Llega Ellos, el nuevo ciclo de Luli Fernández que invita a los varones a mostrar su lado más humano y vulnerable

Luli Fernández presenta Ellos, un nuevo ciclo de Infobae Studio

Guardar

Luli Fernández lanza Ellos, su nuevo ciclo de entrevistas en Infobae Studio que se emitirá a partir del próximo viernes 7 de agosto en forma semanal por nuestro canal de YouTube. Será un espacio donde los varones son los protagonistas y la vulnerabilidad masculina deja de ser un tema vedado para convertirse en el eje de conversaciones francas y profundas.

Tras el recorrido de Ellas —el ciclo que puso a las mujeres en el centro del relato y que ya transita su segunda temporada—, Luli Fernández da vuelta la página para explorar el universo masculino desde otro ángulo: el de la intimidad, las presiones cotidianas y los vínculos que los hombres construyen lejos de los focos. El formato repite la fórmula que probó ser efectiva: conversaciones cercanas, sin solemnidad, donde la complicidad entre entrevistadora e invitado abre puertas que rara vez dejan entrar la luz de las confesiones en la televisión tradicional.

PUBLICIDAD

El ciclo parte de una pregunta que funciona como motor narrativo: ¿qué hay detrás de la masculinidad de hoy? No desde la denuncia ni la deconstrucción forzada, sino desde la curiosidad genuina. ¿Qué sienten los hombres cuando se apaga la pose? ¿Cómo procesan el miedo, las crisis personales, las paternidades activas? ¿Qué queda cuando se corre el estereotipo del hombre que no llora y solo habla de fútbol, mujeres o trabajo? Esas preguntas, que parecen simples, rara vez encuentran respuesta en los medios.

Desde el próximo viernes y en forma semanal, Luli Fernández descubrirá el universo masculino en Ellos

Un perfil construido desde la escucha

Luli Fernández no llega a este proyecto de manera improvisada. Modelo, conductora y empresaria argentina, construyó una carrera que arrancó desde muy joven —con participaciones en Super M, Rebelde Way, Floricienta y el certamen Patinando por un sueño en 2007— y que fue mutando hacia formatos más personales y reflexivos. Integró paneles en Desayuno Americano, realizó coberturas deportivas y diversificó su trabajo hacia el emprendimiento con el lanzamiento de Classy, su marca de belleza con cosmética, aromas y productos de cuidado personal, con producción local y proyección internacional. En sus redes sociales reúne a más de un millón de seguidores.

PUBLICIDAD

Esa trayectoria le dio algo que no se aprende en un estudio: la capacidad de generar un ambiente de confianza en forma rápida. Y eso, en el formato de entrevista íntima, vale más que cualquier guión.

Los invitados y el espíritu del ciclo

Por el sillón de Ellos pasarán líderes, deportistas, artistas y referentes de la cultura. Hombres con trayectorias públicas que, en este espacio, se corren del personaje para hablar de sus propias historias: crisis personales, momentos de quiebre, relaciones, paternidad y la búsqueda de equilibrio en un contexto de exigencias permanentes.

PUBLICIDAD

Ellos, el nuevo ciclo conducido por Luli Fernández, buceará en la nueva masculinidad (Crédito: Adrian Escandar)

El ciclo no propone respuestas universales ni pretende redefinir la masculinidad con un manual. Lo que ofrece es algo más simple y, a la vez, más difícil de lograr en pantalla: el tiempo y el clima necesarios para que alguien baje la guardia y hable de verdad. La ironía sana y la profundidad emocional conviven en cada entrevista, sin que una cancele a la otra.

La apuesta de Ellos se inscribe en una tendencia que gana terreno en los medios: la de crear espacios donde la vulnerabilidad masculina no sea leída como debilidad, sino como una dimensión legítima de la experiencia humana. Que un hombre hable de sus temores, de sus fracasos o de cómo aprendió a estar presente en la vida de sus hijos ya no es una rareza, pero sigue siendo un territorio poco explorado en el periodismo de entretenimiento en español.

PUBLICIDAD

Ellas demostró que el público responde cuando las historias son genuinas. Ellos llega a Infobae Studio con la misma lógica: que detrás de cada figura pública hay una persona con preguntas sin respuesta, y que esas preguntas, cuando se hacen bien, valen la pena escuchar.