Se refuerza el pronóstico de un fenómeno de a “El Niño” extremo: ¿qué podría significar para el invierno en Estados Unidos?

La NOAA y la OMM confirmaron un fortalecimiento acelerado de El Niño en el Pacífico tropical y prevén uno de los episodios más intensos de los últimos cien años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) han confirmado el fortalecimiento acelerado del fenómeno El Niño en el Pacífico tropical, con previsiones que anticipan uno de los episodios más intensos de los últimos cien años. El fenómeno, que ya afecta al clima global, podría modificar de manera sustancial las condiciones meteorológicas de Estados Unidos durante el otoño e invierno de 2026-2027, según los pronósticos oficiales publicados en la primera semana de julio por ambas agencias. La magnitud del evento ha motivado una actualización de los escenarios de impacto y una intensificación de las medidas de alerta y prevención en el país.

Según los informes de la NOAA y la OMM, el fenómeno El Niño ya se encuentra establecido y se espera que alcance su máxima intensidad entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Los modelos de predicción climática muestran un calentamiento de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial central y oriental que supera los 2 grados Celsius (3,6 grados Fahrenheit) por encima del promedio, lo que históricamente se asocia a los denominados “super” El Niño. El boletín de la OMM, citado por Newsweek y CNN, advierte que esta cifra se ha registrado en muy pocos episodios desde que existen registros instrumentales modernos.

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El Niño es un fenómeno climático natural que ocurre cada dos a siete años y altera la circulación atmosférica a nivel global. La OMM explica que sus efectos incluyen variaciones abruptas en temperaturas, precipitaciones y trayectorias de tormentas, con impacto directo en agricultura, recursos hídricos e infraestructura. El último episodio de magnitud comparable se registró en 2015-2016, cuando se observaron alteraciones importantes en el clima de varias regiones del planeta.

¿Qué es El Niño y por qué puede ser un “super” evento en 2026-2027?

El Niño es una fase cálida del fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), caracterizada por el aumento de las temperaturas superficiales del océano en el Pacífico ecuatorial y la alteración de los patrones de vientos y lluvias a escala global. Según la NOAA, este evento genera cambios significativos en la circulación atmosférica, que se traducen en modificaciones de las condiciones meteorológicas en distintas partes del mundo.

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La OMM ha advertido que el episodio de 2026-2027 podría superar los valores medios históricos y acercarse a los niveles registrados en los eventos de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016. De acuerdo con el Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos (GFDL) de la NOAA, “todas las simulaciones realizadas para julio proyectan una intensidad competitiva con los episodios más fuertes observados en el último siglo”. La OMM añadió que “existe un acuerdo notable entre los modelos”, lo que refuerza la confianza en la proyección de un evento de alta intensidad.

El Niño alcanzará su máxima intensidad entre noviembre de 2026 y enero de 2027, con un impacto mayor sobre el clima de Estados Unidos en otoño e invierno. (REUTERS/Jill Connelly)

¿Cuáles son los efectos principales de El Niño en Estados Unidos?

Los expertos coinciden en que los efectos de El Niño en Estados Unidos suelen intensificarse en otoño e invierno, cuando la atmósfera responde plenamente al calentamiento del Pacífico. Según el Centro de Predicción Climática de la NOAA, las principales consecuencias incluyen:

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Desplazamiento de la corriente en chorro del Pacífico hacia el sur, lo que favorece la llegada de tormentas a la franja sur del país.

Mayor probabilidad de lluvias intensas y riesgo de inundaciones en California y el sur de Estados Unidos.

Incremento de tormentas invernales en la costa este.

Temperaturas superiores a la media en el norte del país.

Reducción de la actividad de huracanes en el Atlántico y aumento en el Pacífico oriental.

Los pronósticos de la Organización Meteorológica Mundial coinciden con estas proyecciones y añaden que es probable que se superen los 2 grados Celsius de anomalía en la temperatura superficial del mar en las regiones clave de monitoreo, lo que puede potenciar la magnitud de estos efectos.

¿Qué dicen los datos oficiales sobre el fortalecimiento de El Niño?

Los datos más recientes de la NOAA muestran que la temperatura del océano en el Pacífico central y oriental ha superado los 2 grados Celsius sobre el promedio, una cifra que solo se ha observado en un reducido número de ocasiones desde el inicio de los registros modernos. El Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos de la NOAA informó que “las 30 simulaciones realizadas para el reporte de julio proyectan una intensidad máxima igual o superior a los episodios más fuertes del siglo pasado”.

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Por su parte, la OMM subraya que el calentamiento subsuperficial y el contenido de calor oceánico son considerablemente superiores a lo habitual. La agencia espacial estadounidense NASA indicó que las olas de agua cálida que se desplazan hacia el este bajo la superficie del océano refuerzan el fenómeno, lo que apoya las proyecciones de un El Niño prolongado e intenso. “Las condiciones de El Niño ya están en marcha y se prevé que se fortalezcan rápidamente en un evento fuerte”, afirmó Celeste Saulo, secretaria general de la OMM, en declaraciones difundidas por CNN.

Los modelos climáticos proyectan anomalías superiores a 2 grados Celsius en la temperatura del mar del Pacífico ecuatorial, un umbral asociado a los llamados super El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo alcanzará su máxima intensidad El Niño?

De acuerdo con la NOAA y la OMM, El Niño alcanzará su pico de intensidad entre noviembre de 2026 y enero de 2027. Los informes oficiales prevén que el fortalecimiento más rápido ocurra entre julio y septiembre, con impactos que se expandirán en el hemisferio norte durante el otoño. Tras el máximo, el fenómeno tenderá a debilitarse gradualmente en la primavera de 2027.

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La OMM enfatizó que la previsión de anomalías de temperatura superiores a 2 grados Celsius es un indicador decisivo para anticipar los posibles impactos meteorológicos. Además, la agencia remarcó que el monitoreo constante y la actualización de los modelos de predicción permitirán ajustar los escenarios de riesgo y las medidas de prevención.

¿Qué riesgos adicionales se asocian con el fenómeno?

El fortalecimiento de El Niño no solo afecta los patrones de lluvia y temperatura, sino que también incrementa la probabilidad de fenómenos extremos adicionales. Según la NOAA, este evento tiende a inhibir la formación de huracanes en el Atlántico debido al aumento de vientos en altura, pero simultáneamente puede potenciar la actividad ciclónica en el Pacífico oriental.

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La combinación de El Niño con el calentamiento global del océano puede intensificar olas de calor tanto en tierra como en el mar, así como episodios de sequía y precipitaciones extremas en distintas regiones. La OMM ha instado a gobiernos y agencias de emergencia a prepararse para un “mayor riesgo de sequías, lluvias intensas y olas de calor en muchas zonas”, de acuerdo con su último informe.

Los sectores agrícola, de recursos hídricos y de salud pública figuran entre los más vulnerables ante la variabilidad climática asociada al fenómeno, según los reportes de la NOAA y la OMM.

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La NOAA advirtió que El Niño puede desplazar la corriente en chorro del Pacífico hacia el sur y aumentar las tormentas y las inundaciones en California y el sur de Estados Unidos. (Kendall Warner/The Virginian-Pilot vía AP)

¿Cuáles son las recomendaciones oficiales ante el fenómeno?

Las agencias meteorológicas mantienen una vigilancia estrecha sobre el desarrollo de El Niño y han reforzado la coordinación con los gobiernos nacionales y locales para anticipar escenarios de riesgo. El sistema de alertas tempranas y los modelos de predicción de la NOAA y la OMM se actualizan de forma continua, con el objetivo de adaptar las estrategias de respuesta y mitigación.

Entre los elementos que se mantienen figuran los protocolos de monitoreo y la emisión periódica de boletines climáticos. Lo que cambia es la intensidad de los preparativos institucionales y la actualización constante de los planes de contingencia ante la perspectiva de un evento que podría igualar o superar los registros históricos.

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¿Cómo impactará El Niño a la sociedad estadounidense y qué se puede esperar?

La intensificación de El Niño tendrá efectos directos sobre la agricultura, los sistemas de gestión del agua y la infraestructura urbana de Estados Unidos. Las autoridades recomiendan a los responsables de la toma de decisiones, así como a la población general, seguir las actualizaciones oficiales y prepararse para adaptarse a posibles alteraciones en el clima estacional.

La NOAA y la OMM recalcan que el monitoreo continuo y la preparación institucional son fundamentales para reducir los riesgos asociados a este fenómeno, especialmente en las zonas propensas a inundaciones, sequías y olas de calor. Las agencias continuarán informando sobre la evolución del fenómeno y actualizando sus previsiones a medida que se disponga de nuevos datos.