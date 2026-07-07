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Abrazos, gritos y alegría: así celebraron los famosos la clasificación épica de Argentina a cuartos de final

La pelea que dio la Scaloneta en el Estadio Mercedes Benz ante Egipto generó una catarata de reacciones y las celebridades descargaron la ansiedad y la emoción en redes

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La conductora vivió el partido en su casa y se sumó a la euforia colectiva de la victoria (Video: Instagram)

Argentina clasificó a cuartos de final del Mundial 2026 y las redes sociales estallaron. Tras 100 minutos de juego y sufrimiento contra Egipto en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, el árbitro francés sopló el silbato final y los festejos no tardaron en llegar. Famosos, cantantes y figuras del espectáculo volcaron en sus historias y publicaciones todo lo que habían acumulado durante el partido.

Wanda Nara no necesitó viajar a Atlanta para sentir el triunfo. Cuando el árbitro puso punto final al enfervorizado encuentro y Argentina clasificó a cuartos de final del Mundial 2026 tras 100 minutos de sufrimiento contra Egipto, salió al balcón de su casa en el barrio porteño de Núñez con vista al estadio de River. Desde allí grabó lo que pasaba afuera: los gritos de los vecinos y fanáticos festejando en la calle, el ruido colectivo que se armó en el lugar en cuestión de segundos. Lo compartió sin edición ni texto, como documento sonoro de lo que vivió la Argentina en ese momento.

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Evangelina Anderson celebró desde Marbella, donde está de vacaciones junto a su familia. Publicó un video que mostró el festejo en estado puro: gritos, carreras por el jardín de la casa y un salto colectivo a la piscina como remate del triunfo. La distancia con Atlanta no fue obstáculo para que la familia entera viviera el partido con la misma intensidad que si hubieran estado en el estadio.

La modelo, desde Marbella, festejó con su familia (Video: Instagram)

Las dos imágenes, la de Wanda desde su balcón porteño y la de Evangelina saltando a una piscina en España, resumieron algo que se repite en cada partido de Argentina: el festejo no tiene una sola geografía.

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La China Suárez, desde Buenos Aires, salió a festejar el triunfo de la Scaloneta. Al finalizar el partido salió con su auto y desde la ventanilla flameó una bandera argentina. En otra imagen que compartió en sus redes se lo pudo ver a Amancio vestido con una camiseta de la selección, con el número 9 (el puesto de Mauro Icardi) con su nombre, Aman.

La actriz salió con el auto a dar vueltas con la bandera argentina (Video: Instagram)

El Chato Prada estaba en el estadio y lo vivió desde adentro. Publicó una captura del momento en que Lionel Messi era levantado por los hinchas en la tribuna, con un enorme retrato de Diego Maradona de fondo. El texto no tuvo medias tintas: “Vamos Argentina carajo!!!!! Te amo @leomessi. Épico!!!!!”.

La imagen de Messi celebrando con el rostro de Maradona detrás resumió en un solo cuadro la dimensión de lo que Argentina vivió en Atlanta: dos generaciones, un mismo sentimiento.

Barbie Vélez eligió las imágenes más emotivas del partido. Publicó dos capturas de pantalla en su historia: en la primera, Messi con los ojos cerrados y lágrimas en el rostro; en la segunda, un grupo de jugadores abrazados en el medio de la cancha. El texto fue breve y directo: “los amo con mi”.

Niño de cabello rubio con camiseta azul y blanca, gorro de bufón celeste y blanco, y bandera argentina. Mira por una ventana junto a cortinas blancas
Amancio lució una camiseta con el número 9, dorsal que usó Icardi en su corto paso por el seleccionado
Un hombre de espaldas con camiseta de fútbol argentina número 10 de Messi abraza a una mujer de cabello rubio, con mesas y un televisor de fondo
Gonzalo compartió una foto de su hijo Eloy y Brenda Gandini celebrando
Jugadores de fútbol con uniforme celeste y blanco celebran en una cancha frente a una multitud, con un cartel en pantalla que anuncia la clasificación
"De otro planeta", escribió Anita, la novia de Benjamín Vicuña para celebrar
Bandera de Argentina con franjas celeste, blanca y celeste y el Sol de Mayo. Perfil de Delfina Chaves con icono de verificación y botones de interacción de red social
Delfi Chaves apostó por tan solo compartir una foto de la bandera
Primer plano de Diego Maradona con camiseta azul, con las manos sobre su cabeza, relojes y pulseras en sus muñecas, y tatuajes en sus brazos
Rosemblat compartió una foto de Maradona para marcar el sufrimiento que vivió en el partido

Candelaria Tinelli reaccionó con una foto de Messi sonriendo y el puño apretado, tomada por TyC Sports. Su texto mezcló orgullo y desconcierto ante la magnitud del momento: “Que hermoso ser argentino lpm. Este pibe ke karajos?!?! VAMO ARGENTINA LOCO”.

Gonzalo Heredia mostró cómo vivió el partido desde casa. Publicó una foto de espaldas de su hijo Eloy junto a Brenda Gandini, su pareja hace más de una década, ambos con la camiseta de Messi puesta, mirando la televisión donde se veía el partido. El texto fue simple: “Te amo Argentina”.

Anita Espasandin capturó el momento exacto en que la pantalla del televisor mostraba el cartel de clasificación: “ARGENTINA, CLASIFICADA A CUARTOS DE FINAL. Enfrentará al ganador de Colombia - Suiza”. Su reacción fue tan directa como el resultado: “De otro planeta!!! Que huevos estos pibes lpm”.

Emilia Mernes recurrió a Maradona para graficar lo que había sido el partido. Publicó una imagen del Diego recostado en una silla con los ojos cerrados y cara de agotamiento total, con acreditación de estadio al cuello. Sin texto. La foto sola alcanzó para describir los 100 minutos de sufrimiento que vivió cada argentino frente a la pantalla.

Hombre con camiseta de la selección argentina número diez, escudo de AFA y de campeón mundial, sonriendo con el puño en alto en un estadio. Incluye texto en pantalla
Cande Tinelli le dedicó unas palabras a Messi y celebró el triunfo
Captura de pantalla de historia de Instagram. Bandera con cara de Maradona, persona de espaldas con camiseta a rayas, manos levantadas, texto sobre Argentina y Messi
El Chato Prada captó el momento en el que el capitan de la Scaloneta era celebrado por sus compañeros
Fotografía dividida de dos momentos: arriba, Lionel Messi alza el brazo con expresión emotiva; abajo, Sergio Agüero abraza a otros jugadores
"Los amo con mi corazón", fue la frase que escribió Barbie Vélez

Delfina Chaves optó por la síntesis absoluta: publicó una imagen de la bandera argentina, sin una sola palabra. El sol de mayo en el centro y los colores celeste y blanco como único mensaje.

Pedro Rosemblat fue igual de contundente. Subió una foto de Maradona con las manos en la cabeza y expresión de angustia —una imagen que circula cada vez que Argentina sufre en un partido— y escribió apenas cuatro palabras: “ARGENTINA Y NADA MÁS”. La publicación acumuló más de 20 mil me gusta en minutos.

Luck Ra, el cantante, vivió el partido entre la angustia y el festejo y lo documentó en tiempo real. Durante el juego escribió: “ME VA A DAR ALGO EN EL CORAZON SI ME PASA ALGO LOS QUIERO”. Cuando sonó el silbato final, el tono cambió por completo: publicó una foto con la camiseta suplente negra de la selección —el número 24— con una botella de Fernet en una mano y un vaso con hielo en la otra, y escribió: “LAS CABALAS SE RESPETAN, AGUANTE ARGENTINA Y GRACIAS ENZO QUERIDO”. La publicación superó las 4.900 interacciones en pocos minutos.

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