ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 15 de julio de 2026

ANSES informó quiénes cobran hoy, miércoles 15 de julio de 2026, según el cronograma de pagos por terminación de DNI (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el inicio de la segunda quincena de julio, miles de argentinos aguardan el cobro de sus prestaciones sociales y previsionales. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el detalle de los pagos correspondientes al miércoles 15 de julio, en una jornada clave para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones.

El cronograma oficial incorpora los últimos aumentos y bonos, que buscan compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. Las fechas de cobro varían según la prestación y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), por lo que resulta fundamental estar informado para evitar retrasos o confusiones.

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Quiénes cobran hoy, 15 de julio de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

Hoy pueden cobrar quienes tienen DNI terminado en 4. Esta prestación incluye tanto jubilaciones como pensiones que no superan el haber mínimo establecido por ANSES para este mes. Estos beneficiarios recibirán el monto mínimo actualizado, junto con el bono extraordinario otorgado por el organismo.

Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo cobran hoy con DNI terminado en 4 e incluyen un aumento del 2,15% y un bono extraordinario (REUTERS/Agustin Marcarian)

El pago correspondiente a este grupo responde al calendario oficial y contempla el incremento del 2,15 % sobre los haberes, según el índice de inflación de mayo.

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Pensiones No Contributivas (PNC)

En el caso de las Pensiones No Contributivas, el cronograma de julio indica que en esta jornada corresponde el pago a los titulares con DNI terminado en 8 y 9. El monto total para este grupo incluye el haber mensual con aumento y un bono extraordinario, que eleva la suma final respecto a meses anteriores.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

También están habilitados para cobrar beneficiarios de AUH y Asignación Familiar por Hijo cuyo DNI finaliza en 4. El pago incluye el monto base actualizado para la asignación correspondiente al mes de julio.

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El acceso a este beneficio requiere cumplir con los requisitos habituales, y el monto se acredita en la cuenta bancaria declarada por cada titular, en función del calendario publicado.

Asignación por Embarazo

Las titulares de Asignación por Embarazo con DNI terminado en 2 pueden acceder al cobro este miércoles. Este beneficio, destinado a mujeres gestantes en situación vulnerable, sigue el mismo esquema de distribución según la terminación de documento.

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La Asignación por Embarazo de ANSES corresponde este miércoles a las titulares con DNI terminado en 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Para quienes perciben la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, el calendario indica que hoy es el turno de quienes tienen DNI terminado en 2 y 3. Esta prestación está dirigida a trabajadoras en relación de dependencia y monotributistas que cumplen con los requisitos establecidos.

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Desde el 13 de julio, y hasta el 11 de agosto, se encuentran habilitados los cobros de Asignaciones Pago Único por nacimiento, adopción y matrimonio, para todas las terminaciones de DNI. Los montos varían según el motivo de la asignación.

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Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Durante julio, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se abonan para todas las terminaciones de DNI. El período de pago se extiende desde el 8 de julio hasta el 11 de agosto, respetando el cronograma establecido por ANSES para este tipo de prestaciones.

De cuánto son las jubilaciones en julio 2026

En julio de 2026, las jubilaciones y pensiones experimentan una actualización del 2,15% respecto al mes anterior, reflejando el ajuste correspondiente a la inflación de mayo. El haber mínimo se sitúa en $411.989,33, y quienes lo perciben acceden además a un bono extraordinario de $70.000, por lo que el monto total a cobrar es de $481.989,33.

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ANSES fijó en julio de 2026 una jubilación mínima de $411.989,33 y un total de $481.989,33 con bono, mientras la AUH asciende a $148.049 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los titulares que superan el haber mínimo, el pago mensual se ajusta con el incremento del 2,15% sobre el importe habitual, con un tope máximo de $2.772.298,06 para este mes.

El calendario de pagos se divide según la terminación del DNI: los beneficiarios con haberes mínimos cobran en la primera quincena de julio, mientras que quienes superan el mínimo comienzan a recibir sus acreditaciones a partir del 23 de julio.

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De cuánto son las asignaciones en julio 2026

Las asignaciones familiares y universales reflejan en julio un aumento del 2,15% respecto al mes anterior, según el ajuste oficial determinado para este período. Los valores actualizados se aplican automáticamente y mantienen la segmentación por tipo de prestación y nivel de ingresos familiares.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se abona este mes en $148.049 por hijo. En el caso de hijos con discapacidad, la asignación asciende a $482.062. Para la Asignación Familiar por Hijo, quienes se encuentran en el primer rango de ingresos familiares reciben $74.033.

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Las Asignaciones Pago Único por nacimiento, adopción y matrimonio están habilitadas desde el 13 de julio hasta el 11 de agosto para todas las terminaciones de DNI (ANSES)

La Asignación por Embarazo (AUE) tiene un monto total de $148.049. De esa suma, el 80% se paga mensualmente en mano ($118.439,20), mientras que el 20% restante se acredita una vez presentados los controles sanitarios requeridos.

La Asignación por Prenatal varía de acuerdo al ingreso declarado:

Hasta $1.146.199: $74.033

Entre $1.146.199 y $1.681.012: $49.940

Entre $1.681.012 y $1.940.783: $30.206

Entre $1.940.783 y $6.069.688: $15.586

Las asignaciones por nacimiento, adopción y matrimonio también mantienen sus valores actualizados:

Nacimiento: $86.295

Adopción: $515.930

Matrimonio: $129.209

La Prestación por Desempleo continúa ajustándose según el salario promedio y los meses aportados por cada beneficiario, conforme al régimen vigente.

El esquema de pagos se efectúa de manera automática, respetando la modalidad habitual y segmentando las fechas de cobro según la terminación del DNI y el tipo de prestación.