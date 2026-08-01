Alergias alimentarias: qué exigen las nuevas reglas para el etiquetado de productos y su impacto en la Argentina

El nuevo marco exige que las empresas demuestren medidas de higiene y buenas prácticas de manufactura antes de usar etiquetado precautorio por contacto cruzado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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“Puede contener frutos secos”. Para millones de personas con alergias alimentarias, esas cuatro palabras resultan decisivas al momento de elegir qué productos dejar en la góndola o cuáles cargar al changuito del supermercado. Este tipo de advertencia, conocido como “etiquetado precautorio de alérgenos”, carece de regulación en muchos países y su uso resulta inconsistente a nivel global, lo que dificulta a los consumidores identificar cuándo una etiqueta indica un riesgo real.

Por este motivo, la Comisión del Codex Alimentarius, órgano internacional de establecimiento de normas alimentarias creado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), aprobó nuevas directrices que buscan limitar el uso indiscriminado de advertencias como el famoso “puede contener”, fijar umbrales científicos y unificar criterios a escala global, con impacto directo en la industria alimentaria y en países exportadores como Argentina.

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Las nuevas reglas del etiquetado de alérgenos buscan limitar el uso de advertencias como “puede contener” y unificar criterios a escala global (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión se adoptó en la 49ª sesión del organismo y quedó formalizada este mes tras la aprobación del informe. El nuevo marco parte de un dato de alcance global: el 4,3% de la población mundial tiene alergias alimentarias y uno de cada 12 niños menores de cinco años padece alguna.

La novedad central es que el etiquetado precautorio de alérgenos (EPA) dejará de funcionar como una advertencia genérica colocada “por las dudas”. Las empresas deberán demostrar primero que aplicaron medidas estrictas de higiene y buenas prácticas de manufactura para evitar el contacto cruzado, y solo podrán usar esa leyenda si el riesgo residual es real, demostrable e inevitable.

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Sarah Cahill, secretaria de la comisión, explicó que el etiquetado preventivo “tiende a usarse en exceso o de forma incorrecta, lo que provoca que los consumidores pierdan la confianza en el etiquetado de los alimentos por lo que limitan su consumo de alimentos que son perfectamente seguros para ellos o ignoran las advertencias y aumentan el riesgo para su salud”.

Umbrales científicos: cuándo una advertencia está permitida

Por primera vez, las nuevas directrices incluyen dosis de referencia para alérgenos alimentarios, establecidas tras consultas técnicas organizadas por la FAO y la OMS desde 2020. En estas reuniones, expertos de diferentes áreas —alergólogos, médicos, científicos, reguladores y evaluadores de riesgos— coincidieron en que la aplicación rigurosa de buenas prácticas de higiene y manufactura puede reducir casi por completo el contacto cruzado con alérgenos.

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Las directrices establecen que la advertencia solo puede colocarse si el alérgeno residual supera el umbral definido para la porción habitual del alimento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas analizaron en profundidad la evidencia sobre alergias alimentarias y revisaron cómo se produce la contaminación cruzada durante las distintas etapas de la cadena alimentaria, desde la producción hasta la manipulación final. Como resultado, las directrices fijan principios generales destinados a la industria para prevenir o minimizar la presencia accidental de alérgenos por contacto cruzado.

El objetivo es limitar el uso de advertencias precautorias en el etiquetado —como “puede contener maní” o “puede contener frutos de cáscara”— solo a los casos en que no sea posible evitar la contaminación, o cuando la evaluación de riesgos indique que los niveles de exposición superan los umbrales científicos establecidos. De este modo, el etiquetado precautorio queda reservado para situaciones estrictamente justificadas.

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A lo largo del proceso de elaboración, cantidades mínimas de alérgenos pueden llegar a un alimento aun cuando no figuren en la receta original. Ejemplos habituales incluyen chocolates fabricados en equipos que también procesan frutos secos, o ingredientes como harina, leche en polvo y semillas de sésamo que se manipulan en espacios compartidos de almacenamiento o transporte. Este fenómeno se conoce como contacto cruzado con alérgenos.

Para los millones de personas con alergias alimentarias, el etiquetado puede determinar lo que terminará en la góndola o en el changuito de supermercado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante esa posibilidad, los fabricantes han recurrido al etiquetado precautorio para advertir sobre la presencia eventual y no intencionada de alérgenos, brindando un resguardo clave a quienes sufren alergias alimentarias. Sin embargo, el uso extendido y, en ocasiones, innecesario de estas advertencias ha generado confusión y desconfianza: muchas personas evitan productos seguros por precaución excesiva, mientras que otras pueden llegar a ignorar los rótulos, con riesgo para su salud.

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Kang Zhou, responsable de seguridad y calidad alimentaria de la FAO, señaló que racionalizar el uso de las etiquetas permitirá a las personas con alergias acceder a una oferta más amplia de alimentos, brindar mayor confianza en la información disponible y favorecer la coherencia del etiquetado a nivel global.

La norma refuerza exigencias para Argentina

Según la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, en el país nacen 40 bebés por día con alergia a la proteína de leche de vaca. A nivel mundial la cifra es igual de contundente: 1 de cada 12 niños menores de 5 años padece alguna alergia alimentaria, que puede variar según la dieta de la región.

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Carolina Motto, ingeniera en alimentos, afirmó que el problema excede a quien recibe el diagnóstico: “Hablamos de familias con alergias en lugar de personas con alergias porque es una problemática que convoca a todo el núcleo familiar. Cuando hay un niño con alergia en la familia, es toda la familia que acompaña; se sabe que casi el 70% de los hogares donde hay un individuo con alergia, todo el grupo familiar excluye esos alimentos”, explicó la experta que disertará en septiembre en la Tecno Fidta, la Exposición Internacional de Tecnología Alimentaria, Aditivos e Ingredientes, que se realizará en La Rural.

Las alergias alimentarias pueden provocar desde reacciones en la piel hasta problemas digestivos y congestión nasal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El investigador Gustavo Polenta, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y miembro del comité de la FAO/OMS que elaboró la propuesta técnica utilizada por el Comité de Etiquetado de Alimentos del Codex, vinculó el aumento de casos con la llamada “teoría higiénica”.

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“Año a año aumenta la prevalencia de personas que tienen alergias alimentarias, esto se puede observar en mayor medida en los países más industrializados. Se lo conoce como la ‘Teoría higiénica’, que tiene un fuerte impacto en la microbiota: un nivel exagerado de normas de limpieza hace que el sistema inmunológico de un niño no aprenda a tolerar proteínas inofensivas”, explicó.

También existen otros factores que influyen como el consumo frecuente de antibióticos sin ser indicado por profesionales, el uso desmedido de desinfectantes u otros compuestos químicos que están deteriorando la calidad de la microbiota.

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Uno de los hallazgos más reveladores surge del cruce entre la obstetricia y la inmunología. Según un estudio epidemiológico del Hospital Italiano de Buenos Aires, el tipo de nacimiento puede tener un rol determinante: el 51% de los pacientes con alergia alimentaria confirmada nació por cesárea, frente a solo un 7% que nació por parto vaginal. La causa está en la microbiota: el paso por el canal de parto funciona como una “inoculación” de bacterias maternas que entrenan las defensas del niño desde el primer minuto de vida.

El 4,3% de la población mundial tiene alergias alimentarias y uno de cada 12 niños menores de cinco años padece alguna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos coinciden en que, adecuarse al nuevo Codex, no es optativo para la Argentina si quiere mantener sus mercados de exportación. Los países que se adhieren a las regulaciones exigen justificaciones científicas para el etiquetado precautorio de alérgenos. Remarcan que la falta de un control riguroso puede afectar a la marca y catalogar al país como un “de riesgo” ante los organismos internacionales.

Polenta, quien expondrá sobre este tema en Tecno Fidta, advirtió que los controles internacionales son cada vez más eficientes, pero también más exigentes: “Hoy en día se realiza una inspección basada en riesgo: si una industria demuestra en cada inspección que no presenta problemas, estas se espacian en el tiempo. Pero si en los productos argentinos empiezan a detectarse alérgenos no declarados, vamos a quedar focalizados como un país de riesgo. Así, no será solo la empresa, sino el país entero el que quede catalogado como riesgoso”.

Motto, por su parte, planteó además un efecto comercial inmediato de las advertencias innecesarias: “La brecha es comercial: por cada etiqueta que incluye advertencias innecesarias por falta de gestión de riesgo, las empresas pierden por diseño hasta un 40% de sus consumidores potenciales”.