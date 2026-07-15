Ciencia

El mejor momento para comer fruta: cómo influye en la energía, el sueño y el peso

Investigaciones y profesionales de la salud revelan cómo el horario de consumo de fruta puede marcar diferencias en el bienestar físico, el descanso nocturno y la reducción del apetito. Resaltan el valor de los carbohidratos en la energía cotidiana

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Una persona corta una manzana en una cocina. En la mesada hay manzanas, kiwis, una banana, fruta cortada, cereal, leche y un horno.
Un análisis plantea que ajustar cuándo se consume fruta puede apoyar objetivos concretos, aunque sus nutrientes y antioxidantes se aprovechan a cualquier hora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir frutas a diario es una de las recomendaciones más frecuentes entre especialistas en nutrición. Un análisis publicado por la revista especializada en salud Verywell Health y revisado por el médico británico Dr. Sohaib Imtiaz, certificado en medicina del estilo de vida, indica que el momento de la ingesta puede influir en la energía, el descanso nocturno y el peso corporal.

El informe sugiere que adaptar el horario de consumo según la meta buscada puede aportar beneficios específicos, aunque los nutrientes y antioxidantes presentes en estos productos están disponibles a cualquier hora.

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Por ejemplo, incorporar porciones de alimentos frescos antes de la actividad física favorece el rendimiento, mientras que hacerlo dos o tres horas antes de dormir puede mejorar el descanso. Para quienes desean perder peso, la recomendación es incluirlos previo a las comidas o al ejercicio.

Energía: cómo aprovechar los frutos frescos antes y después del ejercicio

Infografía sobre el consumo de fruta y sus beneficios para energía, sueño y peso, con ilustraciones de frutas, un reloj, personas y símbolos médicos, y el logo de Infobae.
La infografía de Infobae detalla cuándo y qué frutas consumir para optimizar la energía, mejorar el sueño y contribuir al control del peso, con recomendaciones de la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos alimentos contienen carbohidratos y azúcares naturales que el cuerpo transforma en energía para distintas funciones. Ingerirlos antes o después del entrenamiento ayuda a reponer energías, mantener la hidratación y restaurar electrolitos perdidos durante el esfuerzo físico. De acuerdo con Verywell Health, los intervalos más adecuados para su consumo con este fin son hasta dos horas antes de entrenar y al terminar la sesión.

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Entre las opciones con mayor aporte de carbohidratos se encuentran las pasas (29 gramos por 1/4 de taza), la banana (26 gramos por unidad) y la manzana (24 gramos por pieza mediana). También destacan las uvas, cerezas, peras, mangos, arándanos y ananá. Estas alternativas, además, contienen minerales como potasio, magnesio y calcio, fundamentales para el equilibrio de líquidos y la producción energética.

El artículo señala que comer productos frescos al comenzar el día puede ofrecer un impulso de energía, aunque no existe evidencia clara de que este momento sea superior a otros. La ingesta habitual de estos alimentos asegura el suministro de macronutrientes esenciales para mantener la vitalidad y el buen funcionamiento físico.

“La fruta aporta agua, electrolitos y carbohidratos que ayudan a recuperar energía tras el ejercicio intenso”, explica Imtiaz. Por su parte, la publicación científica StatPearls, de la National Library of Medicine de Estados Unidos, respalda que los carbohidratos aportados por las variedades vegetales resultan esenciales para la obtención de energía y el metabolismo diario.

Dormir mejor: qué variedades elegir y cuándo consumirlas

Mujer de tez oscura sonríe mientras vierte leche en una licuadora con rodajas de banana y hielo en una cocina luminosa. Un tazón de bananas frescas está al lado.
Ciertas frutas aportan nutrientes asociados con un mejor descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El momento en que se consumen estos productos puede condicionar la calidad del sueño. Según el artículo incorporarlos una o dos horas antes de dormir facilita la digestión y el descanso, siempre que se elijan opciones adecuadas y se eviten aquellas que generan molestias digestivas.

Ejemplares como la banana y el kiwi aportan nutrientes que contribuyen a un mejor sueño. No obstante, algunas personas pueden experimentar hinchazón o gases por la presencia de carbohidratos fermentables como la fructosa y el sorbitol, un efecto frecuente en quienes tienen síndrome del intestino irritable (SII).

Entre las alternativas con mayor contenido de fructosa figuran la manzana, la guinda, los higos, el mango, la pera y la sandía. Por su parte, la manzana, la guinda, el melocotón, la pera y la ciruela contienen sorbitol en niveles elevados. Limitar la ingesta de estas variedades antes de dormir puede reducir molestias y favorecer el descanso.

Pérdida de peso: cuándo es más efectivo su consumo

Ilustración anatómica del cerebro y el sistema digestivo humano conectados por nervios, con el intestino grueso y delgado resaltados en rojo y naranja
El texto advierte que quienes tienen síndrome del intestino irritable pueden presentar gases o distensión por fructosa o sorbitol (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de alimentos frescos puede ser un aliado en la regulación del peso si se incorpora en los momentos adecuados. Comerlos antes de las comidas ayuda a controlar el apetito, mientras que utilizarlos como postre permite reemplazar opciones con más calorías.

Opciones como la manzana (24 gramos de carbohidratos y 4 gramos de fibra por pieza mediana), las bayas (13 gramos de carbohidratos y 3 gramos de fibra por taza) y la banana ofrecen saciedad y energía. Para quienes buscan alternativas más ligeras, el pomelo, el melón cantalupo, el melón honeydew, la sandía, la papaya y la fresa brindan bajo contenido calórico y dulzura natural.

El especialista recomienda ingerir estos alimentos antes del ejercicio para mejorar el rendimiento y contribuir a la quema de grasa. Además, optar por piezas enteras o en batidos, en vez de jugos o frutos deshidratados, garantiza un mayor aporte de fibra y menos azúcares añadidos.

Recomendaciones y grupos que deben limitar su ingesta

Mujer de cabello rizado grisáceo bebe de un vaso con una bebida ámbar y rama de canela. En una mesa de madera, una jarra y plato con frutas en una cocina.
La OMS aconseja consumir cinco porciones de frutas y verduras al día por su aporte de nutrientes(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja consumir al menos cinco porciones diarias de frutas y verduras, debido a la variedad de nutrientes que aportan. Sin embargo, hay personas que deben limitar o evitar ciertos tipos.

Las alergias a productos como la banana, el melocotón y el kiwi requieren su exclusión de la dieta. Quienes padecen síndrome del intestino irritable pueden necesitar una alimentación baja en FODMAP, siempre bajo control médico. En el caso de la diabetes, se recomienda priorizar variedades con bajo índice glucémico. Los cítricos como el limón, la lima, el pomelo y la naranja pueden resultar poco aconsejables para quienes sufren reflujo ácido.

Mantener una dieta equilibrada, alternando diferentes tipos y horarios para el consumo de estos alimentos de origen vegetal, ayuda a obtener los máximos beneficios para la energía, el descanso y el bienestar general.

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