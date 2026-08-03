La familia de la joven argentina hallada muerta en Punta del Este cuestiona la investigación: “Todo fue demasiado rápido”

Pepa Almendra apareció muerta en la Playa Mansa de Punta del Este, donde se movilizaron familiares (FM GENTE)

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Familiares, amigos y allegados de la joven argentina Pepa Almendra Vergara se reunieron en la parada 5 de la Playa Mansa de Punta del Este, el mismo lugar en el que días atrás la mujer fue encontrada muerta. Había sido buscada durante varios días y, tras la aparición del cuerpo, el caso pasó a ser investigado como un suicidio, de acuerdo a lo que informaron fuentes policiales a Infobae.

Sin embargo, los familiares de la mujer piden que se profundice la investigación sobre las causas del fallecimiento, informó la emisora local FM Gente.

“No estamos conformes con cómo se resolvió el encuentro de Pepa después de haber estado buscándola más de 30 horas. Todo fue demasiado rápido. Resolvieron enseguida que era un suicidio”, declaró a ese medio Patricia Vergara, la tía de la joven.

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La familia reclama por el procedimiento que se realizó en el lugar en el que apareció el cuerpo. Según dijo Vergara, “no quedó preservado” el espacio. La tía agregó que la familia obtuvo información por sus propios medios y contó que las autoridades ya tenían datos relevantes en las primeras horas de búsqueda.

“Sabían que Pepa había bajado de la Línea 1, que no se había tomado otro ómnibus porque no había usado la boletera, que la boletera tenía GPS y que el celular también podía rastrearse. Sabía todo eso y así y todo hicieron caso omiso. Se olvidaron de ella, la abandonaron”, cuestionó la mujer.

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Otro cuestionamiento de la familia es que tuvieron trabas para acceder a las cámaras de videovigilancia de Punta del Este.

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“La encontraron a unos 240 metros de donde había un destacamento de policías. Todas las personas que buscaban eran amigos, familiares, compañeros de liceo y vecinos. No vimos drones, no vimos perros, no vimos un despliegue policial”, continuó la mujer.

A las críticas al procedimiento policial le suman otro elemento: las autoridades entregaron a la familia el cuerpo de Almendra y un cinturón, pero no una carta que un policía dijo haber visto. Tampoco tuvieron información sobre el celular. Hay, según define la tía de la fallecida, un “ocultismo” en torno al caso.

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Vergara recordó a su sobrina como una mujer “llena de vida” y nunca se imaginó que podía tomar una decisión así.

Familiares se movilizan por Pepa Almendra, encontrada fallecida en la playa de Punta del Este (FM GENTE)

Almendra estaba en el último año de la secundaria de Uruguay y estaba estudiando para ser instructora de yoga. Le gustaba tocar la guitarra y el órgano, y tenía otras facetas artísticas: también pintaba y rapeaba. Según la tía, nadie puede creer que la joven se haya suicidado. “Todos dicen lo mismo: ¿en qué universo Pepa hubiera hecho eso?”, se preguntan.

La familia contrató a Rafael Silva para que siga este caso a nivel judicial. “Queremos una investigación de más alto rigor técnico y con la mejor evidencia posible”, declaró el defensor, según consignó FM Gente. “Hoy tenemos muchas preguntas que siguen sin respuesta”, agregó.

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El defensor planteó que fue la familia la que, durante 30 horas, buscó a Almendra hasta encontrarla. Y remarcó que todo ocurrió en una zona pequeña, cerca de una seccional policial y de la Prefectura. Para él, la ahora fallecida debió ser encontrada antes.

Familiares y amigos de adolescente argentina fallecida se movilizaron en Punta del Este (FM GENTE)

“Queremos que la Fiscalía profundice primero en cómo se desarrolló la búsqueda y después analizar exactamente cuál fue la causa del deceso. Consideramos que puede haber sido prematuro lo que se le informó a la familia”, cuestionó el defensor.

“Queremos saber si esos operativos existieron el 27 y el 28 [de julio]. Tenemos muchas inquietudes y queremos respuestas para todas las preguntas que hoy siguen sin tener un cierre”, reclamó el abogado.

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En México, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

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En Uruguay, las personas que necesiten orientación o apoyo pueden comunicarse con la Línea de Prevención del Suicidio, disponible a través del 0800 0767 o *0767. Esta línea telefónica es gratuita, atendida por profesionales las 24hs, todos los días. La línea de apoyo emocional, en tanto, es el 0800 1920