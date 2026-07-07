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“Estamos re locos”: el eufórico festejo de los jugadores de Argentina tras la inolvidable clasificación contra Egipto

La Selección ganó 3-2 sobre el final y avanzó a los cuartos de final del Mundial. Nicolás Otamendi compartió la celebración íntima y le dejó un mensaje a Lionel Messi

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Nicolás Otamendi compartió un video de la celebración tras el épico triunfo

La selección argentina consiguió una clasificación épica a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Egipto en un partido dramático, que definió sobre el cierre con un gol agónico de Enzo Fernández. Al finalizar el encuentro, con la emoción a flor de piel, los jugadores festejaron con euforia en el vestuario del estadio en Atlanta y cantaron todos juntos, fundidos en un abrazo interminable.

Nicolás Otamendi, quien ingresó en los últimos minutos del partido, fue el encargado de compartir en sus redes sociales algunas imágenes de la celebración íntima del plantel. “A cuartos”, escribió El General en una historia de Instagram que contenía el video de los futbolistas argentinos cantando el tema de cancha: “Señores dejo todo, me voy a ver a Argentina... Porque los jugadores me van a demostrar... Que salen a ganar, quieren salir campeón, que lo llevan adentro, como lo llevo yo...”.

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De fondo se escucha a Alexis Mac Allister decir “ahora a descansar, muchachos”. Otro integrante del plantel gritó “un partido más” y Otamendi cerró el video con una frase exultante: “Estamos re locos”. Luego, el defensor que jugará en River Plate subió otra foto en sus historias de la red social en la que se lo ve abrazado a Messi: “Sos nuestra bandera enano. La Argentina y el mundo está feliz si vos estás feliz” (con un emoji de corazones celestes y blancos y una cabra).

El festejo en el vestuario de Argentina tras la victoria ante Egipto
El posteo de Otamendi dedicado a Messi tras la victoria épica ante Egipto en el Mundial (Instagram)

Otro de los futbolistas que reflejó su alegría inmediatamente después del partido fue Thiago Almada, quien esta vez no estuvo en el campo de juego y salió del equipo titular en lugar de Leandro Paredes. “A cuartos”, tituló el futbolista nacido en Fuerte Apache a una foto en el banco de suplentes con Exequiel Palacios y Otamendi.

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La foto que compartió Thiago Almada tras la victoria de Argentina ante Egipto en el Mundial (Instagram)
La foto que compartió Thiago Almada tras la victoria de Argentina ante Egipto en el Mundial (Instagram)

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