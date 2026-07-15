La ANMAT simplifica el marco regulatorio de medicamentos biológicos como vacunas y hemoderivados

El Ministerio de Salud señaló que la nueva regulación de la ANMAT simplifica y ordena los procedimientos para presentar, evaluar y autorizar cambios en medicamentos biológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó la Disposición Nº 4351/2026 que introduce un nuevo marco regulatorio para la presentación, evaluación y autorización de modificaciones en medicamentos biológicos ya registrados en Argentina, como vacunas y hemoderivados.

Según indicaron desde el Ministerio de Salud, el objetivo central es simplificar y ordenar los procedimientos vigentes. Además, se incorpora el mecanismo regulatorio reliance, que permite considerar evaluaciones previas de autoridades internacionales de referencia, siempre que sean aplicables al contexto nacional. Esto optimiza los tiempos de análisis sin afectar la autonomía del organismo.

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La medida se publicó en el Boletín Oficial. De acuerdo con la cartera sanitaria, se trata de una simplificación que la industria farmacéutica, tanto nacional como multinacional, pedía desde hacía años. El alcance incluye ajustes como cambios en la formulación o en la composición, entre ellos los de las vacunas antigripales estacionales, cuya cepa se puede actualizar.

La ANMAT mantendrá la decisión final sobre los medicamentos biológicos aunque utilice informes de agencias de referencia mediante el mecanismo de reliance (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa también busca alinear los requisitos técnicos locales con estándares internacionales de alta vigilancia. Ese reordenamiento apunta a dar mayor previsibilidad al sector regulado.

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Cómo cambia la evaluación de las modificaciones

El sistema adecua la intensidad de la revisión al impacto que cada modificación pueda tener sobre la calidad, la seguridad y la eficacia del medicamento. Ese criterio organiza las solicitudes en categorías como calidad, seguridad y rotulado.

A su vez, se establecen plazos máximos de resolución para cada caso. Se implementará una clasificación basada en el nivel de riesgo. Esto permite que casos de riesgo muy bajo sean notificados de manera agrupada.

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El régimen se desarrolla en siete anexos técnicos y comenzará a regir a los 30 días hábiles de su publicación en el Boletín Oficial.

La reforma fija plazos máximos de resolución y entrará en vigencia a los 30 días hábiles de su publicación en el Boletín Oficial (Imagen ilustrativa Infobae)

El papel del mecanismo de reliance

La reforma incorpora el mecanismo de reconocimiento regulatorio, también llamado reliance. Esa herramienta permite que la ANMAT tome en cuenta evaluaciones previas realizadas por autoridades regulatorias internacionales de referencia, siempre que sean aplicables al contexto argentino.

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El objetivo es optimizar los tiempos de análisis sin afectar la autonomía del organismo. Esta vía puede apoyarse en informes de agencias reconocidas y que su uso no modifica los estándares de calidad, seguridad y eficacia.

En la contextualización de la medida, el reliance aparece como una forma de regulación orientada a fortalecer el sistema regulatorio y a optimizar recursos por medio de la cooperación y la convergencia regulatoria. También se lo vincula con las Buenas Prácticas Regulatorias como base para una supervisión sanitaria sólida y efectiva.

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Ese marco plantea que las Buenas Prácticas Regulatorias favorecen la coordinación, la vinculación y la comunicación entre las partes interesadas en el desarrollo y uso de instrumentos regulatorios. A la vez, promueven procesos transparentes, públicos y abiertos a la participación, con la intención de evitar regulaciones innecesarias y mejorar la eficiencia regulatoria.

La incorporación del reliance en la ANMAT coincide con una agenda de cooperación para fortalecer la convergencia regulatoria y el acceso a medicamentos y dispositivos médicos seguros y eficaces (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cooperación con la FDA como antecedente

La incorporación de estas herramientas coincide con una agenda de cooperación entre autoridades sanitarias argentinas y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Días atrás, participaron de un encuentro el ministro de Salud Mario Lugones, autoridades de la ANMAT y representantes de la agencia estadounidense encabezados por Mark Abdoo, comisionado asociado para Estrategia y Política Global.

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De esa reunión surgió una mesa de trabajo conjunta para definir acciones concretas para los próximos años. Las partes analizaron alternativas para reforzar la colaboración técnica, avanzar en la convergencia de estándares científicos y regulatorios y contribuir al acceso de la población a medicamentos y dispositivos médicos seguros, eficaces y de calidad.

Entre los instrumentos tratados apareció el uso de mecanismos de reliance inteligente para aprovechar evaluaciones técnicas ya realizadas por agencias regulatorias de referencia internacional. La propuesta busca optimizar procesos sin modificar los estándares de seguridad, calidad y eficacia.

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El Ministerio de Salud y la ANMAT acordaron con la FDA profundizar la cooperación bilateral en regulación sanitaria (Ministerio de Salud)

Las autoridades también coincidieron en ampliar la cooperación bilateral y regional en el contexto internacional. La meta, de acuerdo con la información oficial, es fortalecer las capacidades regulatorias y profundizar la integración entre sistemas de salud.

Lugones resumió ese entendimiento en una publicación en X: “Argentina y Estados Unidos fortalecen la cooperación sanitaria. Que los argentinos accedan a medicamentos y dispositivos médicos seguros, eficaces y de calidad requiere controles modernos y estándares claros. Con ese objetivo, la ANMAT y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) consolidaron un plan de trabajo para 2027 y 2028, orientado a fortalecer la cooperación técnica entre ambas agencias”.

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En ese mismo mensaje, el ministro añadió: “Este acuerdo, propiciado por el presidente Javier Milei como parte del vínculo estratégico de la Argentina con Estados Unidos, permitirá incorporar herramientas de un organismo de referencia internacional para mejorar los tiempos de evaluación, fortalecer los controles y sostener estándares de seguridad y calidad cada vez más exigentes para los productos que llegan a la población”.

Dentro de ese esquema, la ANMAT puede apoyar parte de su análisis en antecedentes regulatorios emitidos por otras autoridades de referencia. La decisión final, de todos modos, sigue bajo su órbita y responsabilidad.