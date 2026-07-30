Lo que hay que saber sobre la psicosis posparto

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El juicio de gran repercusión mediática de Lindsay Clancy, una madre de Massachusetts acusada de homicidio por la muerte de sus tres hijos en 2023, ha puesto el foco sobre una afección llamada psicosis posparto.

Aunque a Clancy no se le diagnosticó formalmente psicosis posparto, los abogados defensores han argumentado que se encontraba en medio de una crisis psiquiátrica y que había escuchado voces que le ordenaban matar a sus hijos y suicidarse.

Una de cada ocho madres primerizas sufrirá depresión posparto, con síntomas como tristeza extrema, insomnio y aislamiento social, que pueden aparecer durante el primer año después de dar a luz.

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La psicosis posparto es mucho más rara: afecta entre una y dos mujeres por cada 1000 nacimientos en todo el mundo. Sin embargo, algunos expertos señalan que la cifra podría ser mayor, ya que a menudo se diagnostica erróneamente a las mujeres.

"Las consecuencias de no diagnosticar la psicosis posparto pueden ser graves. Tanto la mamá como los niños corren un alto riesgo de sufrir daños", dijo Wendy Davis, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Postpartum Support International.

A continuación, te explicamos qué debes saber sobre esta afección y cómo obtener ayuda.

¿Qué es la psicosis posparto? ¿Y cuáles son las señales?

La psicosis posparto se caracteriza por alucinaciones y delirios que hacen que las mujeres se desconecten de la realidad. Los síntomas pueden variar: algunas mujeres pueden mostrarse muy activas, hablar más rápido de lo habitual o permanecer despiertas durante días. Otras pueden sentirse deprimidas y desconectadas de su bebé.

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Los síntomas suelen aparecer y desaparecer. Una mujer puede ver u oír algo que no existe, para luego parecer completamente normal unos minutos después.

"Cuando están lúcidas, intentan desesperadamente encontrar una manera de obtener ayuda, de sentirse mejor, de no lastimar a nadie", dijo Davis.

En algunos casos, una mujer con psicosis posparto puede pensar en hacerse daño o a su bebé. Estos casos pueden incluir lo que se conoce como alucinaciones de mandato, en las que una mujer escucha fuertes voces que le ordenan realizar una acción en específico. En casos excepcionales, cuando las mujeres no reciben el tratamiento adecuado, pueden actuar según esos pensamientos.

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"Estos delirios se apoderan de la mente y del cuerpo", dijo la Dra. Margaret Spinelli, profesora clínica de psiquiatría en la Universidad de Columbia, quien ha evaluado a más de 30 mujeres que fueron juzgadas por matar a sus hijos mientras padecían psicosis posparto. "Son como marionetas".

Muchas madres primerizas sin enfermedad mental tienen pensamientos intrusivos de lastimar accidentalmente a su bebé. Esto es normal e incluso podría ayudar a los padres a mantenerse alerta ante posibles peligros, dijo el Dr. Giles Berrisford, psiquiatra consultor que brinda atención perinatal hospitalaria en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Ahora, si los pensamientos se vuelven debilitantes o una mujer avisa que está escuchando una voz que le dice que actúe en consecuencia, se requiere atención médica de inmediato, señalaron los expertos.

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Los expertos están divididos sobre cómo clasificar esta afección en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el manual psiquiátrico más influyente del mundo. Aún no se ha añadido como un diagnóstico específico. Algunos expertos sostienen que esto hace que los diagnósticos erróneos sean comunes, algo que puede tener consecuencias peligrosas.

¿Qué es lo que la provoca?

Se cree que la psicosis posparto se desencadena debido a una combinación de los cambios hormonales e inmunológicos que acompañan al parto, así como por factores genéticos y ambientales como la falta de sueño.

Las investigaciones muestran que las mujeres con antecedentes personales o familiares de trastorno bipolar corren un riesgo mucho mayor de desarrollar psicosis posparto. Puede llegar a ser la primera manifestación de un trastorno bipolar que persista más allá del período posparto.

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Sin embargo, algunas investigaciones sugieren que alrededor de dos tercios de las mujeres con psicosis posparto no tienen antecedentes psiquiátricos. Por eso es importante que la familia y los amigos presten atención a los comportamientos de las madres primerizas, especialmente las primeras semanas después del parto, según señalaron los expertos.

¿Cómo se trata?

La psicosis posparto requiere atención de emergencia. Con el tratamiento adecuado, las mujeres pueden recuperarse por completo. Un estudio realizado con mujeres con psicosis posparto reveló que casi todas las participantes lograron la remisión.

En la mayoría de los casos, se requiere hospitalización psiquiátrica para proteger la salud tanto de la madre como la del bebé. En Estados Unidos, esto podría ocurrir en una sala de psiquiatría general o en una de las cinco unidades de hospitalización que se especializan en el cuidado de la salud mental perinatal --en California, Carolina del Norte, Arkansas, Luisiana y Nueva York--. Los bebés pueden visitar esas unidades, pero no pueden pasar la noche allí. El tratamiento ambulatorio intensivo o la hospitalización parcial también son opciones.

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Uno de los primeros objetivos del tratamiento en cualquier tipo de centro especializado es ayudar a las madres a recuperar el sueño, ya que los médicos creen que la falta de sueño puede desencadenar la psicosis. La mayoría de las mujeres también reciben medicamentos, a menudo una combinación de benzodiazepinas, antipsicóticos y litio. Las investigaciones han demostrado que la terapia electroconvulsiva, o TEC, puede tratar eficazmente los casos más severos.

La duración típica de la estancia para las madres que reciben tratamiento especializado con hospitalización es de menos de dos semanas. Los expertos señalan que, con frecuencia, es demasiado pronto para que las mujeres alcancen una estabilidad real y a veces puede dejarlas sin el apoyo necesario para lidiar con los efectos secundarios de los medicamentos.

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"Lo que vemos una y otra vez es que las pacientes que reciben el alta demasiado pronto, antes de recuperarse por completo, recaen fácilmente", dijo la Dra. Veerle Bergink, directora del Centro de Salud Mental para Mujeres de Mount Sinai.

Muchos expertos consideran que las unidades para madres y bebés, que les permiten permanecer juntos bajo una supervisión cuidadosa, son el estándar de oro en la atención de la psicosis posparto. Las mujeres pueden permanecer durante meses, si es necesario, en estas salas de hospitalización, que se encuentran en Gran Bretaña, Francia, Australia y otras partes del mundo.

Existen recursos para apoyar a las familias afectadas por la psicosis posparto, entre ellos una línea de ayuda internacional y organizaciones benéficas como Action Against Postpartum Psychosis.

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Davis dijo que hay tres cosas que le dice a cualquier mujer que sufra de psicosis posparto: "No estás sola, no tienes la culpa y con ayuda te recuperarás".

Un asiento para bebés con juguetes sujetos al asa en Edimburgo, Escocia, el 3 de agosto de 2024. (Jaime Molina/The New York Times)