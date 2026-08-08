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Los ejercicios que mejoran el tronco sin rigidez constante

La rutina propone tres movimientos para ganar control, sostén y transferencia a acciones cotidianas, con una consigna simple: usar solo el esfuerzo necesario y soltarlo cuando baja la demanda

Mujer en camiseta gris y mallas negras hace plancha lateral sobre una esterilla de ejercicio. Ventanales grandes dan a un paisaje urbano.
La rutina para entrenar el core propone mejorar el tronco sin rigidez constante y usar solo la tensión necesaria según la demanda del movimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La indicación aparece en gimnasios, clases de entrenamiento y rutinas de rehabilitación: activar el abdomen para proteger la espalda y sostener mejor el movimiento. El problema surge cuando esa consigna se transforma en un hábito permanente. Mantener el core en tensión todo el tiempo puede limitar la movilidad, alterar la respiración y aumentar la rigidez corporal, según describen estudios científicos sobre control del tronco, respiración y estabilidad.

La idea de que un abdomen siempre contraído equivale a mayor protección se repite con frecuencia en el entrenamiento. En tareas de alta exigencia, como un levantamiento pesado, esa activación intensa puede resultar útil. Fuera de ese contexto, el exceso de contracción puede volverse un obstáculo.

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Una revisión publicada en Sports Health sobre entrenamiento de core stability para prevención de lesiones señaló que la estabilidad del tronco no depende solo de fuerza, sino también de control neuromuscular, alineación y capacidad de transferir cargas a lo largo de la cadena cinética.

Ese enfoque apunta a una estabilidad dinámica del core. En vez de sostener rigidez máxima en todo momento, el tronco debe ajustar el nivel de soporte según la demanda de cada movimiento. La revisión en Sports Health plantea que el trabajo del core debe progresar desde la activación local hacia posturas de estabilización y, después, a movimientos dinámicos de cuerpo completo.

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Qué hace el core y por qué la rigidez no equivale a estabilidad

El core no se limita a los abdominales visibles. Incluye la pared abdominal, músculos de la región lumbar y media de la espalda, el diafragma y el suelo pélvico. Ese sistema de 360 grados participa en la transferencia de fuerza y en el sostén de la columna, la pelvis y la caja torácica. La misma revisión de Sports Health indicó que la estabilidad del tronco se relaciona con el mantenimiento de una alineación espinal neutral y una posición óptima del torso durante el movimiento.

La respiración forma parte de ese mecanismo. El diafragma no solo interviene en la ventilación; también contribuye a la presión intraabdominal y a la coordinación con el suelo pélvico y la musculatura profunda del abdomen.

Un estudio transversal de 2023, publicado en BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, evaluó a 31 adultos sanos y encontró que el braceo abdominal durante una tarea de levantamiento redujo el volumen pulmonar pese a un aumento del movimiento diafragmático.

Ese dato no implica descartar el braceo cuando la carga lo exige. El propio estudio se concentra en el costo respiratorio que puede aparecer cuando se combina esa estrategia con el esfuerzo. Si la contracción intensa del abdomen se vuelve permanente, pueden aparecer respiración superficial, retención del aire y más tensión muscular.

BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation advirtió que la reducción del volumen pulmonar durante carga con braceo merece atención en personas con riesgo de disnea o limitaciones respiratorias.

Cómo entrenar un core funcional sin perder movilidad

En la vida diaria, no todas las tareas exigen el mismo nivel de rigidez. Llevar bolsas, limpiar, barrer o levantar objetos del suelo demanda control y fuerza, aunque no con la intensidad de un levantamiento máximo. La revisión en Sports Health propone un abordaje progresivo que combine activación muscular, control neuromuscular, estabilización estática y estabilidad dinámica.

Entre las pautas básicas aparecen tres. La primera es conservar una respiración amplia y sostenida durante movimientos de baja o mediana carga. La segunda es mantener la caja torácica alineada sobre la pelvis, una posición que favorece una coordinación más eficiente del tronco.

La tercera es aplicar solo la tensión necesaria y soltar parte de esa contracción cuando la fase más demandante del gesto termina. Ese principio busca evitar que una estrategia útil para cargas altas se transforme en una rigidez constante.

Una mujer en colchoneta elevando brazos, un hombre en posición de gateo y una mujer con kettlebell en zancada con rotación.
El core incluye abdominales, región lumbar, espalda media, diafragma y suelo pélvico, y sostiene la columna, la pelvis y la caja torácica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dead bug

Este ejercicio se realiza boca arriba, con brazos hacia el techo y caderas y rodillas flexionadas a 90 grados. Desde esa posición, se baja un brazo y la pierna contraria hacia el suelo mientras se exhala. Luego se vuelve al centro y se alterna de lado. La consigna es evitar que las costillas se abran o que la zona lumbar se despegue del piso.

La propuesta apunta a coordinar movimiento y soporte del tronco. La referencia planteada es completar entre 12 y 20 repeticiones alternadas. Si aparece apnea o se pierde el control postural, conviene acortar el recorrido para sostener la calidad del gesto.

Bear crawl lateral

El segundo ejercicio comienza en apoyo de manos y rodillas. Después, las rodillas se elevan unos centímetros del piso para adoptar una posición de gateo. Desde allí, el desplazamiento es lateral, con pasos cortos y controlados, mientras la pelvis se mantiene estable y la columna larga.

La tarea desafía la estabilidad en el plano frontal, ya que el peso cambia de un lado al otro mientras brazos y piernas se mueven. La recomendación es acumular entre 12 y 20 pasos por cada dirección, con respiración continua y sin endurecer el torso en exceso.

Rotación en split stance

El tercer movimiento se hace de pie, con un pie adelantado y el otro atrás, separados por unos 30 a 45 centímetros. Con los brazos al frente, a la altura del pecho, se abre uno de ellos hacia el costado para acompañar una rotación del tronco, y luego se regresa al centro.

Este patrón busca entrenar el control de las fuerzas de giro sin perder equilibrio ni alineación. La revisión en Sports Health remarcó que el trabajo del core debe avanzar hacia movimientos funcionales de cuerpo completo, con transferencia a acciones cotidianas y deportivas. La pauta es realizar ocho a 10 repeticiones por lado y priorizar la calidad del movimiento antes que la velocidad.

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