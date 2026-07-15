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Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 15 de julio, fixture, definiciones y el minuto a minuto de la previa de Argentina

España derrotó a Francia y es uno de los finalistas. La albiceleste e Inglaterra definirán quién le hará frente en la final del próximo domingo en New Jersey. Se espera un operativo de “alto riesgo” para el encuentro

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Nico Williams y Lamine Yamal se funden en un profundo abrazo tras el pitazo final del encuentro (REUTERS/Hannah Mckay)
Nico Williams y Lamine Yamal se funden en un profundo abrazo tras el pitazo final del encuentro (REUTERS/Hannah Mckay)

La definición del Mundial 2026 entra en su tramo decisivo tras conocerse al primer finalista del certamen. Con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, España derrotó 2-0 a Francia y aseguró su lugar en la final del próximo domingo en New Jersey. La Roja, que jugará el partido decisivo por segunda vez en su historia, aguarda por el ganador de la otra llave: Argentina-Inglaterra.

La selección de Luis de la Fuente fue ampliamente dominadora en Dallas. Mikel Oyarzabal, de penal tras una falta sobre Lamine Yamal, y Pedro Porro, tras una jugada colectiva, anotaron los tantos de la victoria. Pero el equipo logró controlar el duelo desde el inicio, neutralizando por completo el ataque francés liderado por Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, que no logró conectar su juego ofensivo y apenas generó situaciones de peligro.

España, que ahora suma 37 partidos invicta, mostró solidez defensiva y eficacia en las áreas, lo que la coloca en su segunda final de Copa del Mundo. El resultado también marca el cierre del ciclo de Didier Deschamps al frente de Francia, tras 14 años como entrenador de la selección.

Por otra parte, la previa del Argentina-Inglaterra está marcada por las expectativas, pero también por una fuerte carga emocional. El cruce de este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta revive una de las rivalidades más históricas del fútbol.

“Enfrentaremos a un gran equipo, un gran rival y ojalá tengamos la oportunidad de pasar”, señaló Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

Respecto al equipo que pondrá en cancha, el técnico aseguró: “Si hay algún futbolista que no esté en condiciones, no va a jugar. El partido es para que no haya jugador que salga en inferioridad física, sino en su máximo”.

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

En pocas líneas:

10:42 hsHoy

La reacción del entrenador de Inglaterra al enterarse que Argentina jugará con la camiseta azul

Thomas Tuchel supo los colores de la vestimenta que utilizará cada equipo en las semifinales en plena conferencia de prensa

En la antesala de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, la conferencia de prensa previa al partido dejó una escena inesperada cuando el entrenador inglés, Thomas Tuchel, fue consultado sobre la elección del uniforme de su rival.

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10:38 hsHoy

La desafiante crónica de un medio español tras la clasificación a la final del Mundial 2026: “Nos pedimos a Argentina, ¿verdad?”

Tras el 2-0 de España ante Francia en Dallas, con goles de Oyarzabal de penal al minuto 21 y de Pedro Porro al 57, Marca publicó un artículo en el que dedicó más espacio al deseo de enfrentar a la “Scaloneta” que al análisis del partido

España derrotó a Francia y clasificó a su segunda final mundialista de la historia, pero la cobertura de Marca reservó sus párrafos más entusiastas para el cruce del miércoles entre Argentina e Inglaterra, del que el medio español esperaba una respuesta concreta
España derrotó a Francia y clasificó a su segunda final mundialista de la historia, pero la cobertura de Marca reservó sus párrafos más entusiastas para el cruce del miércoles entre Argentina e Inglaterra, del que el medio español esperaba una respuesta concreta

El medio español Marca celebró en su edición digital el pase a la final del Mundial 2026 con una crónica que, en medio de la euforia por la victoria ante Francia, dejó en segundo plano el resultado deportivo para poner el foco en el rival para la definición: Argentina. El texto, publicado tras el 2-0 en el Dallas Stadium, abrió con una pregunta que parece subestimar a la Scaloneta: “Nos pedimos a Argentina, ¿verdad?”.

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09:49 hsHoy

El partido del día: 15 de julio

Gráfico de partido Mundial 2026: Argentina y Lionel Messi contra Inglaterra y Jude Bellingham. Incluye el estadio de Atlanta y horarios para México, Colombia, Argentina y España.
El partido del día, 15 de julio (Imagen Ilustrativa Infobae)
09:35 hsHoy

Con guiños a Messi, Maradona y Menotti, el emotivo video de la selección argentina antes de enfrentar a Inglaterra: “Salten todos”

La AFA usó una clásica canción de los hinchas y encendió la previa del clásico por la semifinal del Mundial

El emotivo video antes de Argentina-Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lanzó este miércoles un video de previa que sacudió las redes sociales horas antes del choque entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, con un mensaje tan directo como cargado de historia: “Salten todos”.

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09:26 hsHoy

Inglaterra-Argentina, EN VIVO, por las semifinales del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La Albiceleste y los Tres Leones se medirán en Atlanta por un lugar en la ansiada final del torneo

Horarios del partido: 16:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 15:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 14:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 21:00 (España).

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