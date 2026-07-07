Ciencia

Por qué aprender varios idiomas podría ser la mejor inversión para la salud del cerebro

Un nuevo estudio internacional presentado en la conferencia anual de la Federación de Sociedades Europeas de Neurociencia reveló que el dominio de múltiples lenguas preserva las redes neuronales y retrasa el deterioro cognitivo

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Cuatro adultos, dos hombres y dos mujeres, conversan y ríen sentados en un café con tazas de café y vasos de agua en una mesa.
Una investigación midió la actividad cerebral con magnetoencefalografía y análisis con inteligencia artificial, y halló una relación entre hablar varias lenguas y menor envejecimiento neurológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un nuevo estudio internacional sugiere que aprender y hablar más de un idioma podría enlentecer el envejecimiento cerebral hasta en 13 años. Los resultados, presentados durante la conferencia anual de la Federación de Sociedades Europeas de Neurociencia en Barcelona, España, muestran que las personas bilingües y multilingües presentan una edad cerebral notablemente inferior a la de quienes dominan un solo idioma.

Según reportó el diario británico The Guardian, la investigación analizó la actividad cerebral de centenares de individuos con diferentes niveles de habilidad lingüística y cómo fue su impacto en la salud neurológica. El estudio, realizado por equipos científicos de España, Chile, Argentina y Dublín, apunta que la experiencia con varios idiomas no solo influye en la agilidad mental, sino que podría retrasar el deterioro propio de la edad.

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Aprender idiomas y su impacto en el cerebro

El informe evaluó a más de 700 personas de distintas edades y contextos, residentes en el País Vasco, una región caracterizada por su alto nivel de multilingüismo. Allí, muchas personas combinan el español, el euskera, el francés y el inglés en su vida cotidiana.

Para medir el impacto del conocimiento lingüístico en el cerebro, los científicos recurrieron a la magnetoencefalografía, una técnica avanzada que permite observar la actividad cerebral. Además, emplearon inteligencia artificial para analizar los datos y establecer un estándar de conectividad cerebral para cada rango etario.

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Cinco adultos, tres hombres y dos mujeres, sentados al aire libre. Un hombre sostiene un vaso de café, una mujer una taza de café, otra mujer una botella de agua.
El trabajo presentado en Barcelona comparó a participantes monolingües y multilingües y observó patrones de redes neuronales más resistentes en quienes usan varias lenguas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según detalló el diario británico, los resultados evidenciaron que quienes hablaban dos idiomas tenían cerebros que aparentaban ser seis años más jóvenes que quienes solo dominaban uno. En el caso de las personas trilingües, la diferencia alcanzó los siete años, mientras que los hablantes de cuatro idiomas registraron una edad cerebral hasta trece años menor.

La neurobióloga argentina Dra. Lucía Amoruso, del Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje en San Sebastián, explicó que las ventajas no dependen únicamente de la cantidad de idiomas hablados. “El efecto se relaciona también con el grado de dominio y con la edad de adquisición de la segunda lengua”, afirmó la especialista en declaraciones recogidas por The Guardian.

El rol de la conectividad cerebral y otros factores

El cerebro humano está compuesto por miles de millones de células nerviosas que se comunican entre sí. A medida que pasa el tiempo, esa conectividad tiende a deteriorarse, lo que afecta la memoria y la velocidad de procesamiento mental. El estudio publicado destaca que el dominio de varios idiomas puede contribuir a mantener intactas las redes neuronales, favoreciendo una mayor capacidad de adaptación y resiliencia cerebral.

La investigación tomó en cuenta variables como la edad, el sexo y el nivel educativo de los participantes para aislar el efecto del aprendizaje de idiomas. No obstante, los autores advirtieron sobre la posible influencia de otros factores, como el estilo de vida o la participación social, que podrían incidir en la salud cerebral.

Cinco adultos sentados alrededor de una mesa de madera estudian con libros, una tableta digital, una computadora portátil y auriculares. Un pizarrón blanco está al fondo.
Científicos de España, Chile, Argentina y Dublín registraron la actividad cerebral y aplicaron modelos de inteligencia artificial para estimar edad neurológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la neurocientífica griega Dra. Christina Dalla, de la Universidad Nacional y Kapodistríaca de Atenas, los resultados respaldan la promoción del aprendizaje de idiomas a cualquier edad. “Aprender un segundo, tercer o cuarto idioma podría prolongar la juventud cerebral, especialmente si se comienza en etapas tempranas”, sostuvo.

En paralelo, un estudio publicado en la revista científica Neuroimage concluyó que un mayor grado de multilingüismo se asocia con patrones cerebrales más eficientes en la vejez.

Precauciones y perspectivas futuras

Si bien el estudio revela una asociación clara entre el multilingüismo y una menor edad cerebral, algunos especialistas recomiendan interpretar los resultados con cautela. Eef Hogervorst, profesora de psicología biológica en la Universidad de Loughborough, señaló que “las personas que conocen varios idiomas podrían mantener estilos de vida más activos o tener acceso a entornos enriquecedores que también protegen el cerebro, como la lectura, el aprendizaje permanente o la música”.

Frente a estos datos, la comunidad científica coincide en que el estudio representa un avance en la comprensión de cómo las experiencias lingüísticas moldean el envejecimiento cerebral. Las conclusiones impulsan el debate sobre la importancia de fomentar el aprendizaje de idiomas en el sistema educativo y a lo largo de toda la vida.

La investigación, realizada entre personas del País Vasco y otros países, continuará evaluando la influencia de la diversidad lingüística en poblaciones más amplias para identificar los mecanismos que subyacen a este fenómeno.

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