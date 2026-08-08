El ministerio de comunicaciones en Guatemala reporta 143 proyectos viales en cartera y 2.700 kilómetros atendidos

Trabajadores equipados con arneses de seguridad supervisan la construcción de un puente de hormigón y metal sobre un valle. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

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La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala, Norma Zea presentó un balance de 143 proyectos viales que abarcan 2.761,764 kilómetros y sostuvo que esa cartera busca mostrar resultados mientras prepara nuevas obras, reactiva contratos detenidos y prevé que el Puente Belice dos entre en fase de ejecución desde el 17 de agosto, con inicio formal de trabajos entre el 24 y el 28 de ese mes.

Del total reportado, 64 proyectos están en ejecución sobre 1.308,664 kilómetros, 49 fueron reactivados con 932,810 kilómetros, 19 permanecen en estudios por 362,700 kilómetros y 11 ya fueron finalizados y están en servicio con 157,590 kilómetros. La conferencia fue transmitida por Guatemala TV, donde la funcionaria también indicó que el tramo central del Puente Belice dos quedará concluido durante el gobierno del presidente Bernardo Arévalo.

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La ministra respondió así una de las preguntas centrales de la cartera: el proyecto más observado de su programa vial ya tiene fecha para pasar a ejecución. El cronograma fijado por el CIV ubica el arranque formal de los trabajos en la última semana de agosto.

Ministra de Comunicaciones de Guatemala, Norma Zea (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

El CIV concentra su cartera en obras activas, reactivadas y en reserva

Durante su participación en La Ronda, Zea explicó que los proyectos en estudio funcionan como una reserva para sostener la inversión pública en infraestructura. Dijo: “Cuando hablamos de proyectos en estudio significa que vienen más proyectos tangibles en las carreteras. Uno de los propósitos de esta gestión es estructurar una cartera de proyectos listos para su ejecución”.

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La funcionaria señaló que una de las prioridades del ministerio ha sido consolidar proyectos con resultados tangibles desde el inicio de la gestión. En esa lógica, la cartera combina obras en marcha, proyectos en preparación, tramos reactivados y segmentos ya habilitados como parte de una estrategia para recuperar y ampliar la infraestructura vial del país.

Zea agregó que el ministerio recibió entre 90 y 92 proyectos y que la priorización se definió según la conectividad entre poblaciones, la integración del interior con los corredores principales, la atención de rutas centroamericanas y el grado de avance de obras ya contratadas.

Las reactivaciones se apoyaron en correcciones técnicas, legales y administrativas

La ministra presentó la reactivación de obras como uno de los principales resultados del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Explicó que muchos contratos adjudicados en administraciones anteriores llegaron con deficiencias que impedían ejecutarlos en las condiciones originales.

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Entre los problemas mencionó adjudicaciones realizadas en 2023 “sin lógica técnica”, conflictos de derecho de vía, falta de estudios, ausencia de renglones de trabajo indispensables y proyectos de puentes que no contemplaban sus accesos o aproximaciones. Según lo expuesto en La Ronda, esa situación obligó al ministerio a hacer revisiones técnicas y ajustes permitidos por la ley para volver viables las obras.

Sobre ese diagnóstico, Zea afirmó: “Estamos recuperando proyectos que no podían avanzar en las condiciones en que fueron recibidos. Nuestro compromiso es ejecutar infraestructura con calidad, bajo criterios técnicos y legales, pensando en el desarrollo de las comunidades y en la seguridad vial”.

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Como ejemplo, citó el paso elevado de la Roosevelt. Explicó que la obra requirió incorporar trabajos no previstos originalmente para poder terminarla y rechazó que eso implicara sobrevaloración, porque los cambios se hicieron dentro de lo permitido por la ley mediante órdenes de cambio.

La ministra añadió que durante el fin de semana se realizaron pruebas de iluminación en esa obra y que el ministerio avanzaba en la señalización nocturna. También detalló que 14 proyectos en ejecución sobre rutas centroamericanas están programados para concluir en los últimos dos meses de este año, aunque precisó que 10 responden a ese calendario y cuatro pasarán al próximo año porque corresponden a puentes en diseño y construcción.

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