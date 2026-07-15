La Fiscalía de Bolivia investiga un presunto reclutamiento de hombres para combatir con Rusia en la guerra de Ucrania

Tanía Valdivia, madre de Iván, uno de los jóvenes que murieron tras ser reclutados por Rusia para la guerra con Ucrania, participa en un velorio simbólico este martes, en Santa Cruz (EFE/ Juan Carlos Torrejon)

La Fiscalía General de Bolivia inició una investigación de oficio por las denuncias de familiares sobre el presunto reclutamiento de dos jóvenes bolivianos por Rusia para llevarlos a la invasión en Ucrania y su posible muerte, según informó el fiscal general del Estado, Roger Mariaca. El funcionario confirmó que ya se encuentra activa la Fiscalía Especializada en Trata y Tráfico de Personas y convocó a las familias a presentarse ante la Policía o el Ministerio Público para aportar sus testimonios.

De acuerdo con lo señalado por Mariaca, “hay una investigación del Ministerio Público” y el organismo cuenta con la facultad de actuar de oficio en casos de esta naturaleza.

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El caso involucra a José María Soleto, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28, quienes viajaron a Rusia en abril tras recibir promesas de pago por 16.000 dólares, según medios locales. Las familias organizaron un velorio simbólico en Santa Cruz, la ciudad más poblada de Bolivia, después de recibir la noticia sobre el supuesto deceso de ambos jóvenes.

Tania Valdivia, madre de Iván, relató al medio español EFE que los dos jóvenes, que eran primos, partieron a la guerra sin comunicarlo a sus allegados. “Quisiera que sea una broma de mal gusto. Quiero verlo a mi hijo acá con nosotros, tengo la esperanza de que esté vivo (...) Quiero saber si está bien, si está muerto o vivo”, expresó.

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La mujer detalló que su hijo trabajaba como albañil y plomero y que probablemente decidió emigrar para ayudar económicamente a su esposa y a su hija de dos años, ya que la familia atraviesa dificultades económicas.

Fotografías que muestran a José María Soleto, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28, jóvenes que murieron tras ser reclutados por Rusia para la guerra con Ucrania, durante un velorio simbólico este martes, en Santa Cruz (Bolivia) (EFE/ Juan Carlos Torrejon)

En tanto, Paola Bazán, esposa de Soleto, explicó que mantenía contacto diario con él hasta el 3 de junio, fecha de su última comunicación. “Hasta ahora no sabemos ni una información sobre los dos que se han ido a Rusia, no sabemos nada. Solamente nos dieron la noticia de que ellos habían fallecido”, indicó.

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Bazán también señaló que uno de los supuestos “comandantes” de su esposo le informó sobre la muerte de Soleto el 8 de junio y, posteriormente, recibieron la noticia del fallecimiento de Valdivia.

Las familias solicitaron la intervención de las autoridades para esclarecer la situación y, en caso de confirmarse el fallecimiento, gestionar la repatriación de los cuerpos. En junio, la Embajada de Bolivia en Rusia difundió un comunicado advirtiendo sobre la circulación de ofertas laborales asociadas a conflictos armados que prometen sumas elevadas de dinero.

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La representación diplomática alertó acerca del riesgo de estafas por parte de intermediarios y del peligro para la integridad y la vida de quienes acepten esas propuestas. “Exhortamos a los ciudadanos bolivianos a abstenerse de todo contacto con oferentes y a denunciarlos”, expresó la embajada en el texto citado por EFE. En otros países de la región, como Colombia y Perú, las autoridades también investigan la presunta captación ilegal de sus ciudadanos.

Familiares participan en un velorio simbólico este martes, de dos jóvenes que murieron tras ser reclutados por Rusia para la guerra con Ucrania este martes, en Santa Cruz (Bolivia) (EFE/ Juan Carlos Torrejon)

El caso boliviano se conoció luego de que en abril se reportara el reclutamiento de unos 130 peruanos para la invasión en Ucrania por parte de Moscú. En mayo, la embajada de Rusia ubicada en Lima reconoció en un comunicado que peruanos habían firmado voluntariamente contratos para prestar servicio militar en las fuerzas armadas de su país.

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Desde el Kremlin, el pasado 30 de abril de 2026, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, informó que más de 127.000 personas firmaron contratos con el Ministerio de Defensa de Rusia para incorporarse al Ejército en lo que va del año. El funcionario detalló que, durante el año pasado, 450.000 ciudadanos se sumaron a las filas militares mediante contratos.

Medvédev indicó que, además de los reclutamientos formales, otros 10.000 ciudadanos se integraron en “unidades de voluntarios”. En ese sentido, explicó que esta modalidad, aunque constituye “un servicio por contrato”, mantiene una vinculación menos directa con el Ministerio de Defensa.

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El vicepresidente del Consejo de Seguridad, quien ocupó la presidencia de Rusia entre 2008 y 2012, subrayó el volumen de los nuevos contratos militares y el papel de las unidades voluntarias en el contexto actual de la defensa nacional.

(Con información de EFE)