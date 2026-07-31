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¿Qué hacen realmente los retinoides en la piel? Beneficios, límites y riesgos

Derivados de la vitamina A y avalados por décadas de investigación clínica, estos compuestos tienen indicaciones precisas, tiempos de uso específicos y contraindicaciones que vale conocer antes de empezar

Mujer con toalla en la cabeza y bata, aplicándose crema en el rostro frente a un espejo, con productos de cuidado facial en el lavabo y una ducha.
Los retinoides derivan de la vitamina A y sostienen décadas de investigación clínica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los retinoides llevan décadas en el centro de la dermatología moderna, y la ciencia no hace más que confirmar por qué.

Derivados de la vitamina A, este grupo de compuestos figura entre los ingredientes activos más estudiados en skincare. La Academia Americana de Dermatología (AAD) los describe como “comedolíticos y antiinflamatorios”, capaces de mejorar la pigmentación y sostener la remisión del acné a largo plazo. Su reputación no es de marketing: es de evidencia clínica.

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Cómo actúan en la piel

Ilustración de mujer aplicando producto en la cara, gráficos de renovación celular en la piel, botellas de sérum, calendario, cara irritada y mujer embarazada con advertencia.
La evidencia los ubica entre los activos más estudiados del skincare moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para entender qué hacen los retinoides, hay que mirar dentro de la piel. Al unirse a receptores específicos en las células cutáneas, estos compuestos aceleran la renovación celular y estimulan la síntesis de colágeno, según explica el portal de salud dermatológica de los National Institutes of Health (NIH).

El resultado visible: poros más limpios, textura más uniforme, tono más parejo y reducción progresiva de líneas finas. No actúan como exfoliantes convencionales —no pelan la superficie—, sino que modifican el ciclo de renovación de la piel desde adentro.

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Los distintos tipos de retinoides

Dos manos, un gotero de vidrio con líquido dorado, gotas de líquido dorado en una palma, fondo texturizado de color beige con sombras.
Su acción se activa al unirse a receptores específicos en células cutáneas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de la familia de los retinoides, no todos son iguales. El retinol es el derivado más habitual en productos cosméticos de venta libre y, en general, el mejor tolerado por pieles sensibles.

En el extremo opuesto está el tretinoína (ácido all-trans-retinoico), un derivado de primera generación con prescripción médica que el NIH cataloga como el tratamiento de referencia para revertir el fotoenvejecimiento.

Entre ambos extremos existe un espectro de derivados —adapaleno, tazaroteno, trifaroteno— con distintos perfiles de eficacia y tolerancia, todos con respaldo de ensayos clínicos aleatorizados.

Para qué condiciones están indicados

Una mujer de cabello oscuro y camiseta gris, de unos 40 años, se mira al espejo de un baño, con su rostro cubierto de erupciones rojas de acné, mientras toca su barbilla.
El acné mejora de forma gradual y suele requerir entre 8 y 12 semanas de constancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AAD recomienda los retinoides tópicos como terapia de primera línea para el acné desde sus guías de 2024, y la evidencia acumulada en publicaciones científicas indexadas —como las del PubMed Central del NIH— respalda su uso también en hiperpigmentación posinflamatoria, melasma y envejecimiento cutáneo.

Para el acné, las mejoras suelen ser perceptibles entre las 8 y las 12 semanas de uso sostenido. Para la estimulación de colágeno, el horizonte realista es de seis meses.

Cómo incorporarlos a la rutina

Primer plano de una mujer de piel morena con una toalla en la cabeza, aplicando un líquido con un gotero en su mejilla.
La adaptación se optimiza con inicio progresivo y una dosis equivalente a un guisante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empezar con retinoides exige paciencia y gradualidad. Los especialistas recomiendan iniciar con aplicaciones de dos a tres noches por semana e ir aumentando la frecuencia según la tolerancia.

Una cantidad equivalente al tamaño de un guisante alcanza para cubrir toda la cara. La concentración inicial sugerida para el tretinoína, según el NIH, oscila entre el 0,025% y el 0,05%, con ajuste progresivo según la respuesta cutánea.

Efectos adversos y cómo minimizarlos

Vista de perfil de una dermatóloga y una paciente conversando en un consultorio. La doctora muestra imágenes de piel en una tableta, la paciente sostiene un espejo de mano.
La tretinoína requiere prescripción y se asocia con alta eficacia en fotoenvejecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los efectos adversos más frecuentes son sequedad, descamación e irritación, fenómeno que la dermatología clínica denomina dermatitis retinoide. También puede producirse un “purging” o brote transitorio al inicio del tratamiento: la aceleración del ciclo celular lleva las obstrucciones existentes a la superficie con mayor rapidez.

Ambas reacciones son esperables en la fase de adaptación, aunque si la irritación persiste, se intensifica o se vuelve dolorosa, conviene consultar a un profesional.

Para minimizar la irritación, los dermatólogos sugieren complementar la rutina con un limpiador suave, hidratantes con ceramidas y fotoprotección solar diaria de amplio espectro con FPS 30 o mayor. Para pieles más reactivas, el llamado “método sándwich” —aplicar hidratante antes y después del retinoide— puede mejorar la tolerabilidad. Los ácidos exfoliantes fuertes, como el glicólico o el salicílico, no deben combinarse en la misma sesión.

Quiénes deben evitarlos

Una mujer embarazada con un suéter beige y pantalones oscuros sentada en una silla clara en una clínica con equipo médico en el fondo.
El uso de retinoides se evita durante el embarazo y en la búsqueda de concepción por precaución ante posibles riesgos teratogénicos documentados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay poblaciones que deben evitar los retinoides: embarazadas o personas que intenten concebir, por precaución ante posibles efectos teratogénicos documentados; y quienes presenten la piel comprometida por quemaduras solares, eccema activo, rosácea en fase aguda o dermatitis.

El principio que rige el uso de retinoides es uno solo: consistencia sobre velocidad. Los resultados no se miden en días, sino en meses de aplicación regular, con SPF cada mañana y atención a las señales que envía la piel.

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