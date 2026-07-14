Opinión

¿Se puede prevenir la demencia?

El estudio LatAm-FINGERS realizado en once países de América Latina identificó que hay hábitos concretos que pueden proteger la salud cerebral. La importancia de una evidencia científica regional

Guardar
Un cerebro tridimensional central. Pantallas transparentes muestran gráficos de datos, circuitos electrónicos y representaciones de cerebros con redes
La prevención de la demencia puede actuar sobre factores de riesgo modificables como la hipertensión, la obesidad, la diabetes, la depresión y la inactividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pregunta se repite en mi consultorio, en las reuniones familiares y en muchas conversaciones cotidianas: ¿se puede prevenir la demencia?

Durante mucho tiempo, hablar de demencia fue hablar de diagnóstico, tratamiento y cuidado. Pero en los últimos años la ciencia empezó a hacerse otra pregunta igual de importante: qué podemos hacer antes.

PUBLICIDAD

Hoy sabemos que el riesgo de desarrollar demencia no depende solo de la edad o de la genética. También está influido por factores que, al menos en parte, pueden modificarse: la hipertensión, la obesidad, la diabetes, la depresión, la inactividad física, el aislamiento social, el tabaquismo, la baja educación, la pérdida auditiva, el consumo excesivo de alcohol y los traumatismos de cráneo, entre otros factores.

Estos factores no pesan igual en todo el mundo. En América Latina, un estudio reciente estimó que alrededor del 54% de los casos de demencia podrían evitarse si redujéramos estos factores de riesgo potencialmente modificables. En Argentina, esa cifra se acerca al 60%. Esto significa algo muy importante: nuestra región tiene una carga enorme, pero también una oportunidad excepcional de prevención.

PUBLICIDAD

Pareja de abuelos disfrutando de un paseo matutino en un entorno natural, demostrando la importancia de la actividad física regular y la hidratación para la salud. Juntos, practican un estilo de vida activo que promueve la longevidad y el bienestar, subrayando la relevancia del cuidado y el ejercicio en la tercera edad. (Imagen ilustrativa Infobae)
LatAm-FINGERS evaluó si un programa intensivo de cambios en el estilo de vida podía proteger la memoria y otras funciones cognitivas en adultos mayores (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, el perfil del riesgo cambia según el lugar. En América Latina, los factores que más contribuyen son la obesidad, la inactividad física y la depresión. En Argentina, los principales son la hipertensión, la obesidad y la inactividad física. Por eso, si los problemas tienen características propias en cada región, las soluciones también deben pensarse desde cada región.

Ese fue el punto de partida de LatAm-FINGERS.

LatAm-FINGERS es una investigación que estudió si un programa intensivo de cambios en el estilo de vida podía ayudar a cuidar la memoria y otras funciones cognitivas en personas mayores con riesgo aumentado de deterioro cognitivo.

Durante dos años, más de mil adultos mayores de 11 países latinoamericanos participaron en este estudio. La intervención se apoyó en cinco pilares muy concretos: actividad física, alimentación saludable, control de factores de riesgo cardiovascular, entrenamiento cognitivo y socialización.

Los resultados fueron claros: quienes participaron del programa estructurado mejoraron más su rendimiento cognitivo que quienes recibieron recomendaciones generales de salud. En términos simples, el grupo que recibió la intervención organizada tuvo alrededor de un 55% más de mejora cognitiva. Y esa mejora no se vio solo en una medida general: también se observaron beneficios en la memoria, en las funciones ejecutivas (capacidades como organizarse, planificar y resolver problemas) y en la velocidad de procesamiento, es decir, la rapidez con la que el cerebro recibe y maneja información.

Más de mil adultos mayores de 11 países participaron durante dos años en LatAm-FINGERS
Más de mil adultos mayores de 11 países participaron durante dos años en LatAm-FINGERS

Pero quizás el mensaje más importante sea este: no se trató de una recomendación suelta, como “haga ejercicio” o “coma sano”. Fue un programa sostenido, acompañado, medido y adaptado a la realidad latinoamericana.

Esa adaptación fue central. No podíamos simplemente importar una receta finlandesa o estadounidense y aplicarla sin cambios. La alimentación depende de la cultura, del precio de los alimentos, de las costumbres familiares y de lo que está disponible. El ejercicio depende de la seguridad, del transporte, del clima y de los espacios reales de cada comunidad. La socialización y el entrenamiento cognitivo también dependen del nivel educativo, del lenguaje y de la confianza en las instituciones.

Por eso, el protocolo científico fue común, pero la forma de implementarlo fue local. El principio era el mismo; la manera de hacerlo posible cambiaba según cada contexto. Esa es una de las grandes enseñanzas del estudio: la ciencia puede ser rigurosa y, al mismo tiempo, respetuosa de la cultura.

LatAm-FINGERS también muestra que la prevención del deterioro cognitivo no depende exclusivamente de medicamentos caros, tecnologías sofisticadas o soluciones inaccesibles. Esta es una intervención no farmacológica, basada en hábitos cotidianos, que puede pensarse, con organización, inversión y continuidad, como una estrategia de salud pública.

La adaptación local de LatAm-FINGERS ajustó la prevención de la demencia a la cultura, la alimentación, la seguridad, el transporte y el nivel educativo de cada comunidad
La adaptación local de LatAm-FINGERS ajustó la prevención de la demencia a la cultura, la alimentación, la seguridad, el transporte y el nivel educativo de cada comunidad

Esto no significa que sea fácil. Cambiar hábitos y sostenerlos en el tiempo requiere información, acompañamiento y condiciones reales. La prevención no ocurre por una frase dicha en un consultorio. Ocurre cuando las personas tienen oportunidades concretas para moverse, alimentarse mejor, controlar su salud, vincularse con otros y mantener activa su mente.

La demencia no afecta solo a quien recibe un diagnóstico. Impacta en las familias, en los cuidadores, en los sistemas de salud y en la vida cotidiana de millones de personas. Por eso, hablar de prevención también es hablar de equidad, de envejecimiento saludable y de organización social del cuidado.

Este estudio demuestra que nuestra región no debe ser vista solo como el lugar donde la carga de la demencia va a crecer. También puede ser un lugar desde donde se produce conocimiento, liderazgo científico e innovación en salud pública.

El próximo desafío es que esta evidencia no quede encerrada en el ámbito científico. Los sistemas de salud pueden incorporar la prevención de la demencia en la atención primaria. Los gobiernos pueden promover programas comunitarios, espacios de actividad física, acceso a alimentación saludable, control cardiovascular y redes de socialización. Muchas de estas acciones pueden empezar en centros de salud, municipios, plazas, universidades y organizaciones barriales.

Nunca es demasiado temprano para cuidar el cerebro y nunca es demasiado tarde para empezar.

Un rompecabezas de un cerebro sobre un fondo blanco - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio plantea que la prevención del deterioro cognitivo puede incorporarse a la atención primaria y a políticas públicas de salud cerebral en Argentina y América Latina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, LatAm-FINGERS no debería ser leído solo como un estudio científico. Debería ser leído como una oportunidad regional: una oportunidad para acercar la ciencia a la vida cotidiana, para dejar de extrapolar respuestas y empezar a producir evidencia propia, y para que la prevención del deterioro cognitivo deje de ser un tema exclusivo de especialistas y pase a formar parte de la conversación pública.

Hoy podemos decir algo que hace algunos años no podíamos afirmar con la misma fuerza: en América Latina, con nuestras poblaciones, nuestras culturas y nuestros contextos, se puede actuar para proteger la salud cerebral.

El desafío que sigue es convertir esa evidencia en información, esa información en hábitos y esos hábitos en políticas públicas sostenibles. La pregunta, entonces, es si estamos a la altura de ese desafío en la Argentina.

Tenemos conocimiento, profesionales, instituciones y experiencia comunitaria. También tenemos una necesidad urgente: que la prevención del deterioro cognitivo no dependa solo de la voluntad individual, sino de oportunidades reales para vivir mejor, envejecer mejor y cuidar mejor.

LatAm-FINGERS abre una puerta. Ahora nos toca decidir si vamos a atravesarla.

*La Dra. Lucía Crivelli es líder del estudio LatAm-FINGERS a nivel regional, jefa de Neuropsicología de FLENI, Argentina. Investigadora del CONICET, Profesora en la Univ. Maimónides, Presidenta WYLD, Presidenta AWARE, Editora en Alzheimer ‘s Dementia y Miembro de la OMS.

Temas Relacionados

DemenciaSalud MentalHipertensiónObesidadActividad Físicaúltimas noticiasLucía CrivelliLatAm-FINGERS

Últimas Noticias

La apertura de la economía es para ser competitivos, no para controlar el IPC

El debate debería enfocarse menos en frenar importaciones y más en remover los costos internos que dejan fuera de carrera a empresas que podrían competir

La apertura de la economía es para ser competitivos, no para controlar el IPC

Comprar ahora o esperar al miércoles: qué dicen los números sobre las entradas para la final del Mundial

La entrada más barata para el partido del domingo en el MetLife ronda los 7.200 dólares, pero los precios acumulan una caída del 28% en la última semana. Para las familias argentinas que solo quieren ir si la Selección llega a la final, el mercado ofrece una razón concreta para no apurarse: la semifinal contra Inglaterra del miércoles puede cambiar todo el tablero

Comprar ahora o esperar al miércoles: qué dicen los números sobre las entradas para la final del Mundial

El Niño y el hambre que no queremos mirar

La reciente alerta de CONVEAGRO debería encender todas las alarmas. Ya que nos advierte que las pérdidas por el Fenómeno El Niño Costero podrían superar los 3 mil millones de dólares y afectar a más de nueve millones de personas

El Niño y el hambre que no queremos mirar

¿Puede la Corte Suprema cambiar las reglas del juego? Reflexiones sobre la casación laboral y el futuro del retiro de confianza

El pronunciamiento reciente rompe una línea uniforme que excluía la compensación por despido arbitrario para quienes accedieron directamente a funciones de dirección, y obliga a replantear decisiones laborales y organizacionales

¿Puede la Corte Suprema cambiar las reglas del juego? Reflexiones sobre la casación laboral y el futuro del retiro de confianza

La soberanía no se vende con una escritura

La Ley de Tierras y su relación con comentarios acerca del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada

La soberanía no se vende con una escritura

DEPORTES

La durísima crítica de un campeón con Boca Juniors a Riquelme por la vuelta de Sebastián Villa: “Es una desprolijidad más”

La durísima crítica de un campeón con Boca Juniors a Riquelme por la vuelta de Sebastián Villa: “Es una desprolijidad más”

El esperanzador mensaje de Messi a horas del Argentina-Inglaterra por las semifinales del Mundial: la reacción de Antonela Roccuzzo

El álbum de fotos de la despedida de la selección argentina de Kansas City antes de la semifinal ante Inglaterra

Cuatro motores, helipuerto y seis suites: el súper yate de USD 23 millones que compró Neymar tras el golpe de Brasil en el Mundial

River Plate está cerca de incorporar a una joya del fútbol argentino: el millonario monto de la transferencia

TELESHOW

Teté Coustarot habló de la relación de más de dos décadas con Carlos Gaziglia y por qué eligió no casarse

Teté Coustarot habló de la relación de más de dos décadas con Carlos Gaziglia y por qué eligió no casarse

Impactante definición en Gran Hermano Generación Dorada: quién fue eliminado en medio de un escándalo

Los Palmeras cerraron Infobae Mundial con “Bombón Argentino”, su hit para la Scaloneta

Marta Fort protagonizó una sesión de fotos sexy en Miami y su hermano lanzó una advertencia: “Ojito”

Nació Dalí, la primera hija de los influencers Samantha Trottier y Hernán Regiardo: “El mejor día de nuestra vida entera”

INFOBAE AMÉRICA

Ministerio de Hacienda deposita aumento salarial a empleados públicos en Costa Rica, pero algunos deberán esperar

Ministerio de Hacienda deposita aumento salarial a empleados públicos en Costa Rica, pero algunos deberán esperar

El Salvador: suben los precios de alojamiento, servicios y restaurantes en 2026

La Coalición de los Voluntarios acordó reforzar el apoyo a Ucrania e imponer nuevas sanciones para aumentar la presión sobre Rusia

15 años de prisión a dominicano por explotar a dos colombianas con falsas ofertas de trabajo

Esta es la advertencia de EE. UU. a sus ciudadanos en Nicaragua en el marco del aniversario sandinista y final del Mundial 2026