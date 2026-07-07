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Tras la épica clasificación ante Egipto, el hipotético camino de Argentina hasta la final del Mundial

La Selección jugará los cuartos de final el próximo sábado 11 de julio a las 22 horas en Kansas City contra el ganador de Colombia-Suiza

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Argentina ganó un partido inolvidable y clasificó a cuartos de final (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)
Argentina ganó un partido inolvidable y clasificó a cuartos de final (Foto: Reuters/Amanda Perobelli)

Argentina jugará los cuartos de final del Mundial 2026 este sábado 11 de julio en el Kansas City Stadium contra el ganador del duelo entre Suiza y Colombia. Tras ir abajo 0-2 en el marcador y fallar un penal de la mano de Lionel Messi, la Scaloneta logró revertir la tendencia del partido y le ganó sobre el final 3-2 a Egipto para avanzar a la siguiente ronda.

Con otra sufrida clasificación en el bolsillo, el campeón del mundo puede seguir haciendo cuentas sobre un hipotético camino rumbo a la final del certamen con el fin de defender el título obtenido hace casi cuatro años en Qatar 2022.

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Del otro lado de la llave, como posible contrincante en semifinales, aparecerá el ganador de Noruega-Inglaterra, que se toparán el sábado 11 de julio en el Miami Stadium en el primer turno del día. En caso de lograr el boleto a las semis, Argentina volverá a jugar el miércoles 15 de julio desde las 16 horas otra vez en Atlanta.

Ese duelo le asegurará jugar ocho partidos gane o pierda: la final será el domingo 19 de julio en la sede New York/New Jersey con un contrincante que surgirá tras una semifinal entre los vencedores de Francia-Marruecos y España-Bélgica por el otro lado del cuadro. Además, el sábado 18 de julio desde las 18 se desarrollará el partido por el tercer puesto en Miami.

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LA HIPOTÉTICA AGENDA DE ARGENTINA HASTA LA FINAL

• 4tos de final - sábado 11 de julio a las 22 horas (Kansas City)

vs. Suiza o Colombia

• Semifinal - miércoles 15 de julio a las 16 horas (Atlanta)

vs. Noruega vs. Inglaterra

• Final - domingo 19 de julio a las 16 horas (New York/New Jersey)

vs. Francia vs. Marruecos / España vs. Bélgica

LA AGENDA CON LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL

Jueves 9 de julio

17.00: Francia vs. Marruecos (Boston Stadium)

Viernes 10 de julio

16.00: España vs. Bélgica (Los Angeles Stadium)

Sábado 11 de julio

18.00: Noruega vs. Inglaterra (Miami Stadium)

22.00: Argentina/Egipto vs. Colombia/Suiza (Kansas City Stadium)

LA AGENDA DE LOS CRUCES DE SEMIFINALES

Martes 14 de julio

16.00: Francia vs. Marruecos/España vs. Bélgica (Dallas Stadium)

Miércoles 15 de julio

16.00: Noruega vs. Inglaterra/Argentina vs. Colombia/Suiza (Atlanta Stadium)

EL CUADRO DEL MUNDIAL 2026

EL CAMINO DE ARGENTINA EN LA FASE DE GRUPOS

• ARGENTINA 3-0 ARGELIA

Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0

• ARGENTINA 2-0 AUSTRIA

Mundial 2026 - Argentina 2 Austria 0

• ARGENTINA 3-1 JORDANIA

• ARGENTINA 3-2 CABO VERDE

• ARGENTINA 3-2 EGIPTO

Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

LA AGENDA DE TODOS LOS PARTIDOS

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