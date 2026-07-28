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El cerebro bilingüe activa el mismo circuito para procesar dos idiomas, revela un estudio de NYU

Una investigación con tecnología de alta precisión mostró que el mecanismo gramatical opera igual en inglés y en español, sin importar el vocabulario o la estructura de cada lengua

Un modelo tridimensional de cerebro humano con activaciones luminosas azules y rojas, rodeado de una red digital con iconos, sobre una superficie reflectante en un laboratorio con dos personas.
Un estudio de la Universidad de Nueva York concluyó que el cerebro bilingüe procesa inglés y español con un mismo mecanismo neuronal.
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El cerebro bilingüe procesa dos idiomas con el mismo mecanismo neuronal, según un estudio de la Universidad de Nueva York que rastreó la actividad cerebral de hablantes de inglés y español con precisión de milisegundos y concluyó que el cerebro reutiliza un mismo sistema gramatical para ambas lenguas.

Durante mucho tiempo, los neurocientíficos se preguntaron si las personas bilingües emplean regiones cerebrales distintas para cada idioma o si un único sistema gestiona ambas lenguas. La respuesta no era trivial: las lenguas pueden diferir en su gramática, sus sonidos y su estructura morfológica, es decir, la forma en que las palabras se modifican para expresar número, tiempo o género.

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Un estudio publicado en Journal of Neuroscience concluye que el cerebro no construye sistemas gramaticales separados para cada idioma, sino que reutiliza el mismo andamiaje neuronal sin importar la lengua que se esté procesando.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La investigación publicada en Journal of Neuroscience sostuvo que el cerebro reutiliza un único sistema gramatical para ambas lenguas.

Cómo se hizo el estudio

Para llegar a esa conclusión, Esti Blanco-Elorrieta, profesora asistente de psicología y neurociencia en NYU, y Xuanyi “Jessica” Chen, estudiante doctoral de la misma universidad, reclutaron a 23 hablantes con alto dominio del inglés y el español.

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Los participantes fueron sometidos a magnetoencefalografía, una técnica de neuroimagen no invasiva que mide los campos magnéticos generados por las señales eléctricas entre neuronas, con una resolución temporal de milisegundos.

Esa precisión permitió al equipo observar en tiempo real cómo el cerebro ejecuta las operaciones gramaticales mientras las personas hablan. La tarea consistía en producir formas gramaticales correctas: escuchar una palabra en singular, como “barco” o “boat”, y pronunciar su plural, “barcos” o “boats”.

Madre e hijo jugando en el suelo con bloques y peluches de banderas española y estadounidense y cerebros conectados.
La actividad cerebral se midió mientras los participantes transformaban palabras en singular en plural en inglés y en español.

El experimento incluyó también cognados, palabras de distintos idiomas que comparten significado, ortografía y pronunciación por tener un origen común, y pseudopalabras, como “paple”, que no pertenecen a ningún idioma real. Si el cerebro aplicaba las mismas reglas gramaticales incluso a palabras que nunca había procesado, eso significaría que el mecanismo opera de forma abstracta, con independencia del vocabulario almacenado.

Qué mostró la actividad cerebral

Los resultados mostraron patrones de actividad cerebral prácticamente idénticos para ambos idiomas en cada prueba. El hecho de que los cognados no amplificaran esa coincidencia y de que las pseudopalabras tampoco la redujeran reforzó la interpretación.

“Eso dificulta explicar el efecto como un mero reflejo del vocabulario compartido y sugiere que el cerebro puede estar representando la operación gramatical en sí misma", señaló Blanco-Elorrieta en declaraciones al New York Times.

Ilustración de un cerebro con hojas, letras, libro, burbuja de diálogo y banderas de España, Francia, Reino Unido, Japón. Fondo de acuarela.
El experimento incluyó cognados y pseudopalabras para comprobar si la gramática opera de forma abstracta e independiente del vocabulario.

El estudio identificó que la red neuronal implicada en esas transformaciones es un circuito frontotemporal de predominio izquierdo que se activa unos 100 milisegundos después de que el hablante recibe la señal. Esa red se pone en marcha con la misma firma temporal y espacial sin importar si la palabra es en inglés, en español o completamente inventada.

Según el paper, los resultados “brindan evidencia neural con resolución temporal a favor de un mecanismo computacional independiente del idioma, lo que muestra que el cerebro implementa las transformaciones gramaticales como operaciones abstractas y generativas".

Alcance del hallazgo y próximos pasos

“Nuestra investigación sugiere que el cerebro posee un único ‘motor gramatical’ que impulsa todos los idiomas que hablamos, en lugar de motores separados para cada uno", afirmó Blanco-Elorrieta, según el comunicado de prensa de NYU. “Mostramos que los mismos patrones cerebrales sostienen la gramática en inglés y en español, lo que indica que el lenguaje humano puede estar construido a partir de cómputos neuronales que trascienden cualquier idioma en particular", agregó en el mismo comunicado.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los resultados mostraron patrones de actividad cerebral casi idénticos en ambos idiomas y también ante palabras inventadas.

Mirjana Bozic, neurocientífica cognitiva de la Universidad de Cambridge que no participó en el estudio, consideró los resultados “muy informativos” y los calificó como evidencia sólida de que un único mecanismo cerebral impulsa las dos lenguas, aunque señaló que no resultan completamente inesperados porque van en línea con otros resultados previos del campo, según declaraciones recogidas por Smithsonian Magazine, revista de divulgación científica y cultural.

El hallazgo también abre una pregunta metodológica: los participantes del experimento son hablantes de inglés y español, dos idiomas relativamente cercanos en cuanto a su estructura. Los propios autores reconocen en el paper que resta saber si los resultados se generalizan a parejas de lenguas más distantes entre sí.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio identificó un circuito frontotemporal izquierdo que se activa unos 100 milisegundos después de recibir la señal lingüística.

Qué puede implicar para aprender idiomas

Desde una perspectiva aplicada, las conclusiones apuntan a que el cerebro no necesita construir desde cero un nuevo sistema para cada idioma que aprende. “Si es cierto que existe un mecanismo universal para el lenguaje, entonces se deduce que puede ser más fácil aprender nuevos idiomas" si ya se domina uno, afirmó Blanco-Elorrieta, según el comunicado de prensa de la Universidad de Nueva York.

El hallazgo también contribuye a un cambio más amplio en la investigación sobre bilingüismo: en lugar de ver cada idioma como un sistema gramatical autónomo, el campo avanza hacia modelos en los que la gramática se apoya en un mecanismo compartido y flexible que opera con independencia de la lengua, tal como señalan los propios autores del estudio.

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