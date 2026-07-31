¿Qué hacen realmente los retinoides en la piel? Beneficios, límites y riesgos

Los retinoides derivan de la vitamina A y sostienen décadas de investigación clínica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los retinoides llevan décadas en el centro de la dermatología moderna, y la ciencia no hace más que confirmar por qué.

Derivados de la vitamina A, este grupo de compuestos figura entre los ingredientes activos más estudiados en skincare. La Academia Americana de Dermatología (AAD) los describe como “comedolíticos y antiinflamatorios”, capaces de mejorar la pigmentación y sostener la remisión del acné a largo plazo. Su reputación no es de marketing: es de evidencia clínica.

PUBLICIDAD

Cómo actúan en la piel

La evidencia los ubica entre los activos más estudiados del skincare moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para entender qué hacen los retinoides, hay que mirar dentro de la piel. Al unirse a receptores específicos en las células cutáneas, estos compuestos aceleran la renovación celular y estimulan la síntesis de colágeno, según explica el portal de salud dermatológica de los National Institutes of Health (NIH).

El resultado visible: poros más limpios, textura más uniforme, tono más parejo y reducción progresiva de líneas finas. No actúan como exfoliantes convencionales —no pelan la superficie—, sino que modifican el ciclo de renovación de la piel desde adentro.

PUBLICIDAD

Los distintos tipos de retinoides

Su acción se activa al unirse a receptores específicos en células cutáneas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de la familia de los retinoides, no todos son iguales. El retinol es el derivado más habitual en productos cosméticos de venta libre y, en general, el mejor tolerado por pieles sensibles.

En el extremo opuesto está el tretinoína (ácido all-trans-retinoico), un derivado de primera generación con prescripción médica que el NIH cataloga como el tratamiento de referencia para revertir el fotoenvejecimiento.

PUBLICIDAD

Entre ambos extremos existe un espectro de derivados —adapaleno, tazaroteno, trifaroteno— con distintos perfiles de eficacia y tolerancia, todos con respaldo de ensayos clínicos aleatorizados.

Para qué condiciones están indicados

El acné mejora de forma gradual y suele requerir entre 8 y 12 semanas de constancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AAD recomienda los retinoides tópicos como terapia de primera línea para el acné desde sus guías de 2024, y la evidencia acumulada en publicaciones científicas indexadas —como las del PubMed Central del NIH— respalda su uso también en hiperpigmentación posinflamatoria, melasma y envejecimiento cutáneo.

PUBLICIDAD

Para el acné, las mejoras suelen ser perceptibles entre las 8 y las 12 semanas de uso sostenido. Para la estimulación de colágeno, el horizonte realista es de seis meses.

Cómo incorporarlos a la rutina

La adaptación se optimiza con inicio progresivo y una dosis equivalente a un guisante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empezar con retinoides exige paciencia y gradualidad. Los especialistas recomiendan iniciar con aplicaciones de dos a tres noches por semana e ir aumentando la frecuencia según la tolerancia.

PUBLICIDAD

Una cantidad equivalente al tamaño de un guisante alcanza para cubrir toda la cara. La concentración inicial sugerida para el tretinoína, según el NIH, oscila entre el 0,025% y el 0,05%, con ajuste progresivo según la respuesta cutánea.

Efectos adversos y cómo minimizarlos

La tretinoína requiere prescripción y se asocia con alta eficacia en fotoenvejecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los efectos adversos más frecuentes son sequedad, descamación e irritación, fenómeno que la dermatología clínica denomina dermatitis retinoide. También puede producirse un “purging” o brote transitorio al inicio del tratamiento: la aceleración del ciclo celular lleva las obstrucciones existentes a la superficie con mayor rapidez.

PUBLICIDAD

Ambas reacciones son esperables en la fase de adaptación, aunque si la irritación persiste, se intensifica o se vuelve dolorosa, conviene consultar a un profesional.

Para minimizar la irritación, los dermatólogos sugieren complementar la rutina con un limpiador suave, hidratantes con ceramidas y fotoprotección solar diaria de amplio espectro con FPS 30 o mayor. Para pieles más reactivas, el llamado “método sándwich” —aplicar hidratante antes y después del retinoide— puede mejorar la tolerabilidad. Los ácidos exfoliantes fuertes, como el glicólico o el salicílico, no deben combinarse en la misma sesión.

PUBLICIDAD

Quiénes deben evitarlos

El uso de retinoides se evita durante el embarazo y en la búsqueda de concepción por precaución ante posibles riesgos teratogénicos documentados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay poblaciones que deben evitar los retinoides: embarazadas o personas que intenten concebir, por precaución ante posibles efectos teratogénicos documentados; y quienes presenten la piel comprometida por quemaduras solares, eccema activo, rosácea en fase aguda o dermatitis.

El principio que rige el uso de retinoides es uno solo: consistencia sobre velocidad. Los resultados no se miden en días, sino en meses de aplicación regular, con SPF cada mañana y atención a las señales que envía la piel.

PUBLICIDAD