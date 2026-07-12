Ciencia

El hábito que potencia los beneficios del entrenamiento de fuerza, según la ciencia

Especialistas advierten que desarrollar masa muscular no alcanza si el resto del día transcurre con escaso movimiento y destacan la importancia de mantenerse activo a diario

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Un hombre con camiseta negra levanta una mancuerna pesada con un brazo y corre en una cinta de ejercicio, ambos en un gimnasio.
Especialistas y estudios coinciden en que desarrollar masa muscular ayuda, pero el impacto en salud depende de usarla a lo largo del día con caminatas y tareas activas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de fuerza suma adeptos en todo el mundo, pero la ciencia y los especialistas coinciden en una advertencia: no basta con levantar pesas si el cuerpo permanece inactivo el resto del día. Construir masa muscular en el gimnasio aporta beneficios, aunque el verdadero impacto sobre la salud se alcanza cuando esa musculatura se pone en acción durante las actividades cotidianas.

Según el nutricionista español Saúl Sánchez, en declaraciones citadas por la revista Men’s Health, el trabajo muscular es fundamental, pero solo constituye una parte de la ecuación. El bienestar integral depende de movilizar esa masa magra en forma constante, mediante caminatas, actividad física diaria y ejercicios de resistencia.

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Más allá del músculo: funcionalidad y longevidad

La elección entre entrenamiento de fuerza o ejercicios cardiovasculares suele responder a preferencias personales y a las circunstancias de cada persona. Sin embargo, el especialista sostiene que el verdadero objetivo debe centrarse en el equilibrio. “Necesitamos tener un cuerpo lo más funcional posible y eso significa tener fuerza pero también resistencia, velocidad, potencia, movilidad y agilidad, no solo por una cuestión de rendimiento físico sino también de salud y longevidad”, dijo en diálogo con Men’s Health.

Limitarse únicamente al desarrollo muscular puede dejar de lado aspectos fundamentales del bienestar. Según el artículo, incorporar variedad al entrenamiento contribuye a mejorar la condición física y previene enfermedades asociadas al sedentarismo, como las cardiovasculares y metabólicas.

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Dos adultos mayores con cabello blanco caminan por un sendero de tierra en un parque arbolado con césped verde, bajo una suave luz matinal.
En un análisis las personas que combinaron trabajo muscular, ejercicio cardiovascular y movimiento cotidiano presentaron un riesgo de muerte menor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de este enfoque integral cuenta con respaldo científico. Un estudio difundido por el British Journal of Sports Medicine siguió a más de 147.000 personas durante tres décadas y concluyó que dedicar entre 90 y 120 minutos semanales al entrenamiento de fuerza se asocia con una reducción en la mortalidad, en especial por causas cardiovasculares y neurológicas.

El beneficio se potencia cuando la fuerza se combina con ejercicio aeróbico y movimiento cotidiano: quienes integraron estas tres dimensiones experimentaron una disminución del 45% en el riesgo de muerte en comparación con aquellos que solo practicaban una modalidad o llevaban una vida sedentaria.

El movimiento diario y el NEAT: el factor diferencial

El concepto de NEAT (termogénesis de actividad sin ejercicio) resume el papel de la actividad física no estructurada en la salud. Sánchez explica que la masa muscular por sí sola no gasta mucho más que la masa grasa si permanece estática. “Entrenar fuerza es fundamental porque ganas masa muscular, pero esta masa muscular, si estás sentado en el sofá, gasta poco más que la masa grasa, no hay una diferencia abismal”, señala.

La diferencia real surge cuando esa musculatura se activa en la vida diaria. “Lo que marca la diferencia es que tú pongas la musculatura en movimiento después, es decir, que camines, que entrenes cardio, resistencia, limpies la casa de arriba a abajo, lo que se te ocurra, pero tienes que moverte”, sostiene.

Objetivos claros para una vida activa

Una mujer de cabello canoso y camiseta morada realiza una sentadilla profunda con una pesa rusa negra. Al fondo, estantes de pesas y ventanas grandes.
Las recomendaciones citadas proponen metas como 8.000 pasos diarios para aumentar el movimiento cotidiano y complementar el gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío, según los especialistas, consiste en aumentar el nivel de movimiento diario más allá del ejercicio estructurado. El nutricionista enfatiza: “Si tú simplemente entrenas tres veces por semana al gimnasio y luego te pasas sentado el resto de la semana, sigues siendo sedentario y tu salud no va a mejorar muchísimo, ni te esperes unas pérdidas de peso alucinantes, porque no lo vas a conseguir”.

Entre sus recomendaciones, destaca la importancia de establecer metas concretas, como alcanzar los 8.000 pasos diarios, para incrementar el NEAT y potenciar los beneficios del entrenamiento de fuerza.

Diversos estudios coinciden en que la estrategia más efectiva para la salud combina entrenamiento de fuerza, ejercicio aeróbico y actividad diaria. El mensaje de los expertos resulta claro: fortalecer los músculos es solo el primer paso; mantenerlos en movimiento cada día marca la verdadera diferencia en el bienestar y la longevidad.

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