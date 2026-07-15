Ciencia

Cómo es la terapia experimental con células madre que podría cambiar el tratamiento de la diabetes tipo 1

Un estudio presentado en la reunión anual de la ISSCR en Montreal monitoreó a 12 adultos durante doce meses y no registró rechazo inmunológico ni efectos adversos graves en ninguno de los participantes

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Manos adultas sostienen un glucómetro digital. Sobre una mesa de madera, una jeringa de insulina y un frasco de medicamento transparente.
Los resultados iniciales sugieren que esta técnica podría aplicarse en el futuro a otras enfermedades que requieran reemplazo celular sin inmunosupresores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio presentado recientemente durante la reunión anual de la Sociedad Internacional para la Investigación en Células Madre (ISSCR), en Montreal, marcó un posible hito en la lucha global contra la diabetes tipo 1, una enfermedad que afecta a millones de personas y cuya prevalencia sigue en aumento. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022 el 14% de los adultos mayores de 18 años convivía con algún tipo de diabetes; en 2021, esta patología fue responsable directa de 1,6 millones de muertes en todo el mundo.

Durante años, la ciencia buscó una respuesta a una pregunta: cómo restaurar la producción natural de insulina en quienes han perdido, por ataque autoinmune, las células encargadas de fabricarla.

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En ese sentido, se presentó un avance científico cuyos primeros resultados en humanos plantean una alternativa: una técnica basada en células beta productoras de insulina derivadas de células madre, modificadas para sobrevivir y funcionar en el organismo sin inmunosupresores crónicos. Dicho de manera sencilla, son células generadas en laboratorio capaces de producir insulina y diseñadas para no ser rechazadas por el sistema inmune.

Una infografía muestra un laboratorio, células, un páncreas humano y texto sobre tratamiento de diabetes tipo 1, células beta resistentes e ingeniería hipoinmune.
Los resultados iniciales sugieren que esta técnica podría aplicarse en el futuro a otras enfermedades que requieran reemplazo celular sin inmunosupresores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tratamientos disponibles hasta ahora exigen inmunosupresión permanente, con riesgos y acceso limitado para la mayoría de los pacientes. La diabetes tipo 1, sin cura preventiva demostrada, sigue asociada –según la OMS– a un amplio espectro de complicaciones graves.

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Cómo funciona la ingeniería hipoinmune

El avance se apoya en la llamada ingeniería hipoinmune: las células productoras de insulina se modifican de modo que pasen inadvertidas para las defensas del organismo.

Según explicó la ISSCR, el procedimiento combina técnicas orientadas a reducir la inmunogenicidad, lo que permite su implantación sin provocar el rechazo que limita las terapias convencionales ni exigir medicamentos inmunosupresores. El objetivo inmediato es probar si estas células pueden sobrevivir, funcionar y proteger de la enfermedad sin exponer al paciente a mayores riesgos.

Mesa de laboratorio, portaobjetos de vidrio con gota y células visibles, base iluminada, tubos de ensayo azules y ámbar, incubadoras, pantallas con gráficos.
Los resultados preliminares del estudio muestran que las células trasplantadas sobrevivieron y funcionaron sin causar efectos adversos serios ni rechazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio incluyó a 12 adultos con diabetes tipo 1 de larga evolución, en quienes se monitorizó persistencia, funcionamiento y perfil de seguridad de las células trasplantadas a los 12 meses. Para la responsable científica del ensayo, Sonja Schrepfer, “estos hallazgos podrían apoyar un futuro en el que la terapia de reemplazo celular para la diabetes tipo 1 resulte más aplicable y ya no requiera inmunosupresión de por vida”.

Resultados iniciales y próximos pasos

Según la ISSCR, los resultados preliminares muestran que las células modificadas se mantuvieron viables y funcionales durante todo el seguimiento, sin que se reportaran efectos adversos graves, rechazo inmunológico ni complicaciones graves asociadas.

La clave de la hipoinmunogenicidad es que las células trasplantadas no muestran los principales marcadores que el sistema inmune utiliza para reconocer y atacar elementos extraños, un mecanismo que, como aclara la propia ISSCR, exige “garantizar que esa protección no implique nuevos riesgos para la salud”.

Una célula esférica azul translúcida con un núcleo dorado y partículas ámbar que se desprenden, rodeada por formas alargadas rojas y un halo blanco sobre un fondo oscuro.
Este avance en inmunoingeniería celular abre perspectivas para futuras terapias universales que podrían aplicarse en otras patologías más allá de la diabetes tipo 1 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el sitio de noticias científicas News-Medical, los avances logrados en tolerancia inmunológica podrían, en el futuro, aplicarse para abordar otras enfermedades, al habilitar terapias celulares universales sin la barrera de la inmunosupresión.

El estudio es una primera prueba de concepto en seres humanos, y la ISSCR anticipó que serán necesarios ensayos aleatorizados más amplios y de mayor duración para determinar la efectividad real y la seguridad continuada de la tecnología. Los resultados finales serán presentados en próximas instancias científicas y sometidos a revisión por pares.

Para Schrepfer, “los progresos en inmunoingeniería celular podrían transformar no solo el manejo de la diabetes tipo 1, sino también el abordaje de otras patologías que requieren reemplazo celular”, según consta en el comunicado institucional. El ensayo –pionero en el uso de células hipoinmunes en pacientes adultos– abre una posible aplicación en medicina regenerativa, aunque todavía debe demostrarse su eficacia y seguridad en la práctica clínica.

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