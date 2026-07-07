El exNBA Lamar Odom apuesta a un acuerdo en Las Vegas para eludir condena por conducir bajo los efectos del alcohol

Lamar Odom prevé cerrar un acuerdo con la fiscalía por el caso de conducción bajo los efectos del alcohol en Las Vegas (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo)

El exjugador de la NBA Lamar Odom prevé cerrar un acuerdo con la fiscalía por un caso de conducción bajo los efectos del alcohol en Las Vegas, según dijo su abogado defensor, Michael Becker, a AP.

La defensa adelantó que Odom, de 46 años, se declarará “no culpable sin impugnar” los cargos, una fórmula con la que buscará que la acusación se reduzca de conducir ebrio a conducción temeraria.

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En la práctica, según la explicación de Becker, el objetivo es cerrar el proceso bajo condiciones acordadas con la Fiscalía del Condado de Clark sin una admisión formal de responsabilidad. La modalidad, tal como fue descripta por la defensa, le permitiría al exjugador aceptar los términos del acuerdo sin reconocer culpabilidad en la audiencia en la que se formalice la declaración.

La audiencia prevista para el martes en el Tribunal de Justicia de Las Vegas se pospuso y fue reprogramada para finales de este mes. En esa nueva fecha, Odom deberá formalizar su declaración de culpabilidad o inocencia dentro del expediente abierto por el episodio, un paso procesal clave para que el tribunal determine cómo continuará el caso.

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Becker sostuvo que no se espera que Odom comparezca en persona y que, si se concreta el acuerdo, aceptará los términos propuestos por la Fiscalía del Condado de Clark sin admitir culpabilidad. El abogado indicó que esa presentación se encuadrará en la audiencia reprogramada para finales de este mes, cuando quede asentada la declaración del exjugador y se definan los próximos pasos.

Cómo se originó el caso

El caso contra Lamar Odom se originó tras su arresto del 17 de enero por conducir bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad y no mantenerse en su carril (Grosby)

El caso se originó tras el arresto de Odom el 17 de enero, cuando, según el parte policial, fue detenido y luego acusado de conducir bajo los efectos del alcohol, exceso de velocidad y no mantenerse en su carril. La secuencia derivó en la apertura de un expediente en la Justicia de Las Vegas y en la posterior imputación, en función de lo que el agente interviniente consignó en el informe de arresto.

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En marzo, Odom se declaró inocente de los cargos. Esa instancia fijó su primera posición formal ante el tribunal, mientras su defensa avanzaba en conversaciones orientadas a alcanzar un acuerdo que, de concretarse, modificaría el encuadre de la acusación principal.

La Fiscalía del Condado de Clark, de acuerdo con lo informado por AP, no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la posibilidad de un acuerdo y el estado de las conversaciones con la defensa. Ese silencio público dejó el escenario en manos de lo que la representación legal del exjugador comunicó sobre la estrategia de resolución del caso y sobre el eventual formato de la declaración.

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El informe de arresto y las pruebas de sobriedad

El expediente incorporó pruebas de sobriedad calificadas como insatisfactorias y declaraciones de Odom sobre 12 derrames cerebrales, seis infartos y el antecedente de salud de 2015 en Pahrump

Según el informe de arresto citado en el expediente, un agente de la Patrulla de Carreteras de la Policía Estatal de Nevada observó a Odom conduciendo a exceso de velocidad por una autopista del área de Las Vegas y cambiando de carril sin señalizar. Ese comportamiento al volante fue la base de la intervención inicial y del procedimiento que siguió en la ruta.

En esa descripción, el agente consignó indicios físicos y de conducta que, a su criterio, justificaron la detención: señaló que el conductor tenía los ojos inyectados en sangre y que percibió olor a marihuana.

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Odom, siempre según el documento, negó haber bebido alcohol y atribuyó el consumo al pasajero que iba con él, una respuesta que también quedó asentada en el registro de la detención.

El procedimiento incluyó pruebas de sobriedad en el lugar que el oficial calificó como “insatisfactorias”. De acuerdo con el reporte, Odom no pudo tocarse la punta de la nariz con el dedo y perdió el equilibrio durante la evaluación.

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El informe incorporó esas observaciones como parte de la reconstrucción de lo ocurrido durante el operativo.

Ese desempeño fue incorporado al informe como parte de la prueba reunida por el agente interviniente, en el marco del procedimiento que derivó en la detención y en la posterior imputación por conducción bajo los efectos del alcohol. Además, el expediente incluyó las infracciones vinculadas a la velocidad y a la circulación dentro del carril, tal como fueron detalladas en el parte policial.

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De acuerdo con lo expresado por Becker a AP, la salida que negocia la defensa apunta a que el caso se encauce hacia una reducción del cargo principal. En ese esquema, la declaración de “no culpable sin impugnar” aparece como la herramienta para sellar el acuerdo con la fiscalía, al tiempo que evita una admisión formal de culpabilidad en los términos habituales.

Las declaraciones sobre su salud y el antecedente de 2015

El documento también incorporó afirmaciones del propio Odom sobre su historial médico, en un tramo que quedó registrado como parte de las manifestaciones realizadas durante el contacto con la autoridad. En ese pasaje, el exjugador aseguró haber sufrido 12 derrames cerebrales y seis infartos, según el informe al que hizo referencia la cobertura.

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Según el mismo reporte, sostuvo que había sido “envenenado en el burdel de Pahrump”, en referencia a un episodio de salud ocurrido en 2015 durante una estadía en el burdel legal de Nevada Love Ranch. Esa mención apareció incorporada en el informe como parte de lo que el propio Odom expresó durante el procedimiento.

Con la audiencia reprogramada para finales de este mes, el expediente quedó a la espera de la formalización de la declaración de Odom y de la eventual confirmación del acuerdo anticipado por su defensa.

Si se concreta el entendimiento, el tribunal deberá dejar constancia de la fórmula elegida, del alcance de los términos aceptados ante la fiscalía y de la resolución del caso en el marco del proceso abierto en la Justicia de Las Vegas, de acuerdo con lo informado por AP.