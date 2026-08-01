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Un estudio asocia los baños tibios diarios con menor riesgo cardiovascular

La evidencia científica sugiere que incorporar esta práctica como rutina puede aportar beneficios corporales y emocionales, en especial cuando se cuidan la duración, la temperatura del agua y el momento del día

Una bañera, un grifo de agua, una bandeja de madera con velas y objetos, una ventana que muestra lluvia, plantas en jarrones y un difusor.
La inmersión en agua tibia activa respuestas fisiológicas asociadas al bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay rituales cotidianos que el tiempo convierte en automáticos, y el baño es uno de ellos. Lo que alguna vez fue un momento de pausa y disfrute tiende a reducirse, en la vida adulta, a una rutina funcional de pocos minutos. Recuperar ese instante, sin embargo, tiene más valor del que se suele reconocer.

Darse un baño de agua tibia no es un lujo, sino una práctica respaldada por décadas de investigación científica. Hacerlo durante 10 o 15 minutos activa una cadena de respuestas fisiológicas que benefician el corazón, sistema nervioso, músculos y estado de ánimo, según múltiples estudios publicados en revistas médicas de referencia.

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El corazón también se entrena en la bañera

Infografía: mujer en bañera, porcentaje "28%", íconos de corazón, persona durmiendo, cerebro, articulación y músculo, bañera y ducha, termómetro, reloj y botella de crema. Texto con datos. Logo Infobae.
El calor favorece la dilatación de los vasos sanguíneos y la circulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos más llamativos proviene de un análisis publicado en la revista Heart y difundido por la Clínica Mayo y Harvard Health Publishing. El estudio siguió durante 20 años a más de 30.000 personas de mediana edad en Japón. Reveló que quienes se daban un baño tibio o caliente a diario tenían un 28% menos de riesgo de enfermedad cardiovascular y un 26% menos de riesgo de accidente cerebrovascular, comparado con quienes se bañaban en tina menos de dos veces por semana.

La explicación fisiológica es directa: el calor del agua dilata los vasos sanguíneos, lo que reduce la resistencia contra la que el corazón debe bombear. Con el tiempo, ese efecto mejora la eficiencia cardíaca, disminuye la frecuencia cardíaca en reposo y baja la presión arterial.

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Un estudio citado por Healthline encontró que una sesión de calor pasivo de 30 minutos redujo la presión sistólica en aproximadamente 6 mmHg y la diastólica en 7 mmHg.

Sueño, estrés y equilibrio emocional

Vista de perfil de una mujer con los ojos cerrados, lavándose el cabello con champú espumoso en una bañera, con vapor ascendiendo. Hay una esponja y jabón en una bandeja de madera.
Un baño breve funciona como pausa diaria para reducir la tensión acumulada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El baño tibio antes de dormir es una de las estrategias no farmacológicas más efectivas para mejorar el sueño. El mecanismo es contraintuitivo: el agua caliente eleva la temperatura corporal central y, al salir de la bañera, esa temperatura desciende con rapidez, lo que activa los mecanismos naturales del sueño.

Un metaanálisis de la Universidad de Texas en Austin concluyó que bañarse en agua de entre 40 y 43 ℃ (104 y 109 ℉) mejora de forma significativa la calidad del sueño, y que el momento óptimo es unos 90 minutos antes de acostarse.

Los efectos sobre la salud mental van más allá del descanso nocturno. Un ensayo clínico aleatorizado publicado en BMC Complementary Medicine and Therapies en 2026 evaluó a participantes en 6 centros de spa medicinal en Lituania.

Bañera blanca con patas de garra, grifo negro, caddy de bambú, vela encendida, sales de baño, loción, aceite y planta en maceta.
La rutina de agua tibia antes de dormir se asocia con mejor descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Registró reducciones de hasta el 54% en los síntomas de depresión y del 49% en el insomnio tras ciclos de balneoterapia. Los investigadores también midieron caídas del 25% en los niveles de cortisol salival, el marcador biológico más usado para cuantificar el estrés.

La doctora Amy Zack, médica de medicina familiar de la Clínica Cleveland (Estados Unidos), lo resume con precisión: “Un baño tiene grandes beneficios para la salud física y mental. Sumergirse en una tina es algo a lo que muchas personas tienen acceso, pero que no aprovechan lo suficiente.”

Músculos, articulaciones y recuperación física

Una mujer en una bañera blanca con grifos cromados lava su cabello bajo la ducha, con espuma y vapor. Botellas de champú y jabón están en una bandeja de madera.
La caída posterior de la temperatura corporal acompaña los mecanismos del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua tibia actúa directamente sobre el tejido muscular dañado por el ejercicio o el estrés físico. El calor aumenta el flujo sanguíneo hacia las zonas inflamadas, entrega más oxígeno y nutrientes, y reduce la excitabilidad de los nervios periféricos, es decir, atenúa las señales de dolor.

El doctor Mark Khorsandi, cirujano especialista en migraña radicado en Houston, Texas, señaló en declaraciones recogidas por Healthline: “El estrés hace que los músculos del cuerpo se contraigan. Un baño caliente puede aliviar esos síntomas y mantener los músculos relajados.”

Bañera de mármol con abundante espuma. Grifo de bronce. Ventana con follaje exterior. En el alféizar, dos botellas, un cepillo, una vela encendida y una lámpara.
El calor aumenta el flujo sanguíneo hacia músculos y articulaciones sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de 2021 que incluyó a 1.064 personas con trastornos musculoesqueléticos, entre ellos artritis reumatoide, encontró que el 83,2% de quienes se sometieron a baños de aguas termales durante tres o más días reportó un efecto terapéutico significativo.

La misma investigación, publicada en PubMed, concluyó que la inmersión en agua caliente superó en beneficios para la salud mental y física al baño de ducha sin inmersión.

Un hábito con base científica

Mujer de espaldas con moño leyendo un libro en bañera blanca con patas y espuma, rodeada de paredes de mármol, grifos de latón y cortina beige.
El cortisol salival se usa como marcador biológico para estimar el estrés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ensayo clínico publicado en PubMed Central (PMC) comparó dos semanas de baños de inmersión con dos semanas de duchas sin inmersión. Los resultados mostraron puntuaciones significativamente menores en tensión, ansiedad, depresión y hostilidad en el grupo que usó la bañera.

Los investigadores concluyeron que la inmersión en agua caliente mejoró tanto los aspectos físicos como los emocionales de la calidad de vida, algo que la ducha convencional no logró en igual medida.

La Clínica Cleveland recomienda no exceder los 15 o 20 minutos de inmersión en agua a unos 40 ℃ (104 ℉) y aplicar un buen hidratante después para preservar la barrera cutánea. Con aceites esenciales o sales añadidas, el baño también puede mejorar la textura de la piel.

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