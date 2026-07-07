Las reacciones del arco político tras la épica victoria de la selección argentina ante Egipto

Argentina venció 3 a 2 a Egipto y jugará los cuartos de final del Mundial 2022

La remontada épica de la selección argentina ante Egipto que le dio la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 no solo se celebró en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, sino que en las redes sociales el arco político dejó sus mensajes para el combinado albiceleste.

Uno de los primeros que celebró la victoria por 3 a 2 ante el conjunto egipcio fue el presidente Javier Milei, quien lanzó un breve mensaje en su cuenta de X: “VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! Que manera de sufrir LRPMQLRMP...”.

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En esa línea, una de las que contestó el mensaje de Milei fue la legisladora porteña y referente libertaria en la Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez, quien sumó: “Nunca tan cerca del infarto x favor!!!!”.

Otra de la que metió un doble mensaje fue la senadora Patricia Bullrich, quien compartió primero una imagen de ella con los tres dedos en referencia a los goles que convirtieron Cristian “Cuti” Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández: “Hola, 911. Que grande sos Argentinaaaa”.

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A continuación, también publicó una imagen de la emoción del capitán de la Selección y escribió: “NI EN GLADIADOR LE PUSIERON TANTA GARRA COMO ARGENTINA HOY. VAMOS ARGENTINA. VAMOS LIONEL MESSI. EL CORAZON DE ESTE EQUIPO POR DIOS”.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, compartió sus sensaciones tras la infartante remontada: “Vamos Argentina carajo!!!!!!!!!”, junto a varios emojis de la bandera de Argentina.

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En tanto, el canciller Pablo Quirno se refirió al partido y a lo que podía significar para Lionel Messi en caso de una derrota: “Vio su vida pasar en frente de sus ojos y decidió que aún no era el momento”.

El ex presidente Mauricio Macri, quien viajó a Estados Unidos para ver la Copa del Mundo, también dejó su posteo en redes sociales: “GRACIAS MUCHACHOS!!! Este grupo humano, jugadores, cuerpo técnico, ya nos han dado unas alegrías que superan todo lo que uno podía imaginar. Qué huevos pusieron por Dios!!! Un infartooo VAMOS ARGENTINA!!!”.

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Asimismo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, compartió un video de los festejos en el fan fest que se llevó a cabo en el barrio de Palermo y publicó: “Qué locura!!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO”.

Y también compartió sus sensaciones el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro: “Mira si no vamos a pelearla Somos la República Argentina Vamos Argentina!!!!!”

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“CON FE, ESPERANZA Y PERSEVERANCIA.GRACIAS, SELECCIÓN. GRACIAS, MESSI. VAMOS ARGENTINA”, escribió por otro lado el Secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli.

Ahora, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará al ganador de Colombia-Suiza, de donde saldrá su rival en cuartos de final el próximo sábado 11 de julio a las 22 (hora de Argentina) en Kansas City.

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A la espera del cruce que tendrán colombianos y suizos en el último turno de este martes para cerrar los cruces de octavos de final, habrá una pausa mundialista por primera vez desde el inicio del certamen el jueves 11 de junio: los cuartos de final se abrirán el jueves 9 de julio con el cotejo entre Francia y Marruecos en Boston.

La siguiente presentación tendrá a una de las favoritas, España, con un duelo en Los Angeles ante Bélgica, que viene de eliminar al anfitrión Estados Unidos.

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La agenda tendrá doble cita el sábado 11 de julio con las últimas dos llaves: Inglaterra buscará avanzar a las semifinales ante Noruega en el Miami Stadium en el primer turno y, en el segundo duelo del día, Argentina chocará ante Colombia o Suiza.