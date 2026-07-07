Waterwise, el proyecto europeo que modela escenarios climáticos para proteger el agua de los Alpes

La iniciativa transnacional combina escenarios climáticos y variables socioeconómicas para estimar balances hídricos y ayudar a diseñar medidas de adaptación (AP Foto/Michael Probst)

El retroceso de los glaciares, los cambios en la caída de nieve y la frecuencia creciente de fenómenos meteorológicos extremos transformaron la realidad de los Alpes suizos. Según reportó la agencia de noticias Euronews, el proyecto transnacional Waterwise se propone mejorar el conocimiento sobre los efectos del cambio climático y las modificaciones en el uso del suelo en la vulnerabilidad de las cabeceras hidrográficas de la región. El objetivo consiste en desarrollar estrategias de adaptación para una gestión sostenible del agua en el futuro, combinando investigación científica con la participación activa de actores locales y regionales.

El consorcio, que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, reúne a 12 socios de Francia, Alemania, Suiza, Austria y Eslovenia. La iniciativa está liderada por la Universidad de Neuchâtel y la Fundación Edmund Mach, junto a instituciones científicas especializadas en hidrología, ingeniería ambiental y gestión de recursos naturales.

PUBLICIDAD

Como explicó al portal de noticias Markus Noack, profesor de Ingeniería Hidráulica y Gestión de Recursos Hídricos en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Karlsruhe y miembro del proyecto, Waterwise busca “entablar un diálogo entre los científicos y las partes interesadas locales para crear conjuntamente estrategias resilientes de gestión del agua”.

Cómo el proyecto Waterwise crea modelos del futuro para prevenir la escasez de agua en los Alpes

La financiación, con 1,61 millones aportados por el FEDER, sostiene el trabajo de doce instituciones de seis países, impulsa herramientas tecnológicas y refuerza el monitoreo regional (Captura de video)

El núcleo metodológico de Waterwise radica en la modelización. Los investigadores combinan modelos hidrológicos y socioeconómicos con distintos escenarios climáticos futuros, conocidos como RCP (Representative Concentration Pathways). Esta metodología permite proyectar balances hídricos bajo diferentes situaciones posibles y determinar si la disponibilidad de agua podrá satisfacer la demanda de cada territorio.

PUBLICIDAD

Según Noack, el objetivo no consiste en predecir un único escenario, sino en elaborar varios que reflejen la incertidumbre climática. Entre las posibilidades consideradas figuran estaciones más húmedas, otras más secas o incluso cambios moderados.

Según el artículo, en los Alpes las medias anuales pueden ocultar tendencias preocupantes: los veranos resultan progresivamente más calurosos y los inviernos presentan más lluvias que nieve. Un dato central aportado por el especialista indica que el número de días de bajo caudal en los ríos alpinos creció de forma considerable en las últimas décadas, lo que afecta tanto a los ecosistemas como a las actividades humanas dependientes del recurso hídrico.

PUBLICIDAD

El desarrollo de una “caja de herramientas” para evaluar la vulnerabilidad de los territorios alpinos constituye otra de las innovaciones de Waterwise. Según Euronews, los científicos combinan los datos disponibles con análisis estadísticos para generar indicadores representativos del clima, la hidrología, la biodiversidad y los aspectos socioeconómicos. Este enfoque integral permite comprender mejor la interacción entre factores ambientales y sociales en la gestión del agua.

Una plataforma para la toma de decisiones locales y regionales

El consorcio reúne a doce socios de Francia, Alemania, Suiza, Austria y Eslovenia, con equipos especializados en hidrología e ingeniería ambiental (Captura de video)

El alcance del proyecto trasciende la investigación académica. Los resultados del trabajo se integran en una plataforma web de acceso abierto, destinada a que científicos, autoridades locales y gestores públicos puedan consultar y utilizar la información generada. El propósito es que cada territorio de los Alpes evalúe su propia vulnerabilidad ante la escasez de agua y diseñe estrategias de adaptación basadas en evidencia.

PUBLICIDAD

“Nuestra función como científicos es aportar los datos que sirvan de base para la toma de decisiones. Pero la decisión final siempre corresponde a los responsables locales”, señaló el docente en declaraciones recogidas por Euronews. El proyecto permite comparar las dinámicas hídricas y las respuestas sociales en diferentes contextos alpinos.

La dimensión transnacional representa uno de los pilares del proyecto. Para Waterwise, los desafíos vinculados al agua no se detienen en las fronteras administrativas, por lo que las soluciones tampoco deberían hacerlo. Esta perspectiva refuerza la cooperación científica e institucional entre los países participantes.

PUBLICIDAD

El retroceso glaciar y el financiamiento europeo

Los investigadores elaboran varias trayectorias posibles, desde estaciones más húmedas hasta períodos más secos (Captura de video)

Un estudio internacional publicado en la revista científica Nature en febrero de 2025 reveló que los Alpes y los Pirineos perdieron cerca del 40% de su volumen glaciar en menos de un cuarto de siglo, lo que los posiciona como las regiones del planeta con mayor pérdida relativa de hielo. Esta reducción afecta la recarga de acuíferos, la disponibilidad de agua en verano y la estabilidad de los ecosistemas de montaña.

La financiación de Waterwise asciende a 2,69 millones de euros (USD 3.073.741,95), con una cofinanciación de 1,61 millones procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Estos recursos sostienen la labor conjunta de los doce socios, impulsan el desarrollo de herramientas tecnológicas y refuerzan la red de monitoreo y análisis en toda la región alpina.

PUBLICIDAD