Ciencia

Guardar comida caliente en plástico se vincularía con mayor migración de químicos

Revisiones de la literatura y reportes de organismos señalan que el calor favorece el paso de ftalatos, bisfenoles y partículas desde envases reutilizables hacia los alimentos, sobre todo si son grasos o ácidos

Guardar
Google icon
Microondas con puerta abierta mostrando un recipiente de plástico transparente con pasta, pollo y vegetales que emite vapor. Una mano cierra la puerta.
Los recipientes plásticos pueden liberar microplásticos y compuestos químicos cuando entran en contacto con alimentos calientes, sobre todo si son grasos o ácido - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El almacenamiento de comida caliente en recipientes de plástico —habitualmente llamados contenedores — es una costumbre cotidiana en hogares y comercios del mundo, sobre todo por la practicidad y bajo costo de estos envases. Muchas personas optan por transferir la comida recién preparada directamente a estos recipientes para guardarla en el refrigerador o transportarla, sin considerar los posibles efectos que esta práctica puede tener en la conservación de los alimentos y en la seguridad alimentaria.

A pesar de la popularidad de los envases plásticos reutilizables, existen crecientes interrogantes sobre cómo responden estos materiales al contacto con alimentos calientes. La preocupación principal se centra en el potencial de los plásticos para liberar microplásticos y compuestos químicos hacia la comida, especialmente cuando el recipiente se somete a temperaturas elevadas, como ocurre al almacenar sopas, guisos o cualquier preparación recién salida del fuego. Estudios internacionales recientes han puesto el foco en la migración de sustancias como los ftalatos, bisfenoles y otros aditivos plásticos, que pueden transferirse al alimento bajo ciertas condiciones y, con el tiempo, acumularse en el organismo humano.

PUBLICIDAD

Migración química y deterioro: ¿qué ocurre al guardar alimentos calientes en plástico?

Estudios citados por la Academy of Nutrition and Dietetics y la BBC advierten que el calor aumenta la migración de ftalatos, bisfenoles y otros aditivos del plástico a la comida - GREENPEACE
Estudios citados por la Academy of Nutrition and Dietetics y la BBC advierten que el calor aumenta la migración de ftalatos, bisfenoles y otros aditivos del plástico a la comida - GREENPEACE

Estudios recientes publicados por la Academy of Nutrition and Dietetics de Estados Unidos y revisados por el portal del Center for Research on Public Health señalan que los recipientes plásticos pueden liberar microplásticos y compuestos químicos al entrar en contacto con alimentos calientes, especialmente si son grasos o ácidos. El proceso se intensifica cuando el plástico se somete a calor, como ocurre al guardar comida recién cocida o al calentar en microondas. La liberación de estas sustancias no solo se da en ensayos de laboratorio, sino también en condiciones domésticas comunes.

La BBC, en un artículo con especialistas, advierte que ciertos compuestos presentes en el plástico migran hacia los alimentos, y que esta transferencia es mayor con alimentos calientes. La experta Jane Zuckerman, citada en el mismo informe, recomienda usar vidrio o cerámica para almacenar y recalentar comida caliente. La academia estadounidense sugiere usar plástico solo para alimentos fríos.

PUBLICIDAD

Un reporte de Food Safety Magazine (marzo 2026) indica que investigaciones con envases de polipropileno y poliestireno muestran liberaciones de entre 100.000 y 534.000 partículas de microplástico tras solo cinco minutos de exposición al microondas, cantidad mucho mayor que la registrada en almacenamiento a temperatura ambiente o refrigeración. El desgaste, los rayones y el uso repetido de los recipientes aceleran aún más la migración de partículas y aditivos.

Evidencia científica y recomendaciones de organismos internacionales

Un microondas abierto con un tupper de pasta dentro y recipientes de plástico y vidrio sobre una encimera junto a una ventana.
Las investigaciones con envases de polipropileno y poliestireno registraron hasta 534.000 partículas de microplástico tras cinco minutos de microondas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio revisado y publicado en PubMed Central concluye que la temperatura es el factor clave que determina la migración de compuestos químicos desde los envases plásticos hacia los alimentos. El contacto con alimentos calientes —y especialmente con los que tienen alto contenido graso o ácido— incrementa la transferencia de sustancias como ftalatos, bisfenoles y otros aditivos empleados en la fabricación de plásticos. El mismo estudio destaca que la migración es mínima en frío, pero aumenta de manera significativa a partir de los 40°C y es crítica a 100°C.

Otra revisión sistemática de PubMed Central subraya que la migración de compuestos químicos se ve favorecida por la exposición al calor, como en el caso de envases plásticos utilizados en microondas o para almacenar comida recién cocida. La conclusión científica es contundente: la temperatura es el principal factor de riesgo para la liberación de contaminantes desde los plásticos hacia los alimentos.

El Center for Research on Public Health enfatiza que, aunque los fabricantes y autoridades de seguridad alimentaria consideran seguros los recipientes plásticos si se usan como está previsto, muchos científicos recomiendan evitar calentar alimentos en plástico y reservar su uso solo para almacenamiento en frío.

¿Logra que se eche a perder más rápido la comida?

La evidencia científica actual indica que, si bien la migración química puede alterar la calidad y seguridad del alimento, no se ha demostrado que el plástico acelere de manera significativa la proliferación bacteriana o el deterioro microbiano respecto a otros materiales, siempre que los alimentos se almacenen adecuadamente en frío. Sin embargo, la alteración de sabor, la degradación de nutrientes y la presencia de microplásticos o aditivos pueden afectar la experiencia y la calidad final del alimento.

Temas Relacionados

Seguridad alimentariaPlásticosNewsroom BUEsalud

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo el aislamiento y la distancia en la pandemia cambiaron para siempre la forma en que las personas se relacionan

Expertos en neurociencias y salud mental analizan el impacto de la falta de cercanía física sobre las emociones y los vínculos sociales, y advierten que las huellas persisten en distintos grupos etarios

Cómo el aislamiento y la distancia en la pandemia cambiaron para siempre la forma en que las personas se relacionan

Descubren un nuevo tipo de aguacate en Nicaragua: es genéticamente distinto a los conocidos y la razón tiene 5.000 años

Arqueobotánicos de los Estados Unidos analizaron el ADN de hojas recolectadas en Centroamérica. Por qué el reservorio de diversidad que encontraron podría ser la clave para proteger la industria global de la palta o aguacate frente a enfermedades y al cambio climático

Descubren un nuevo tipo de aguacate en Nicaragua: es genéticamente distinto a los conocidos y la razón tiene 5.000 años

El corazón tiene un “pequeño cerebro”: cuál es el rol de esas neuronas clave para sobrevivir al estrés extremo

Un equipo de la Universidad de Yale mostró que esa red interna ajusta los latidos, mantiene el bombeo y puede evitar muertes cuando el organismo atraviesa desafíos fisiológicos o psicológicos intensos. El hallazgo se publicó en la revista Cell

El corazón tiene un “pequeño cerebro”: cuál es el rol de esas neuronas clave para sobrevivir al estrés extremo

La Vía Láctea dio un “giro drástico” tras chocar con otra galaxia hace 10.000 millones de años

Simulaciones y observaciones recientes revelan que una colisión alteró la orientación y dejó huellas en la estructura del halo estelar y la materia oscura que rodean nuestro sistema

La Vía Láctea dio un “giro drástico” tras chocar con otra galaxia hace 10.000 millones de años

Qué cantidad de frutas y verduras al día protege el corazón, según un estudio

Los beneficios cardiovasculares siguen aumentando más allá de la pauta habitual y varían según el género y el tipo de alimento, advierte una investigación de la Universidad Edith Cowan

Qué cantidad de frutas y verduras al día protege el corazón, según un estudio

DEPORTES

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins: hora, TV y formaciones

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins: hora, TV y formaciones

La carta de Gianni Infantino a la selección argentina tras perder la final del Mundial 2026 ante España

Conmoción en el fútbol uruguayo por la muerte de Bruno Betancor a los 22 años

El ranking de los mejores mundiales de la historia tras la 23ª Copa del Mundo: la cita que lidera el listado y el recuerdo de México 86

El golf ya no es solo para pocos: las claves de un deporte que sumó millones de aficionados

TELESHOW

Los pequeños fans que conmovieron a María Becerra antes de su show en Barcelona: “Me muero por conocerlos”

Los pequeños fans que conmovieron a María Becerra antes de su show en Barcelona: “Me muero por conocerlos”

Un actor de Marvel criticó a la Argentina por “racista”: su respuesta ante el revuelo en redes

Sofía Jujuy conoció a su sobrino Beltrán a 10 días de su nacimiento: el curioso regalo que le trajo del Mundial

Nati Jota contó la particular decepción amorosa que vivió durante la cobertura del Mundial: “Me dejó rara”

La emoción de Fernanda Vives y Sebastián Cobelli por los 15 años de su hija Brisa: “Nunca pierdas la frescura”

INFOBAE AMÉRICA

Más de tres décadas después, la ciencia devuelve identidad a dos víctimas de la invasión estadounidense a Panamá

Más de tres décadas después, la ciencia devuelve identidad a dos víctimas de la invasión estadounidense a Panamá

Cómo la pesca intensiva obliga al pez navaja perlado a cambiar su ciclo vital y desafía su supervivencia

Casa del horror en Ecuador: investigan si una vivienda fue utilizada para torturar, asesinar y desaparecer personas

La liberación de un cabecilla de los Chone Killers derivó en una investigación contra una fiscal en Ecuador

Gobierno de Guatemala coordina a través de cancillería la repatriación de una joven fallecida en Los Ángeles