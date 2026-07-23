Guardar comida caliente en plástico se vincularía con mayor migración de químicos

Los recipientes plásticos pueden liberar microplásticos y compuestos químicos cuando entran en contacto con alimentos calientes, sobre todo si son grasos o ácido - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El almacenamiento de comida caliente en recipientes de plástico —habitualmente llamados contenedores — es una costumbre cotidiana en hogares y comercios del mundo, sobre todo por la practicidad y bajo costo de estos envases. Muchas personas optan por transferir la comida recién preparada directamente a estos recipientes para guardarla en el refrigerador o transportarla, sin considerar los posibles efectos que esta práctica puede tener en la conservación de los alimentos y en la seguridad alimentaria.

A pesar de la popularidad de los envases plásticos reutilizables, existen crecientes interrogantes sobre cómo responden estos materiales al contacto con alimentos calientes. La preocupación principal se centra en el potencial de los plásticos para liberar microplásticos y compuestos químicos hacia la comida, especialmente cuando el recipiente se somete a temperaturas elevadas, como ocurre al almacenar sopas, guisos o cualquier preparación recién salida del fuego. Estudios internacionales recientes han puesto el foco en la migración de sustancias como los ftalatos, bisfenoles y otros aditivos plásticos, que pueden transferirse al alimento bajo ciertas condiciones y, con el tiempo, acumularse en el organismo humano.

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Migración química y deterioro: ¿qué ocurre al guardar alimentos calientes en plástico?

Estudios citados por la Academy of Nutrition and Dietetics y la BBC advierten que el calor aumenta la migración de ftalatos, bisfenoles y otros aditivos del plástico a la comida - GREENPEACE

Estudios recientes publicados por la Academy of Nutrition and Dietetics de Estados Unidos y revisados por el portal del Center for Research on Public Health señalan que los recipientes plásticos pueden liberar microplásticos y compuestos químicos al entrar en contacto con alimentos calientes, especialmente si son grasos o ácidos. El proceso se intensifica cuando el plástico se somete a calor, como ocurre al guardar comida recién cocida o al calentar en microondas. La liberación de estas sustancias no solo se da en ensayos de laboratorio, sino también en condiciones domésticas comunes.

La BBC, en un artículo con especialistas, advierte que ciertos compuestos presentes en el plástico migran hacia los alimentos, y que esta transferencia es mayor con alimentos calientes. La experta Jane Zuckerman, citada en el mismo informe, recomienda usar vidrio o cerámica para almacenar y recalentar comida caliente. La academia estadounidense sugiere usar plástico solo para alimentos fríos.

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Un reporte de Food Safety Magazine (marzo 2026) indica que investigaciones con envases de polipropileno y poliestireno muestran liberaciones de entre 100.000 y 534.000 partículas de microplástico tras solo cinco minutos de exposición al microondas, cantidad mucho mayor que la registrada en almacenamiento a temperatura ambiente o refrigeración. El desgaste, los rayones y el uso repetido de los recipientes aceleran aún más la migración de partículas y aditivos.

Evidencia científica y recomendaciones de organismos internacionales

Las investigaciones con envases de polipropileno y poliestireno registraron hasta 534.000 partículas de microplástico tras cinco minutos de microondas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio revisado y publicado en PubMed Central concluye que la temperatura es el factor clave que determina la migración de compuestos químicos desde los envases plásticos hacia los alimentos. El contacto con alimentos calientes —y especialmente con los que tienen alto contenido graso o ácido— incrementa la transferencia de sustancias como ftalatos, bisfenoles y otros aditivos empleados en la fabricación de plásticos. El mismo estudio destaca que la migración es mínima en frío, pero aumenta de manera significativa a partir de los 40°C y es crítica a 100°C.

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Otra revisión sistemática de PubMed Central subraya que la migración de compuestos químicos se ve favorecida por la exposición al calor, como en el caso de envases plásticos utilizados en microondas o para almacenar comida recién cocida. La conclusión científica es contundente: la temperatura es el principal factor de riesgo para la liberación de contaminantes desde los plásticos hacia los alimentos.

El Center for Research on Public Health enfatiza que, aunque los fabricantes y autoridades de seguridad alimentaria consideran seguros los recipientes plásticos si se usan como está previsto, muchos científicos recomiendan evitar calentar alimentos en plástico y reservar su uso solo para almacenamiento en frío.

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¿Logra que se eche a perder más rápido la comida?

La evidencia científica actual indica que, si bien la migración química puede alterar la calidad y seguridad del alimento, no se ha demostrado que el plástico acelere de manera significativa la proliferación bacteriana o el deterioro microbiano respecto a otros materiales, siempre que los alimentos se almacenen adecuadamente en frío. Sin embargo, la alteración de sabor, la degradación de nutrientes y la presencia de microplásticos o aditivos pueden afectar la experiencia y la calidad final del alimento.