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Cuántos millones recibió la AFA hasta el momento por su participación en el Mundial 2026 y cuánto sumará si pasa a la final

Tras vencer a Suiza por 3 a 1, Argentina aseguró su lugar entre los cuatro mejores del torneo junto a 27 millones de dólares, dentro de un fondo total histórico que la FIFA distribuyó entre las 48 selecciones participantes

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Mundial 2026 - Agentina - Suiza
Argentina venció a Suiza por 3 a 1 en cuartos de final y aseguró al menos 27 millones de dólares para la AFA en concepto de premios (AP Photo/Jeff Roberson)

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene asegurados USD 27 millones tras la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026, pero la cifra puede trepar hasta casi el doble si el equipo logra coronarse como campeón del certamen disputado en norteamérica.

La victoria ante Suiza por 3 a 1 en los cuartos de final fue el resultado que selló el pase a la siguiente ronda y, con él, el acceso a un escalón más alto en el esquema de premios que la FIFA diseñó para esta edición del torneo. El organismo rector del fútbol mundial estableció en diciembre del 2025 un fondo total de USD 727 millones, el más alto de la historia de los mundiales, del cual USD 655 millones se distribuyen entre las 48 selecciones participantes según su rendimiento deportivo.

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El piso económico garantizado para cualquier equipo que disputó el torneo fue de USD 10,5 millones, monto que incluye USD 1,5 millones abonados antes del inicio de la competencia para cubrir gastos de preparación, logística y organización. Las selecciones eliminadas en la primera fase percibieron USD 9 millones, mientras que las que superaron esa instancia aseguraron al menos USD 11 millones. La progresión continúa: USD 15 millones para los clasificados a octavos de final y USD 19 millones para los que llegaron a cuartos.

Argentina ya superó todas esas etapas. Al alcanzar las semifinales, la AFA tiene garantizados USD 27 millones, una cifra que representa un salto de USD 8 millones respecto a lo que hubiera recibido de caer en los cuartos de final. A partir de aquí, cada partido tiene un peso económico concreto y diferente.

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El campeón del Mundial 2026 recibirá 50 millones de dólares, 8 millones más que lo que cobró Argentina por ganar Qatar 2022 (REUTERS/Lee Smith)
El campeón del Mundial 2026 recibirá 50 millones de dólares, 8 millones más que lo que cobró Argentina por ganar Qatar 2022 (REUTERS/Lee Smith)

Si la Selección pierde en semifinales y queda en el cuarto puesto, el monto se mantiene en USD 27 millones. El tercer puesto agrega USD 2 millones más, para un total de USD 29 millones.

Llegar a la final ya implica un salto más pronunciado: el subcampeón recibe USD 33 millones, lo que supone USD 4 millones adicionales respecto a quedar en el podio. Y si Argentina conquista el título, la FIFA transferirá a la AFA la suma de USD 50 millones, el premio más alto asignado en la historia de la Copa del Mundo, con una diferencia de USD 17 millones frente al subcampeón.

El contraste con la edición anterior es elocuente, ya que en Qatar 2022, Argentina recibió USD 42 millones por el título. En esta edición, ese mismo logro valdría USD 50 millones, un incremento de USD 8 millones que representa un crecimiento del 19% en cuatro años. El subcampeón de aquel torneo, Francia, percibió USD 30 millones, mientras que Croacia, tercera en el podio, sumó USD 27 millones.

El aumento en el valor de los premios responde, en parte, a la expansión del formato del torneo. La incorporación de 16 selecciones adicionales respecto a ediciones previas elevó la cantidad de partidos y, con ello, los ingresos por derechos de transmisión, patrocinios y venta de entradas. Esos recursos son los que la FIFA utiliza para incrementar el valor de los premios en todas las etapas. “La Copa Mundial de la FIFA 2026 también será pionera en cuanto a su contribución financiera a la comunidad futbolística global”, afirmó el presidente del organismo, Gianni Infantino.

El campeón del Mundial 2026 recibirá 50 millones de dólares, 8 millones más que lo que cobró Argentina por ganar Qatar 2022 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
El campeón del Mundial 2026 recibirá 50 millones de dólares, 8 millones más que lo que cobró Argentina por ganar Qatar 2022 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El dinero que transfiere la FIFA va directamente a cada federación nacional, no a los jugadores ni al cuerpo técnico de forma directa. La AFA define internamente cómo distribuir esos fondos, y los porcentajes y condiciones de reparto con el plantel y el staff técnico se pactaron antes del inicio del torneo, con el fin de garantizar transparencia y evitar conflictos posteriores en la asignación de recursos.

El esquema de premios de esta edición marcó un antes y un después también para las selecciones que no lograron avanzar. En Qatar 2022, los equipos eliminados en primera ronda recibieron solo USD 9 millones; en 2026, ese monto se mantiene para quienes no superan la fase inicial, pero el piso para los que sí avanzan subió a USD 10,5 millones, lo que mejora la redistribución de recursos entre todos los participantes.

El incremento del fondo total establecido por la FIFA consolida una tendencia de crecimiento sostenido en cada edición del torneo y refuerza el atractivo financiero de la competencia para las federaciones de todo el mundo.

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