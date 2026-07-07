Las imperdibles reacciones de Tevez y el Kun Agüero a la remontada épica de Argentina sobre Egipto en el Mundial

¡¡DESCONTROL TOTAL DEL POLLO, EL KUN Y TEVEZ CON EL AGÓNICO GOL DE ENZO FERNÁNDEZ PARA EL 3-2 DE ARGENTINA ANTE EGIPTO!! ¡LA SCALONETA ESTÁ EN CUARTOS DE FINAL!



🙌🏻 #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/vgU96IoMmW — SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026

Argentina estuvo 2-0 abajo, con un penal fallado de Lionel Messi y el fantasma de la eliminación sobrevolando el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, antes de dar vuelta un partido que parecía perdido y clasificarse a los cuartos de final del Mundial 2026 con un 3-2 sobre Egipto en los últimos minutos del tiempo reglamentario. En ESPN Mundial, Carlos Tevez y Sergio “Kun” Agüero vivieron cada sacudida del marcador con una intensidad que las cámaras no dejaron pasar.

El primer golpe llegó a los 15 minutos del primer tiempo. Yaser Ibrahim le dio la ventaja a Egipto con un cabezazo. Las cámaras volvieron a la ubicación del ex futbolista: Tevez no lo podía creer. El exdelantero de Boca Juniors, Juventus y Manchester City miraba la pantalla con una expresión que no necesitaba subtítulos. El equipo de Lionel Scaloni quedó contra las cuerdas, sin respuestas claras desde el campo.

PUBLICIDAD

Luego, una falta de Haissem Hassan sobre Nicolás Tagliafico le dio al capitán argentino la chance del empate desde los doce pasos, con el partido ya 1-0 para los Faraones. Mostafa Shobeir Oufa adivinó la intención del rosarino y desvió el disparo. En el estudio, el Kun se agarró la cara con ambas manos. Tevez se quedó inmóvil, con la mirada fija en ningún lado. El conductor Sebastián Vignolo relató el fallo del capitán. El silencio duró lo que dura un penal fallado en el Mundial.

Ese fallo no fue un hecho aislado en la historia de Messi con los penales mundialistas. Fue el cuarto que erró en Copas del Mundo en ocho ejecuciones, y el segundo en esta edición del torneo, tras el disparo que mandó afuera ante Austria en la fase de grupos. Eligió el mismo palo en ambas ocasiones. Los otros dos fallos habían llegado ante Islandia en Rusia 2018 y ante Polonia en Qatar 2022.

PUBLICIDAD

¡COMO EN TODAS LAS CASAS DE ARGENTINA! ¡EL POLLO, EL KUN Y CARLITOS ENLOQUECIERON CON EL GOL DE LEO MESSI PARA EL EMPATE ANTE EGIPTO!



🙌🏻 #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/5nHrjPfQCG — SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026

El segundo tiempo trajo más oscuridad. A los 22 minutos de la etapa complementaria, un contragolpe fulminante del equipo africano terminó con un centro de Hassan y la definición de Mostafa Ziko para el 2-0.

Fue ahí donde la remontada empezó a tomar forma. A los 34 minutos del segundo tiempo, Cristian “Cuti” Romero cabeceó un centro de Messi para el 1-2. El descuento le devolvió el aire al equipo y, en el estudio, a Tevez y al Kun. Cuatro minutos después, a los 38, Messi tomó un rebote dentro del área y sacó un remate que no le dejó opciones a Oufa: 2-2. El mismo arquero que le había atajado el penal en el primer tiempo no pudo hacer nada ante el disparo del capitán. El estudio de ESPN Mundial estalló. Vignolo, el Kun y Carlitos enloquecieron al unísono, en una escena que el canal describió como la misma que se repitió en todas las casas de Argentina.

PUBLICIDAD

EL KUN SE AGARRÓ LA CARA Y CARLITOS SE QUEDÓ QUIETO: así reaccionaron Agüero y Tevez al penal errado de Leo Messi ante Egipto.



🙌🏻 #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/YgLYjVtMhQ — SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026

Pero el partido tenía un último capítulo. A los 93 minutos, Enzo Fernández cabeceó un centro de Lautaro Martínez y puso el 3-2 definitivo. En el estudio de ESPN Mundial se desató el descontrol total: Vignolo, el Kun y Tevez festejaron el gol agónico con una euforia que borró de un golpe todas las angustias acumuladas durante el partido. La Scaloneta estaba en cuartos de final.

CARLITOS NO LO PODÍA CREER... La reacción de Tevez al 1-0 de Egipto ante Argentina en los 8vos de final del Mundial.



🙌🏻 #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Kd7RpSEIRx — SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026

Con la clasificación a cuartos de final, Argentina completó su quinto partido en esta edición del Mundial. Messi llegó a 8 goles en el torneo, uno más que Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland en la tabla de artilleros, y extendió su marca como el jugador con más apariciones en la historia de la Copa del Mundo, con 31 presentaciones.

PUBLICIDAD

Ahora, el elenco nacional albiceleste deberá enfrentarse al ganador del encuentro entre Colombia y Suiza para buscar el pase a las semifinales de la Copa del Mundo.