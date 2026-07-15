La reacción del entrenador de Inglaterra al enterarse que Argentina jugará con la camiseta azul

En la antesala de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, la conferencia de prensa previa al partido dejó una escena inesperada cuando el entrenador inglés, Thomas Tuchel, fue consultado sobre la elección del uniforme de su rival.

Ante la pregunta sobre la camiseta azul que usará la selección sudamericana, Tuchel confesó no estar al tanto y expresó: “Le hablás a la única persona que no sabe hasta el calentamiento de mañana de qué color jugamos. Pero... ¿Argentina juega de azul. Y nosotros jugamos de blanco?”.

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La respuesta provocó risas en la sala de prensa y expuso la informalidad con la que el director técnico suele abordar los detalles extradeportivos. Luego, el entrenador agregó: “¿Y eso es porque es una camiseta de la suerte de Argentina, o simplemente la eligieron así? Yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera hecho lo mismo. [risas] Si, si hubiera alguna superstición, relacionada con eso, yo hubiera hecho lo mismo. Así que les doy crédito. No sabía eso. Yo tengo mis rutinas, supersticiosas. Tengo mis rutinas, y puedes llamarlas supersticiosas, o ser supersticioso, o rutinas”, esbozó.

La consulta surgió luego de que saliera a la luz de que el elenco albiceleste saldrá al campo con la camiseta azul, una prenda que guarda un fuerte simbolismo para la afición argentina, ya que fue utilizada en victorias históricas ante Inglaterra, como en el Mundial de México 1986, como también en la de Francia 1998.

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Minutos más tarde, también en conferencia de prnesa, fue consultado sobre esta decisión el entrenador argentino Lionel Scaloni, quien aportó una dosis de humor y misterio: “No, no sé. Yo no pedí jugar con la azul, por las dudas. No sé quién fue, pero a lo mejor es una traición, no sé. Y si Thomas no tuvo problema, perfecto”, soltó.

El antecedente de la camiseta azul y su relación con los triunfos históricos sobre Inglaterra genera expectativas en la hinchada y añade un matiz simbólico al duelo en el estadio de Atlanta. La confirmación de la indumentaria se sumó así a la lista de temas que dominan la previa de una semifinal marcada por la historia.

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Argentina e Inglaterra se enfrentaron cinco veces en Copas del Mundo, con ventaja para los europeos: tres victorias inglesas -en 1962, 1966 y 2002- contra dos argentinas, la de 1986 y la de 1998 por penales. El partido más recordado de esa serie es el cuarto de final de México 1986, cuando Diego Maradona anotó el gol con la mano y el llamado Gol del Siglo en una victoria 2-1 que quedó grabada en la memoria colectiva de ambos países. Ahora, cuatro décadas después, las selecciones vuelven a verse en instancias eliminatorias, esta vez con Messi del lado argentino.

Al ser consultado justamente sobre el capitán argentino, el entrenador de Los Tres Leones fue directo: “No tengo palabras para hablar del torneo que está haciendo”. Reveló que el análisis del rival incluyó evaluar un trato especial sobre el capitán albiceleste: “Pensamos en si le íbamos a hacer una marca personal, porque todos sabemos dónde se para y lo que hace, pero es difícil de frenar”. Reconoció, además, que han “encontrado algunas trabas para analizarlo” y cerró ese tramo de la conferencia con una frase que sintetiza el peso del duelo: “Es muy singular jugar contra los campeones vigentes y contra Lionel Messi”.

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Lionel Scaloni, por su parte, fue consultado sobre cómo controlar a Harry Kane y Jude Bellingham: “Siempre analizamos cómo neutralizar a estos jugadores. Es una posibilidad que hagamos cambios o que repitamos. A los chicos no les dije el equipo. Intentaremos neutralizarlos con nuestras armas. Nuestra idea de juego la tenemos e intentaremos llevarla a cabo”.