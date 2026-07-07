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El Salvador y Estonia reafirman su compromiso de cooperación bilateral en innovación y tecnología

Ambos países acordaron profundizar el intercambio en innovación, modernización estatal y nuevas tecnologías durante un encuentro bilateral celebrado en el marco del diálogo global promovido por Naciones Unidas sobre gobernanza de la inteligencia artificial

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Félix Ulloa hijo y Alar Karis intercambiaron experiencias sobre desarrollo tecnológico y modernización del Estado en el Primer Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial./ (Vicepresidencia de la República)
Félix Ulloa hijo y Alar Karis intercambiaron experiencias sobre desarrollo tecnológico y modernización del Estado en el Primer Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial./ (Vicepresidencia de la República)

En el marco del Primer Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, que fue inaugurado ayer por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), El Salvador y Estonia consolidaron su compromiso de fortalecer la cooperación bilateral, centrándose en la innovación, la transformación digital y la gobernanza de nuevas tecnologías.

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa hijo, sostuvo un encuentro bilateral con el presidente de Estonia, Alar Karis, con el objetivo de intercambiar experiencias en materia de desarrollo tecnológico y modernización estatal.

Durante la reunión, tanto Karis como Ulloa destacaron el liderazgo de sus países como copresidentes del proceso intergubernamental impulsado por Naciones Unidas para promover una gobernanza global de la inteligencia artificial basada en la innovación, la confianza y la inclusión.

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El vicepresidente Ulloa expuso la visión salvadoreña de impulsar la inteligencia artificial como una política estratégica para el desarrollo nacional, orientada a la modernización del Estado, el fortalecimiento de los servicios públicos y la formación de talento para la economía digital.

En este contexto, El Salvador compartió avances recientes en salud digital, como la plataforma de DoctorSV, y en educación, mediante la implementación de herramientas tecnológicas y la cooperación con empresas como Google para fortalecer los procesos de aprendizaje.

Asimismo, se resaltó el papel de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), que contribuye a la capacitación de funcionarios y al fortalecimiento de la gestión pública ante los desafíos de la economía digital.

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El Salvador presentó la inteligencia artificial como una política estratégica para modernizar el Estado, mejorar los servicios públicos y formar talento para la economía digital durante el encuentro./ (Vicepresidencia de la República)
El Salvador presentó la inteligencia artificial como una política estratégica para modernizar el Estado, mejorar los servicios públicos y formar talento para la economía digital durante el encuentro./ (Vicepresidencia de la República)

Por su parte, el presidente Karis expuso la experiencia de Estonia como referente internacional en gobernanza digital, interoperabilidad de servicios públicos y administración electrónica. Mencionó el desarrollo de modelos de inteligencia artificial personalizados para la educación, así como aplicaciones adaptadas al idioma estonio, destinadas a preservar la lengua y fortalecer el aprendizaje de las nuevas generaciones.

El encuentro concluyó con la reiteración del compromiso de ambas naciones para profundizar la cooperación bilateral, destacando la convergencia de fortalezas: la experiencia de Estonia en gobierno digital y el liderazgo de El Salvador en tecnologías emergentes. Esta alianza busca contribuir a una gobernanza global centrada en las personas y el bien común.

El Salvador amplía su apertura internacional

Bajo el gobierno de Nayib Bukele, El Salvador ha intensificado su apertura y cooperación con otros países en el ámbito internacional, con un énfasis particular en tecnología, innovación y transformación digital.

Además de los acercamientos con Estonia, El Salvador ha desarrollado iniciativas conjuntas con Corea del Sur, especialmente en materia de tecnología y educación. Representantes salvadoreños han mantenido encuentros con autoridades surcoreanas para intercambiar buenas prácticas sobre digitalización de servicios públicos, ciberseguridad y formación profesional.

En mayo pasado, el vicepresidente Ulloa sostuvo un encuentro con el presidente de Israel, Isaac Herzog, para abordar temas de interés común. /(Redes del presidente Isaac Herzog)
En mayo pasado, el vicepresidente Ulloa sostuvo un encuentro con el presidente de Israel, Isaac Herzog, para abordar temas de interés común. /(Redes del presidente Isaac Herzog)

El Salvador también ha buscado fortalecer lazos con países como Israel y Japón, enfocándose en el intercambio de conocimiento y la atracción de inversión tecnológica. Estas relaciones han permitido acceso a experiencia internacional, capacitación técnica y oportunidades para la incorporación de nuevas herramientas digitales en la administración pública y el sector productivo.

La política exterior salvadoreña, bajo la actual administración, ha priorizado la diversificación de alianzas estratégicas orientadas a la modernización estatal y la promoción de una economía basada en la innovación. La cooperación internacional ha sido clave para avanzar en proyectos de inteligencia artificial, digitalización de servicios y formación de talento humano, posicionando a El Salvador como un actor activo en el escenario global de tecnología y transformación digital.

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