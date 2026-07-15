Mundo

Rusia fue acusada de difundir desinformación a favor de la extrema derecha alemana antes de las elecciones

La coalición gobernante, liderada por la CDU/CSU y el SPD, denuncia regularmente una “guerra híbrida” de Moscú, que iría más allá de la propaganda y abarcaría espionaje y sabotaje. El servicio nacional de inteligencia (BfV) confirmó estar al tanto de la campaña digital

Guardar
Google icon
Durante un congreso local del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) celebrado en Magdeburgo (Alemania) el 11 de julio de 2026, se reparten entre los asistentes folletos de «Generation Deutschland» en los que se lee «¡La juventud es nuestra!» (REUTERS/Christian Mang)
Durante un congreso local del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) celebrado en Magdeburgo (Alemania) el 11 de julio de 2026, se reparten entre los asistentes folletos de «Generation Deutschland» en los que se lee «¡La juventud es nuestra!» (REUTERS/Christian Mang)

La intensificación de la desinformación en redes sociales, detectada en las últimas semanas por activistas y organismos de inteligencia, apuntan a un intento de influir en las elecciones regionales de Alemania. Las campañas, atribuidas por varios actores a operaciones rusas, generaron inquietud entre autoridades y sectores de la sociedad civil, que advierten sobre el posible impacto en los comicios de septiembre.

En el este del país, Alternativa para Alemania (AfD) lidera las encuestas en Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Pomerania Occidental, y aspira a controlar un gobierno regional por primera vez desde 1945. El avance de la formación prorrusa y antiinmigrante sería un golpe para la coalición del canciller Friedrich Merz y marcaría un hito en la política alemana.

PUBLICIDAD

Ante la proximidad de las elecciones, se multiplicaron las publicaciones con desinformación en plataformas como X, TikTok y Bluesky. Según grupos de monitoreo y diputados alemanes, la hipótesis central es que Rusia estaría detrás de estos ataques, empleando estrategias para beneficiar a la extrema derecha y erosionar la confianza en los partidos tradicionales.

El avance de la formación prorrusa y antiinmigrante sería un golpe para la coalición del canciller Friedrich Merz y marcaría un hito en la política alemana (REUTERS/Thilo Schmuelgen)
El avance de la formación prorrusa y antiinmigrante sería un golpe para la coalición del canciller Friedrich Merz y marcaría un hito en la política alemana (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Las sospechas de injerencia rusa en las campañas digitales fueron avaladas por legisladores y activistas, quienes señalan la aparición de cuentas falsas y la difusión de acusaciones de corrupción contra rivales de AfD y BSW, un pequeño partido de extrema izquierda también identificado como prorruso. Las operaciones utilizaron versiones falsificadas de medios reconocidos, como AFP, ARD y Deutsche Welle, para amplificar el impacto de la desinformación.

PUBLICIDAD

La organización Antibot4Navalny, un colectivo anónimo que lleva el nombre del opositor ruso asesinado, documentó dos campañas desde junio. “No hay otra explicación plausible”, sostuvo un activista del grupo en diálogo con la AFP, quien aseguró que las maniobras guardan similitud con la operación Matryoshka, vinculada previamente al Kremlin.

El gobierno alemán evitó pronunciarse directamente sobre la operación Matryoshka, aunque reconoció: “Las operaciones de manipulación de información... constituyeron durante mucho tiempo una amenaza diaria”. Esta postura refleja una respuesta cautelosa, en parte para no amplificar involuntariamente el alcance de las campañas de desinformación.

Konstantin von Notz, diputado de Los Verdes y vicepresidente del comité de supervisión de inteligencia, fue tajante en conversación con la AFP: “La narrativa que se difunde desde Rusia a Alemania, con un presupuesto millonario, es luego retransmitida deliberadamente por la AfD de forma selectiva”. Von Notz también criticó la falta de reacción gubernamental y exigió respuestas más contundentes ante lo que considera un peligro real.

Alice Weidel, copresidenta del partido Alternativa para Alemania (AfD), gesticula durante una sesión plenaria de la cámara baja del Parlamento, el Bundestag, en Berlín, Alemania, el 9 de julio de 2026 (REUTERS/Maryam Majd)
Alice Weidel, copresidenta del partido Alternativa para Alemania (AfD), gesticula durante una sesión plenaria de la cámara baja del Parlamento, el Bundestag, en Berlín, Alemania, el 9 de julio de 2026 (REUTERS/Maryam Majd)

Por su parte, la embajada rusa rechazó las acusaciones, calificándolas de “ridículas” y advirtiendo que Alemania y Europa siguen “un camino extremadamente peligroso” que perjudica a sus ciudadanos. La coalición gobernante, liderada por la CDU/CSU y el SPD, denuncia regularmente una “guerra híbrida” de Moscú, que iría más allá de la propaganda y abarcaría espionaje y sabotaje.

El servicio nacional de inteligencia (BfV) confirmó estar al tanto de la campaña digital y de sus similitudes con operaciones rusas, aunque hasta el momento no se han anunciado acciones concretas para contrarrestarla. Marc Henrichmann, presidente del comité de supervisión de inteligencia y diputado de la CDU, subrayó la necesidad de cautela: “Si al dirigir una campaña a un público específico conseguimos darle aún más publicidad, entonces, obviamente, habremos cometido un error”. Henrichmann también abogó por otorgar mayores poderes a los servicios de inteligencia para combatir el fenómeno.

Desde la AfD, la respuesta ha sido de rechazo a las acusaciones. Ulrich Siegmund, principal candidato del partido en Sajonia-Anhalt, declaró a la AFP: “Buscar un entendimiento razonable con otro país no significa que estés trabajando para conseguirlo”. El político insistió en que el interés alemán debe guiar las acciones del partido, incluyendo la defensa de la compra de energía rusa barata y la reducción del gasto en Ucrania e inmigración.

Ulrich Siegmund, el candidato principal del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, gesticula mientras se dirige a un congreso local del partido en Magdeburgo, Alemania, el 11 de julio de 2026 (REUTERS/Christian Mang)
Ulrich Siegmund, el candidato principal del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, gesticula mientras se dirige a un congreso local del partido en Magdeburgo, Alemania, el 11 de julio de 2026 (REUTERS/Christian Mang)

Entre los simpatizantes de la formación, la percepción de Rusia como un aliado natural es recurrente. Hans-Joachim Dietrich, camionero jubilado, expresó a la AFP: “Creo que debemos defender con más firmeza, incluso dentro de la AfD, que Rusia es nuestro aliado natural”.

Henrichmann advirtió sobre el riesgo de una “guerra cognitiva” impulsada desde Moscú, destinada a sembrar miedo y división en Alemania, especialmente en un contexto de reformas militares y apoyo a Ucrania frente a Rusia.

No hay duda: la AfD es el portavoz del presidente ruso Vladimir Putin en Alemania y está explotando conscientemente estas narrativas”, afirmó el legislador. Sin embargo, tanto Henrichmann como activistas reconocen que, por ahora, el alcance de la campaña digital es limitado, aunque advierten que la vigilancia debe continuar y que es necesario reforzar los poderes de los servicios de inteligencia para proteger el proceso democrático.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Friedrich MerzAlternativa para AlemaniaAfDAlemaniaÚltimas noticias AméricaRusiaKremlin

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guerra en Medio Oriente EN VIVO|El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra bases militares de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait

La Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que “la operación de represalia continúa” y advirtió que “mientras persistan las atrocidades estadounidenses en la región, no se exportará ni una sola gota de petróleo ni de gas” a través del estrecho de Ormuz

Guerra en Medio Oriente EN VIVO|El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra bases militares de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait

Irán amenazó con cerrar “los corredores de exportación que benefician a EEUU y sus aliados” tras el bloqueo de Washington en Ormuz

En un comunicado difundido por la agencia estatal IRNA, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que “las exportaciones regionales de energía se comparten entre todos o se les niegan a todos”

Irán amenazó con cerrar “los corredores de exportación que benefician a EEUU y sus aliados” tras el bloqueo de Washington en Ormuz

Estados Unidos retirará todas sus tropas de Irak antes de fines de septiembre y pondrá fin a una presencia militar de 23 años

El anuncio se produjo durante una reunión en la Casa Blanca entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi. El mandatario estadounidense sostuvo que la permanencia militar ya no resulta necesaria debido a la evolución de la relación bilateral

Estados Unidos retirará todas sus tropas de Irak antes de fines de septiembre y pondrá fin a una presencia militar de 23 años

Andy Burnham se perfila como próximo primer ministro del Reino Unido con apoyo sindical y mayoría parlamentaria asegurada

Con 349 nominaciones de diputados laboristas, ningún otro aspirante puede alcanzarlo matemáticamente en la contienda para reemplazar a Keir Starmer, quien anunció su renuncia el mes pasado tras una etapa marcada por presiones internas, escándalos, errores políticos y cambios de rumbo en distintas iniciativas de gobierno

Andy Burnham se perfila como próximo primer ministro del Reino Unido con apoyo sindical y mayoría parlamentaria asegurada

El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra bases militares de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait

La Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que “la operación de represalia continúa” y advirtió que “mientras persistan las atrocidades estadounidenses en la región, no se exportará ni una sola gota de petróleo ni de gas” a través del estrecho de Ormuz

El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra bases militares de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La canícula empieza bajo la amenaza de una nueva ola de calor y la alerta roja de la Aemet por “peligro extraordinario” en Valencia y Zaragoza

La canícula empieza bajo la amenaza de una nueva ola de calor y la alerta roja de la Aemet por “peligro extraordinario” en Valencia y Zaragoza

Gremios de seguridad piden intervenir licitación de Aerocivil por presuntas irregularidades

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El Gobierno festeja la inflación, pero atiende encuestas que lo ponen al límite con la oposición

Juan Roig (Mercadona) y Ana Botín (Banco Santander) coinciden con el ‘streamer’ Speed en el Francia-España y aprovechan para hacer networking: “Es como el Walmart de España”

INFOBAE AMÉRICA

Australia anunció que promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos

Australia anunció que promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos

El ex jefe militar boliviano que fue acusado por el golpe de Estado en 2024 obtuvo la prisión domiciliaria

La Fiscalía de Bolivia investiga un presunto reclutamiento de hombres para combatir con Rusia en la guerra de Ucrania

El petróleo vuelve a subir por la escalada militar en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz

Guerra en Medio Oriente EN VIVO|El régimen de Irán lanzó nuevos ataques contra bases militares de Estados Unidos en Jordania, Bahréin y Kuwait

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina cree que Sir Winston volvería con anillo para Sheyla Rojas y recuerda experiencia con Alfredo Zambrano: “Regresó con anillo”

Magaly Medina cree que Sir Winston volvería con anillo para Sheyla Rojas y recuerda experiencia con Alfredo Zambrano: “Regresó con anillo”

Así reaccionó Brad Pitt tras el anuncio de que dos de sus hijos con Angelina Jolie eliminarán su apellido

‘El Conjuro’: La historia de Ed y Lorraine Warren tendrá una nueva precuela

“Lloré la idea de perderme la mitad de la vida de mis hijos”, recordó Brian Austin Green sobre el divorcio con Megan Fox

Un hombre es detenido en Corea del Sur tras apuñalar a un youtuber de inversiones