Un consenso científico propuso pautas para una longevidad saludable en América Latina: el rol de la vacunación

Expertos propusieron cuatro pautas para una longevidad saludable, con foco en la influenza, la armonización de recomendaciones y las vacunas antigripales mejoradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un consenso científico de especialistas de nueve países de la región pidió actuar ante el envejecimiento acelerado de América Latina y propuso reforzar la vacunación antigripal en adultos mayores. El documento, elaborado en Lima, plantea que esa estrategia puede preservar la autonomía, reducir hospitalizaciones y ayudar a los sistemas de salud a responder al cambio demográfico.

El consenso fijó cuatro pautas para promover una longevidad saludable en Latinoamérica: aumentar la conciencia sobre el impacto de la influenza, armonizar las recomendaciones de vacunación para personas mayores, fortalecer acuerdos entre sociedades científicas y tomadores de decisión e incorporar vacunas antigripales mejoradas para mayores de 60 años y personas más jóvenes con enfermedades crónicas.

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La infectóloga guatemalteca Nancy Sandoval Paiz, vicepresidenta de la Asociación Panamericana de Infectología (API), explicó que el acuerdo también busca visibilizar la inversión y la condición costo-efectiva de esas vacunas.

Para 2050, una de cada cuatro personas en América Latina tendrá más de 60 años y la región enfrentará mayor presión sobre los sistemas de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas pautas se conversaron en el encuentro Influenza Summit LATAM organizado por CSL Seqirus. El resultado fue el documento “Llamado urgente a la acción por una longevidad saludable”.

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La médica infectóloga argentina Susana Lloveras, ex presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero (SLAMVI), sostuvo que fortalecer las estrategias de vacunación con herramientas adaptadas a estas poblaciones representa una oportunidad para promover una longevidad más saludable y reforzar los sistemas de salud.

El médico argentino José Ricardo Jáuregui, presidente de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría, definió la vacunación antigripal mejorada para personas mayores y con enfermedades crónicas como una prioridad de salud pública en Latinoamérica. El consenso surgió tras una reunión reciente en Lima de infectólogos, geriatras, epidemiólogos y especialistas en inmunizaciones.

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El envejecimiento acelera la presión sobre la salud pública

Para 2050, una de cada cuatro personas en la región tendrá más de 60 años y, por primera vez, habrá más personas mayores que jóvenes.

Ese proceso avanza en un escenario marcado por una alta prevalencia de enfermedades crónicas, desigualdades sociales y recursos sanitarios limitados. Sandoval Paiz remarcó que la heterogeneidad regional obliga a impulsar medidas para que una población más longeva conserve salud, autonomía y calidad de vida.

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El consenso científico de nueve países pidió reforzar la vacunación antigripal en adultos mayores ante el envejecimiento acelerado de América Latina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento plantea que los gobiernos, las sociedades científicas y los sistemas de salud deben anticipar respuestas preventivas. El objetivo es reducir la vulnerabilidad frente a infecciones en una población que vivirá más años y convivirá más tiempo con enfermedades crónicas.

La gripe agrava enfermedades crónicas y la pérdida de autonomía

La influenza provoca cada año entre tres y cinco millones de casos graves en el mundo y causa hasta 650.000 muertes por sus complicaciones. En las personas mayores, además de la afección respiratoria, puede desencadenar episodios cardiovasculares, metabólicos, neurológicos y funcionales.

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El consenso advierte que la gripe puede acelerar la pérdida de autonomía y elevar el riesgo de dependencia. También señala que, durante los tres días posteriores a la infección, el riesgo de accidente cerebrovascular puede aumentar hasta ocho veces, y que en la semana siguiente el riesgo de infarto agudo de miocardio puede multiplicarse por seis.

Desde antes de los 50 años aparece la inmunosenescencia, un proceso natural que reduce la respuesta frente a infecciones y vacunas tradicionales. A eso se suman comorbilidades como diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y enfermedad renal, que elevan la probabilidad de complicaciones graves.

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El documento se denominó “Llamado urgente a la acción por una longevidad saludable” (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las medidas que propone el consenso regional

El documento recomienda adoptar los 60 años como edad de referencia para definir a la población mayor en riesgo. También plantea incorporar vacunas antigripales mejoradas en las estrategias nacionales para ese grupo y para personas más jóvenes con enfermedades crónicas.

Esas vacunas están diseñadas para aumentar la inmunogenicidad mediante el adyuvante MF59, una mayor cantidad de antígeno o tecnología recombinante. El texto sostiene que mostraron mayor efectividad que las vacunas estándar en personas mayores e inmunosenescentes.

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El consenso añade que la protección frente a la influenza con estas formulaciones ayuda a retrasar o prevenir el deterioro funcional, las hospitalizaciones y otros eventos sistémicos graves. También las define como costo-efectivas, con mayor impacto sanitario al reducir de forma sustancial la carga de enfermedad, las hospitalizaciones y la mortalidad, con mínimo impacto presupuestario en poblaciones de riesgo.

El texto subraya además que Latinoamérica cuenta con el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que contribuye a la sostenibilidad de los programas nacionales de inmunización y facilita el acceso equitativo a vacunas. Entre esas opciones figuran las antigripales adyuvantadas.

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El encuentro recomendó incorporar vacunas antigripales mejoradas para mayores de 60 años y personas más jóvenes con enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Argentina, la vacuna antigripal adyuvantada integra el Calendario Nacional de Vacunación para mayores de 65 años y está aprobada para personas a partir de los 50 años. El texto indica que el adyuvante MF59 potencia la respuesta inmunitaria del organismo frente a la influenza.

La vacunación antigripal también ofrece beneficios más allá de evitar la infección respiratoria. En personas de alto riesgo puede reducir en 36% los eventos cardiovasculares mayores, y después de un infarto agudo de miocardio se asocia con una reducción del 28% en esos eventos y en la mortalidad por cualquier causa durante el año siguiente.

El desafío planteado por el consenso consiste en convertir la evidencia científica en decisiones de salud pública que ayuden a preservar la capacidad funcional durante más tiempo. La meta sanitaria para la región combina más años de vida con más autonomía y mejor estado de salud.