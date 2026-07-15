Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra edificios residenciales en Odesa: al menos tres muertos y tres heridos

Un ataque ruso durante la noche del martes y la madrugada de este miércoles contra la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, causó tres muertos y tres heridos, según informaron las autoridades regionales. “El enemigo ha atacado la ciudad de nuevo”, señaló Sergiy Lysak, jefe de la administración militar de Odesa, a través de Telegram, y precisó que el ataque impactó en edificios residenciales.

Lysak detalló que “por el momento, se sabe que tres personas murieron como consecuencia del ataque enemigo”, y añadió que otras tres víctimas fueron hospitalizadas.

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Además, otro ataque nocturno con municiones de racimo impactó un sector residencial en las afueras de Sumy, en el norte de Ucrania, y provocó varios heridos y daños en viviendas privadas, según detallaron el jefe de la administración regional, Oleg Hrygorov, y el jefe de la administración militar de la ciudad, Serhiy Kryvosheyenko. Las autoridades advirtieron que podrían permanecer municiones sin explotar en las calles cercanas al lugar del impacto.

Rusia lanzó un nuevo ataque contra edificios residenciales en el sur de Ucrania: al menos tres muertos y tres heridos (Servicio de Emergencias de Ucrania)

Posteriormente, el jefe del Departamento de Vehículos Motorizados de Sumy comunicó que siete personas resultaron heridas en estos incidentes. Entre los afectados figura un niño de 11 años que sufrió una reacción de estrés agudo y recibió atención médica en el lugar. Un hombre de 30 años y una mujer de 59 años permanecen en estado grave. Dos de los heridos están hospitalizados, mientras que otros dos reciben tratamiento ambulatorio.

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El Ministerio de Defensa de Rusia informó este miércoles que el Ejército llevó a cabo bombardeos contra los puertos sureños de Odesa y Chornomorsk, en la región de Odesa, así como en la zona de Dnipró-Bug. Según el comunicado difundido en la red social MAX, los muelles atacados eran “utilizados para abastecer a las fuerzas armadas ucranianas”.

De acuerdo con la información oficial, las fuerzas rusas atacaron tanques de almacenamiento de combustible, talleres de producción y ensamblaje de drones, y cuatro buques de reabastecimiento del ejército ucraniano. El ejército ruso bombardea con frecuencia la infraestructura portuaria ucraniana, especialmente en la región de Odesa.

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Bomberos mitigaron el incendio en Odesa tras el ataque ruso (Servicio de Emergencias de Ucrania)

Las defensas antiaéreas rusas derribaron 36 drones ucranianos que se dirigían a Moscú a lo largo de la jornada. El alcalde de la capital, Serguéi Sobianin, comunicó en redes sociales que especialistas de los servicios de emergencia trabajan en los lugares donde cayeron los restos de los aparatos destruidos.

En las últimas semanas, Kiev intensificó los ataques contra Moscú y sus alrededores, y en la jornada anterior las autoridades reportaron el derribo de más de 350 drones enemigos.

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Desde Moscú, el presidente ruso, Vladimir Putin, prometió la victoria en Ucrania durante su primer acto electoral de cara a las elecciones legislativas de septiembre, en las que el partido oficialista Rusia Unida buscará mantener su mayoría parlamentaria. “Nuestra fuerza reside en que siempre superamos todas las dificultades y todos los temores. Y eso nos hace más fuertes. Y es precisamente por eso que, por supuesto, siempre vamos hacia adelante y seguiremos haciéndolo”, declaró Putin en el foro ‘Todo para la Victoria’, organizado por la plataforma Frente Popular.

El mandatario afirmó que las tropas rusas avanzan en el frente y que la economía nacional continúa su desarrollo pese a las restricciones impuestas por Occidente. Según Putin, los ciudadanos han donado cerca de 70.000 millones de rublos (unos USD 913 millones) al ejército a través del Frente Popular. “Y por eso, sin duda, nos espera la victoria”, aseguró.

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El presidente ruso, Vladímir Putin, preside una reunión con miembros del Consejo de Seguridad a través de videoconferencia en el Kremlin, en Moscú (Rusia), el 10 de julio de 2026 (Pavel Byrkin/Sputnik vía REUTERS)

Las declaraciones se produjeron en presencia de militares y sus familias, un día después de que la Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia aprobara las listas electorales de once partidos para los comicios del 20 de septiembre. La CEC ahora debe verificar la documentación de todos los aspirantes a un escaño, por lo que aún no está definido el número total de candidatos autorizados.

En medio del descontento por la guerra, el retroceso económico, las restricciones a internet y la crisis de combustible, los sondeos sitúan la intención de voto de Rusia Unida en niveles históricamente bajos. Las elecciones de septiembre serán las primeras legislativas desde el inicio de la invasión en Ucrania en febrero de 2022.

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(Con información de AFP y EFE)