Rosalía recreó el meme de “vas en contramano” y enloqueció a sus fans en su segundo show en Buenos Aires

En su segundo show en Buenos Aires, Rosalía contó que investigó sobreel famoso meme "vas en contramano" y lo recreó ante su público (@angelfumon/X)

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Rosalía transformó el fin de semana porteño en una verdadera fiesta pop con su esperadísimo Lux Tour. No solo hizo vibrar al Movistar Arena, sino que llenó la ciudad de entusiasmo y repercusiones en las redes sociales. Luego del escándalo que se armó con el reposteo que hizo sobre una publicación en contra de Argentina, la cantante pidió perdón sobre el escenario y volvió a conectar con el público del país, regalando momentos espontáneos y guiños culturales que rápidamente se volvieron virales.

En su segunda noche en Buenos Aires, la artista sorprendió a todos al recrear en vivo el icónico meme de Fabián Show, impulsada por la complicidad de una fanática que le recordó la historia detrás de la frase “vas en contramano, Rosalía”.

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Todo comenzó gracias a la complicidad de una fanática del público, Meli, quien ya había marcado historia durante la visita previa de la cantante a la Argentina en 2022. En un intercambio espontáneo, la joven se hizo notar y le recordó a Rosalía el famoso cartel que había llevado en aquel concierto, en el que replicaba la frase del cantante cordobés: “Vas en contramano, Rosalía”. Fue ese mismo gesto el que, hace dos años, introdujo a la artista europea en el mundo de los memes virales argentinos. Aquella vez, la española no entendió el chiste, pero la anécdota quedó registrada en las redes y la frase se volvió parte del folklore de sus shows en el país.

Durante su segunda presentación en el Movistar Arena, Rosalía no solo reconoció a Meli en el público, sino que retomó la broma y decidió llevarla al escenario. “Ella dice: ‘Tengo algo que decirte’. Ya lo hemos visto, Meli, ¿eh? Nos ha quedado clarísimo la pregunta. A ver qué era”, dijo la artista entre risas, mientras el público la ovacionaba. “Esto es muy fuerte, ¿esto es de verdad? Meli, ¿es broma? ¿Cómo era? ¿Era así?”, preguntó Rosalía, mientras comenzaba a imitar el famoso baile de Fabián Show y desataba una ola de gritos y aplausos en el estadio.

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La cantante españika imitó los pasos de baile de Fabián Show arriba del escenario (Captura de video)

“Yo me enteré de este meme que tenéis aquí, el de: ‘Vas en contramano, Rosalía’. Porque claro, me etiquetaban mucho. Probablemente Meli también lo hacía. Y claro, yo decía: ‘¿Por qué me dicen siempre esto de “vas en contramano”?’. Y pensaba: ‘¿Pero qué contramano? Es que no lo entiendo. ¿Cómo lo hago para no ir en contramano?’”, relató entre carcajadas. “Y entonces, claro, luego, indagué y entendí. Así que Meli, muchas gracias, muy educativo. Gracias por enseñarme un meme tan bueno. Y puede ser que luego haya bizcochito”.

Para quienes no conocen el origen del meme, la historia se remonta a uno de los videos más virales de Fabián, el carismático cantante cordobés fallecido hace algunos años. En una de sus presentaciones, Fabián canta junto a Pichirica, quien le indica cómo tiene que bailar una señora llamada Rosalía. En un momento, en tono de humor y con la simpatía que lo caracterizaba, le advierte: “Va en contramano, Rosalía”. De esa manera, esa frase quedó inmortalizada y fue adoptada por los fans de la española en cada visita al país.

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La primera vez que Rosalía vio el cartel, durante un show en agosto de 2022, la artista se mostró desconcertada y preguntó en voz alta: “¿Qué quiere decir vas en contramano?”. La respuesta del público fue inmediata: una ola de carcajadas y el clásico “¡Conga, conga, conga!”, emulando el estilo de Fabián Show. Desde entonces, el meme se transformó en un guiño recurrente entre los fans y la artista, que esta vez decidió rendirle homenaje en pleno espectáculo.

En su visita en 2022, una fanática llevó un cartel con la frase "vas en contramano, Rosalía", intentó explicarle el origen de la frase y, un año más tarde, la artista española respondió que ya sabía de qué se trataba (@melikani/Instagram)

Como suele hacer en sus recitales, Rosalía interactuó varias veces con la audiencia, leyó carteles y agradeció el cariño argentino. Pero el momento del “vas en contramano, Rosalía” fue sin dudas uno de los más celebrados, uniendo la cultura local, la nostalgia por el cantante cordobés y la espontaneidad de la artista. Al despedirse, dejó abierta la puerta para seguir sorprendiendo. “Puede ser que luego haya bizcochito”, lanzó, alimentando la expectativa de la fanática por su último cartel donde se leía “¿Me das tu bizcochito para mi mate?" y el entusiasmo del público.

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