Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 15 de julio, fixture, definiciones y el minuto a minuto de la previa de Argentina

Nico Williams y Lamine Yamal se funden en un profundo abrazo tras el pitazo final del encuentro (REUTERS/Hannah Mckay)

La definición del Mundial 2026 entra en su tramo decisivo tras conocerse al primer finalista del certamen. Con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, España derrotó 2-0 a Francia y aseguró su lugar en la final del próximo domingo en New Jersey. La Roja, que jugará el partido decisivo por segunda vez en su historia, aguarda por el ganador de la otra llave: Argentina-Inglaterra.

La selección de Luis de la Fuente fue ampliamente dominadora en Dallas. Mikel Oyarzabal, de penal tras una falta sobre Lamine Yamal, y Pedro Porro, tras una jugada colectiva, anotaron los tantos de la victoria. Pero el equipo logró controlar el duelo desde el inicio, neutralizando por completo el ataque francés liderado por Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, que no logró conectar su juego ofensivo y apenas generó situaciones de peligro.

España, que ahora suma 37 partidos invicta, mostró solidez defensiva y eficacia en las áreas, lo que la coloca en su segunda final de Copa del Mundo. El resultado también marca el cierre del ciclo de Didier Deschamps al frente de Francia, tras 14 años como entrenador de la selección.

Por otra parte, la previa del Argentina-Inglaterra está marcada por las expectativas, pero también por una fuerte carga emocional. El cruce de este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta revive una de las rivalidades más históricas del fútbol.

“Enfrentaremos a un gran equipo, un gran rival y ojalá tengamos la oportunidad de pasar”, señaló Lionel Scaloni en conferencia de prensa.

Respecto al equipo que pondrá en cancha, el técnico aseguró: “Si hay algún futbolista que no esté en condiciones, no va a jugar. El partido es para que no haya jugador que salga en inferioridad física, sino en su máximo”.

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