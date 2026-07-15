Sociedad

Un hombre de 89 años murió aplastado por una máquina compactadora en Mendoza

La víctima transitaba a pie junto a su bicicleta cuando fue embestida por la máquina. Sometieron al conductor a un test de alcoholemia, cuyos resultados serán parte de la investigación

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Rodillo compactador amarillo con ruedas de caucho sobre asfalto negro en una calle, con casas, árboles y postes eléctricos al fondo y luz solar.
El episodio ocurrió cuando un trabajador municipal realizaba tareas de mantenimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre murió aplastado por un rodillo neumático municipal este martes al mediodía en el distrito de El Cerrito de San Rafael. La víctima, de 89 años, caminaba junto a su bicicleta cuando fue embestida por la máquina vial que realizaba tareas de enripiado en la zona.

El siniestro ocurrió cerca de las 12 en la intersección de las calles Spinelli y Adolfo Calle. La máquina vial Tortone E200, al mando de un conductor de 57 años identificado con las iniciales S.H.F.F., circulaba por calle Spinelli en sentido oeste-este cuando impactó contra el peatón, que se desplazaba por un costado en el mismo sentido.

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De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Mendoza Today, el accidente se produjo durante una jornada de trabajos en la zona, lo que habría generado la presencia de maquinaria pesada en las calles. El vehículo involucrado es un rodillo neumático, una máquina vial pesada utilizada para compactar y nivelar superficies de tierra, ripio o asfalto. Su nombre proviene de las ruedas de goma infladas con aire (neumáticos) que lo componen, a diferencia de los rodillos de acero liso.

Cuando personal del Servicio de Emergencias Coordinado llegó al lugar, la víctima ya no tenía signos vitales y el médico constató el fallecimiento en el lugar del hecho. El conductor de la máquina fue sometido a un control de alcoholemia que dio negativo, por lo que quedó descartada esa hipótesis como factor del accidente.

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En la escena trabajaron efectivos de la Comisaría 32, la Policía Vial y la Policía Científica. La Fiscalía interviniente dispuso las actuaciones correspondientes para reconstruir la mecánica del siniestro y determinar las responsabilidades del caso.

Antecedentes

FOTO DE ARCHIVO-Un trabajador agrícola opera un tractor con una sembradora de trigo en tierras de cultivo en Comodoro Py, en las afueras de Buenos Aires, Argentina. 21 jun, 2022. REUTERS/Matias Baglietto
FOTO DE ARCHIVO-Un trabajador agrícola opera un tractor con una sembradora de trigo en tierras de cultivo en Comodoro Py, en las afueras de Buenos Aires, Argentina. 21 jun, 2022. REUTERS/Matias Baglietto

Un hecho similar ocurrió en marzo, pero esta vez la víctima fue un trabajador rural de 53 años que murió aplastado por un tractor durante una jornada de cosecha de ajo en el distrito de Las Malvinas, San Rafael, Mendoza.

El accidente ocurrió cerca de las 15 del jueves 19 de marzo en una finca de la zona, cuando la víctima, identificada con las iniciales F.S., intentó subir a un acoplado remolcado por el vehículo agrícola, resbaló y cayó al suelo. Las ruedas traseras del tractor lo arrollaron y le provocaron la muerte de forma inmediata.

El acoplado era conducido por N.M., un chico de 26 años. Personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) llegó al lugar tras recibir el aviso, pero el médico interviniente solo pudo constatar el deceso. La gravedad de las lesiones impidió cualquier maniobra de reanimación.

La Policía Científica se constituyó en la escena para las pericias correspondientes: tomó registros fotográficos, realizó mediciones y recabó declaraciones de los trabajadores presentes. La Policía Vial sometió al conductor del tractor a un control de alcoholemia, que arrojó resultado negativo, dato que quedó incorporado al expediente. Los investigadores también verificaron el estado mecánico de los vehículos para descartar fallas técnicas como factor del siniestro, según informó Los Andes.

El ayudante fiscal de San Rafael tomó intervención en la causa, ordenó la continuidad de las actuaciones y dispuso la remisión del cuerpo al Cuerpo Médico Forense. Además, recibió declaración de los responsables de la finca y de los compañeros de trabajo que presenciaron el hecho. Las tareas de cosecha fueron suspendidas durante la jornada para preservar la escena y facilitar el trabajo pericial.

De acuerdo con Los Andes, el expediente judicial permanecía abierto. La investigación incluyó el análisis de las condiciones de seguridad en la finca y la verificación de la documentación de los trabajadores y las maquinarias involucradas, a la espera de los resultados periciales y las definiciones del Ministerio Público Fiscal.

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