Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 15 de julio, fixture, definiciones y el minuto a minuto de la previa de Argentina

La definición del Mundial 2026 entra en su tramo decisivo tras conocerse al primer finalista del certamen. Con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, España derrotó 2-0 a Francia y aseguró su lugar en la final del próximo domingo en New Jersey. La Roja, que jugará el partido decisivo por segunda vez en su historia, aguarda por el ganador de la otra llave: Argentina-Inglaterra.
La selección de Luis de la Fuente fue ampliamente dominadora en Dallas. Mikel Oyarzabal, de penal tras una falta sobre Lamine Yamal, y Pedro Porro, tras una jugada colectiva, anotaron los tantos de la victoria. Pero el equipo logró controlar el duelo desde el inicio, neutralizando por completo el ataque francés liderado por Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, que no logró conectar su juego ofensivo y apenas generó situaciones de peligro.
España, que ahora suma 37 partidos invicta, mostró solidez defensiva y eficacia en las áreas, lo que la coloca en su segunda final de Copa del Mundo. El resultado también marca el cierre del ciclo de Didier Deschamps al frente de Francia, tras 14 años como entrenador de la selección.
Por otra parte, la previa del Argentina-Inglaterra está marcada por las expectativas, pero también por una fuerte carga emocional. El cruce de este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta revive una de las rivalidades más históricas del fútbol.
“Enfrentaremos a un gran equipo, un gran rival y ojalá tengamos la oportunidad de pasar”, señaló Lionel Scaloni en conferencia de prensa.
Respecto al equipo que pondrá en cancha, el técnico aseguró: “Si hay algún futbolista que no esté en condiciones, no va a jugar. El partido es para que no haya jugador que salga en inferioridad física, sino en su máximo”.
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En pocas líneas:
En la antesala de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, la conferencia de prensa previa al partido dejó una escena inesperada cuando el entrenador inglés, Thomas Tuchel, fue consultado sobre la elección del uniforme de su rival.
El medio español Marca celebró en su edición digital el pase a la final del Mundial 2026 con una crónica que, en medio de la euforia por la victoria ante Francia, dejó en segundo plano el resultado deportivo para poner el foco en el rival para la definición: Argentina. El texto, publicado tras el 2-0 en el Dallas Stadium, abrió con una pregunta que parece subestimar a la Scaloneta: “Nos pedimos a Argentina, ¿verdad?”.
El partido del día: 15 de julio
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lanzó este miércoles un video de previa que sacudió las redes sociales horas antes del choque entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, con un mensaje tan directo como cargado de historia: “Salten todos”.
Horarios del partido: 16:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 15:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 14:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 21:00 (España).