República Dominicana rompe su récord histórico y salta al cuarto lugar del medallero en Santo Domingo 2026

La delegación de República Dominicana celebró su ascenso al cuarto lugar del medallero en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (EFE/ Orlando Barría)

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La delegación de República Dominicana ha firmado una actuación verdaderamente memorable en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. A pocas horas de que el certamen regional baje el telón este sábado 8 de agosto de 2026, el país anfitrión dio un contundente golpe sobre la mesa al protagonizar una extraordinaria penúltima jornada de competencias, asegurando un ascenso histórico al cuarto lugar general del medallero y dejando atrás marcas emblemáticas de su trayectoria deportiva.

El sprint final de la delegación dominicana el día de ayer, estuvo impulsado por una cosecha sin precedentes de 27 preseas totales en una sola fecha, incluyendo 15 medallas de oro, siete de plata y seis de bronce. Este deslumbrante desempeño permitió a Quisqueya superar a la delegación de Venezuela y despegarse de Puerto Rico, alcanzando un total provisional de 145 medallas (45 de oro).

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Con estos resultados, el país no solo afianzó su cuarta posición en el medallero general por encima de Venezuela (44 oros) y Puerto Rico (34 oros), sino que además trituró su récord histórico de medallas totales. La delegación sobrepasó ampliamente la barrera de las 133 preseas alcanzadas en la edición de Mayagüez 2010 y superó los 35 títulos dorados obtenidos en San Salvador 2002.

Quisqueya supera el récord de medallas totales tras una jornada dorada en Santo Domingo 2026 (Cortesía: Santo Domingo 2026).

La jornada dorada se cimentó sobre actuaciones inolvidables en diversas disciplinas:

Boxeo estelar: El cuadrilátero se tiñó completamente de azul, blanco y rojo cuando los pugilistas dominicanos lograron siete medallas de oro en una sola sesión, consagrándose como monarcas absolutos del torneo de boxeo.

Protagonismo en la pista de atletismo: El atletismo dominicano sumó importantes triunfos con Marisabel Senyú conquistando lo más alto del podio en salto alto, Ferdy Agramonte en los 800 metros planos (con tiempo dorado de 1:47.16) y una brillante actuación de la cuarteta femenina de relevos 4x400 metros, que se llevó el oro al detener el cronómetro en 3:28.48.

La séptima corona de las “Reinas del Caribe”: En un partido disputado con máxima intensidad en un pabellón abarrotado, la Selección Dominicana de Voleibol Femenino conquistó su séptimo título de oro consecutivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe tras vencer a Colombia en la gran final, ratificando su dinastía y hegemonía continental a horas de la clausura.

La Selección Dominicana de Voleibol Femenino celebra en el podio tras conquistar su séptimo título de oro consecutivo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (Cortesía: @COLIMDO).

Hitos recientes y el impacto brillante de Marileidy Paulino

La histórica remontada en el medallero ha estado enmarcada por hitos individuales y colectivos que quedarán grabados en el deporte dominicano. Entre las actuaciones más aclamadas de la contienda destaca la de la estrella mundial y campeona olímpica Marileidy Paulino.

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Paulino, consolidada como el máximo referente del deporte dominicano, lideró la pista de atletismo conquistando el oro en el relevo mixto 4x400 metros y coronándose individualmente en los 400 metros planos femeninos. Bajo una intensa lluvia en la pista del Estadio Olímpico Félix Sánchez, la gacela quisqueyana detuvo el reloj en 48.94 segundos, estableciendo una nueva marca y récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe ante su público.

Gloriosa e imparable: La dominicana Marileidy Paulino firmó una hazaña dorada en los 400 metros en Santo Domingo 2026

Este sábado 8 de agosto, el certamen Santo Domingo 2026 bajará el telón con las últimas finales y la esperada Ceremonia de Clausura. La lucha en la parte alta del medallero vivirá minutos de infarto entre República Dominicana y Venezuela.

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Para esta última jornada sabatina se disputan las finales decisivas en disciplinas como el baloncesto, tenis de mesa, canotaje, karate y eventos finales de conjunto. El país caribeño buscará sumar los últimos metales dorados en juego para asegurar de forma definitiva el cuarto lugar del medallero general, sellando formalmente la actuación más brillante, fructífera e histórica en sus 80 años de participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.