Los 5 alimentos y las 6 bebidas que más afectan a la salud bucal, según expertos

La salud bucal también depende de la dieta, la acidez, el azúcar y la frecuencia de consumo, además del cepillado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La salud bucal suele asociarse con la estética o con la prevención de caries, pero su alcance es más amplio. El estado de los dientes, las encías, la saliva y los tejidos de la boca influye en funciones cotidianas como masticar, hablar y tolerar ciertos alimentos. Cuando ese sistema se altera, pueden aparecer dolor, sensibilidad, inflamación y desgaste del esmalte, con efectos que se acumulan con el tiempo.

De acuerdo con expertos, conocer qué hábitos alimentarios se asocian con mayor daño y cuáles pueden resultar más favorables permite entender mejor por qué la higiene oral no depende solo del cepillado. Una revisión sistemática publicada en 2024 concluyó que el consumo de alimentos y bebidas no saludables se asocia con mayor riesgo de caries en la población infantil, mientras que un estudio académico difundido en 2026 describió que la dieta también interviene en la inflamación gingival, la periodontitis y el microbioma oral.

PUBLICIDAD

En ese marco, la salud bucal no se define por un único alimento ni por una prohibición absoluta, sino por la combinación entre exposición frecuente, composición de lo que se consume y medidas de cuidado posteriores. Los expertos coinciden en que azúcares, almidones refinados y productos ácidos pueden aumentar la agresión sobre el esmalte y alimentar bacterias de la placa, mientras que otras comidas colaboran con la producción de saliva o aportan minerales que intervienen en la protección de los dientes.

Los expertos vinculan los alimentos y bebidas no saludables con mayor riesgo de caries, inflamación gingival, periodontitis y alteraciones del microbioma oral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentos buenos y malos para la salud bucal

Según publicó University of Rochester Medicine, cuando azúcares y almidones entran en contacto con la placa, se forman ácidos que atacan los dientes después de comer. Ese proceso repetido puede desgastar el esmalte y abrir paso a la caries. La institución también señaló que las bacterias presentes en la placa desencadenan una respuesta inflamatoria que puede afectar encías, hueso y estructuras de sostén dentario.

PUBLICIDAD

Los alimentos menos favorables

Golosinas y caramelos pegajosos. La Oral Health Foundation indicó que alimenta a las bacterias de la boca, que producen ácidos capaces de dañar el esmalte. Los productos masticables agravan ese efecto porque permanecen adheridos a los dientes durante más tiempo. Galletitas, tortas y snacks azucarados. Además del contenido dulce, estos productos suelen consumirse entre comidas, una frecuencia que amplía las oportunidades para que las bacterias produzcan ácido, según detalló la fundación. Carbohidratos refinados. De acuerdo con University of Rochester Medicine, alimentos ricos en almidón como el pan blando o las papas fritas pueden quedar atrapados entre los dientes. En la boca, esos almidones se descomponen en azúcares, lo que aumenta el riesgo de caries. Frutas secas. La Oral Health Foundation advirtió que, aunque suelen percibirse como una opción saludable, pasas, dátiles, higos o albaricoques secos combinan una textura pegajosa con alto contenido de azúcar, una mezcla que puede volverlos tan problemáticos como otros dulces. Alimentos duros. Masticar caramelos duros o granos de maíz de pochoclo sin abrir puede astillar o agrietar dientes. En este caso, el problema no pasa por la caries, sino por el daño mecánico sobre la pieza dental.

Las golosinas pegajosas, las galletitas, los snacks azucarados, las frutas secas y algunos carbohidratos refinados prolongan el daño sobre los dientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos más favorables

Frutas y verduras ricas en fibra . Según la casa de estudios, ayudan a mantener limpios dientes y encías y estimulan la producción de saliva, que actúa como defensa natural para contrarrestar la acidez y aporta minerales como calcio y fosfato.

Queso, leche y yogur natural . La institución médica explicó que estos productos aportan calcio y fosfatos, minerales que ayudan a reponer lo que los dientes pueden perder frente a los ácidos. En el caso del queso, además, puede aumentar la producción de saliva.

Chicles sin azúcar . No funciona como alimento en sentido estricto, pero expertos lo incluyen entre los recursos útiles para estimular la salivación y remover restos de comida y acidez de la boca.

Alimentos con flúor. Se trata de un mineral asociado con la protección dental. La University of Rochester Medicine mencionó el agua fluorada y productos elaborados con ella, además de algunos alimentos procesados comercialmente, como parte de los aportes posibles.

Bebidas y la salud bucal

Las bebidas merecen un apartado propio porque combinan tres variables que las vuelven especialmente relevantes para la boca: contenido de azúcar, nivel de acidez y tiempo de contacto con la superficie dental. En varios casos, incluso cuando no contienen endulzantes, la acidez por sí sola puede intervenir en el desgaste del esmalte.

Las gaseosas azucaradas o sin azúcar, las bebidas energéticas, los jugos cítricos, el café o té endulzados y el alcohol pueden afectar el esmalte y la saliva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bebidas menos favorables

Gaseosas azucaradas. La Oral Health Foundation señaló que la combinación con ácidos debilita el esmalte y favorece la caries. University of Rochester Medicine agregó que además contienen ácidos fosfórico y cítrico, asociados con desgaste dental. Bebidas energéticas y deportivas. La fundación británica las incluyó entre las opciones más problemáticas por su carga de azúcar y acidez. Gaseosas sin azúcar. Aunque no aporten endulzantes, la Oral Health Foundation advirtió que pueden seguir siendo perjudiciales por su alto contenido ácido. Jugos de frutas y cítricos. Naranjas, limones, limas, pomelos y sus jugos contienen niveles de acidez que, con el tiempo, pueden erosionar el esmalte. Café y té endulzados. Estas bebidas pueden contribuir a la caries si contienen azúcar. Además, el café y el té negro pueden manchar los dientes con el tiempo. Bebidas alcohólicas. Pueden resecar la boca y reducir la producción de saliva, lo que deja a los dientes más expuestos al daño. La University of Rochester Medicine también las incluyó entre las sustancias que favorecen la sequedad oral.

Las bebidas más útiles para el cuidado

Agua . La opción más útil para acompañar el cuidado bucal. La Oral Health Foundation recomendó beberla después de consumir productos azucarados o ácidos para ayudar a eliminar sustancias nocivas.

Agua fluorada . Según University of Rochester Medicine , puede contribuir a prevenir la caries.

Té verde y té negro sin azúcar. La institución estadounidense señaló que contienen polifenoles, compuestos que interactúan con las bacterias de la placa. Esos compuestos pueden inhibir su crecimiento y reducir la producción de ácido. También aclaró que, según el agua utilizada, una taza de té puede aportar flúor.