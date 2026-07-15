Dura critica a una figura de Francia tras la eliminación del Mundial: “Lo sentaban en la mesa de Zidane y Platini y no está ni en la cocina”

La prensa francesa cargó contra Olise tras la derrota frente a España (Reuters)

En el programa After Foot de RMC, el reconocido periodista francés Daniel Riolo expresó un fuerte descontento tras la eliminación de la selección en la semifinal del Mundial 2026 frente a España. Su blanco principal fue Michael Olise, a quien señaló directamente por el bajo rendimiento que mostró en uno de los momentos más decisivos del torneo. Según el analista, la actuación del mediapunta del Bayern de Múnich quedó lejos de las expectativas que había generado en el inicio del certamen.

Según informó RMC, “Estábamos todos borrachos. Olise y Mbappé formaban la mejor dupla que habíamos tenido en la historia de Les Bleus. A Olise lo sentaban a la mesa con Zidane y Platini cuando ahora mismo ni siquiera está en la cocina”, criticó Riolo durante la transmisión posterior al partido. Las palabras del periodista reflejaron el ambiente de decepción que reinaba en el entorno francés tras la derrota por 2-0. El comentario aludía a la comparación que se había hecho días atrás entre Olise y leyendas del fútbol galo, como Michel Platini y Zinedine Zidane.

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En el mismo programa, Riolo profundizó su visión sobre el desempeño del futbolista: “Lo que ha hecho desde el inicio de la competición, lo ha hecho porque tenía espacio y comodidad. La comodidad para dar pases y organizarse. Desde que hubo más presión en el centro del campo, cuando le llegó más rápido, nos dimos cuenta de nuevo de que el rol de número 10 ya no existe en el fútbol actual”, sostuvo el comentarista. De acuerdo con su análisis, el contexto del partido y la presión ejercida por el mediocampo español expusieron las limitaciones de Olise, quien hasta ese momento había destacado por su precisión y capacidad de asistencia.

Francia cayó 2-0 en la semifinal del Mundial (AFP)

El desempeño de Olise en la semifinal contrastó con las expectativas construidas a lo largo del torneo. El jugador, que hasta ese momento acumulaba cinco asistencias y se había convertido en el máximo asistente de la Copa del Mundo, vio limitada su influencia por la organización defensiva de España y un arquero sólido bajo los tres palos. Según RMC, en el partido disputado en Dallas, el mediapunta perdió el balón en 20 ocasiones y no logró completar regates, siendo superado por la marca de Rodri. La tensión acumulada se reflejó en una entrada peligrosa que casi le cuesta una expulsión en el comienzo del encuentro, antes de ser reemplazado en el minuto 72.

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La frustración expresada por Riolo cobró mayor dimensión al recordar el contexto previo al partido, cuando la ex figura de la selección francesa y actual técnico Patrick Vieira había elogiado abiertamente a Olise en declaraciones a ITV Football: “Tuvimos a Michel Platini y a Zinedine Zidane, y ahora creo firmemente que tenemos a Michael Olise. Es un futuro ganador del Balón de Oro con todas las cualidades para brillar en los grandes escenarios”, afirmó Vieira tras el cierre de la temporada europea. El técnico destacó también la visión de juego y la calidad de los pases del futbolista en el Bayern de Múnich, club donde registró 22 goles y 31 asistencias en 52 partidos oficiales.

La eliminación de Francia en el Mundial 2026 marcó el final de una campaña que comenzó con un ataque letal, pero que perdió fuerza en las últimas instancias. El equipo de Didier Deschamps no logró generar situaciones de peligro ante una España que neutralizó a sus principales figuras, entre ellas Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, quienes tampoco lograron desbordar ni romper la presión rival.

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El futuro de Olise y de la selección de Francia quedó bajo escrutinio tras la eliminación. La atención mediática ahora no solo se centra en el desempeño de sus figuras, sino también en eventuales cambios en el cuerpo técnico, en donde el nombre de Zinedine Zidane comenzó a tomar fuerza para reemplazar a Deschamps después de una buena campaña en la que conquistó una Copa del Mundo (2018), además de alcanzar una final (2022) y una semifinal (2026) .