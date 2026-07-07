El FBI busca a un fugitivo acusado de estafar USD 547 millones a Medicare y ofrece USD 150.000 de recompensa

El FBI incluyó a Khalid Ahmed Satary en la lista de los delincuentes financieros más buscados por un fraude a Medicare de más de 547 millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades estadounidenses han incluido a Khalid Ahmed Satary en la lista de los delincuentes financieros más buscados, acusado de orquestar un esquema que defraudó al programa Medicare por más de 547 millones de dólares entre 2016 y 2019. El caso afecta directamente al sistema de salud pública y ha motivado una recompensa de hasta 150.000 dólares para quien aporte información que conduzca a su arresto y condena, según la información oficial difundida este 7 de julio de 2026 por el FBI y reproducida por medios como Palm Beach Post y CBS12.

La investigación, detallada por la oficina del FBI en Miami, indica que Satary, propietario de una red de laboratorios de diagnóstico en varios estados, habría facturado pruebas genéticas innecesarias a través de una red de reclutadores de pacientes, centros de llamadas y empresas de telemedicina. El esquema, según el comunicado institucional y los reportes de Palm Beach Post, incluía pagos ilegales y sobornos a médicos y promotores, con reembolsos de entre 10.000 y 20.000 dólares por muestra procesada.

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El caso de Khalid Ahmed Satary se suma a una larga serie de investigaciones federales sobre fraudes al sistema sanitario estadounidense. Satary fue arrestado en 2019 en Luisiana, acusado formalmente por conspiración para cometer fraude sanitario y electrónico, fraude sanitario, conspiración para defraudar a Estados Unidos y para pagar y recibir sobornos, así como por lavado de dinero. Tras quedar en libertad bajo fianza, habría reincidido en las prácticas fraudulentas, generando una nueva orden de captura federal en noviembre de 2022 por violar las condiciones de su liberación, según la ficha oficial del FBI y reportes de CBS12.

¿Quién es Khalid Ahmed Satary y por qué lo busca el FBI?

Khalid Ahmed Satary es señalado por las autoridades estadounidenses como el propietario y operador de varios laboratorios de diagnóstico clínico en Estados Unidos. Según el FBI y reportes de Palm Beach Post, entre 2016 y 2019, estos laboratorios facturaron a Medicare —el programa federal de seguro de salud para personas mayores y ciertos grupos vulnerables— pruebas genéticas que no eran médicamente necesarias. Satary utilizaba varios alias, incluyendo Khalid Satary, Khalid A. Satary, Khalio A. Satary, Rocky Satary y DJ Rock Satary.

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De acuerdo con el FBI, el esquema consistía en coordinar campañas de marketing engañosas y redes de captación de pacientes. Las redes, conformadas por reclutadores y teleoperadores, contactaban a beneficiarios de Medicare para ofrecerles pruebas genéticas, muchas veces sin justificación médica. El FBI afirma en su ficha oficial: “Satary supuestamente conspiró con docenas de reclutadores de pacientes, centros de llamadas de telemercadeo y empresas de telemedicina para utilizar campañas de marketing engañosas, sobornos y comisiones ilegales para generar muestras de pruebas genéticas de cáncer”. Los laboratorios bajo su control presentaron más de 547 millones de dólares en reclamaciones a Medicare.

La investigación del FBI sostiene que el fraude sanitario usó reclutadores de pacientes, centros de llamadas y empresas de telemedicina para captar beneficiarios de Medicare. (FBI)

¿Cómo funcionaba el fraude sanitario dirigido por Satary?

El modelo operado por Satary se basaba en la generación artificial de demanda para pruebas genéticas de alto costo. Según el FBI y CBS12, los laboratorios presentaban reclamaciones por cada muestra obtenida, con reembolsos de entre 10.000 y 20.000 dólares por caso. Parte de los ingresos eran distribuidos como sobornos y comisiones ilegales a médicos, reclutadores y otros intermediarios. El FBI calcula que los pagos irregulares efectuados por Satary sumaron varios millones de dólares solo en conceptos de comisiones y sobornos.

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El fraude consistía en presentar pruebas genéticas de cáncer como médicamente necesarias, cuando muchas de ellas no cumplían con criterios médicos reconocidos. Los reclutadores identificaban potenciales pacientes y los laboratorios facturaban el costo a Medicare, aumentando artificialmente el volumen de pruebas procesadas y el valor de los reembolsos recibidos.

¿Cuáles son los cargos y antecedentes judiciales de Satary?

El expediente judicial indica que, tras su arresto el 26 de septiembre de 2019 en la Corte de Distrito Este de Luisiana, Satary enfrentó cargos por conspiración para cometer fraude sanitario y fraude electrónico, fraude sanitario, conspiración para defraudar a Estados Unidos y para pagar y recibir sobornos y comisiones ilegales, así como por lavado de activos, según reportes de Palm Beach Post. Fue liberado bajo fianza, con la condición expresa de no trabajar en el sector sanitario. Durante ese periodo, de acuerdo con el FBI, habría reincidido en la actividad fraudulenta, conspirando con laboratorios de Houston para presentar nuevas reclamaciones fraudulentas a Medicare.

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El 23 de noviembre de 2022, se emitió una nueva orden federal de arresto por violar las condiciones de su preliberación. La ficha oficial del FBI sostiene que la reincidencia de Satary en las prácticas fraudulentas motivó su inclusión en la lista de los delincuentes financieros más buscados del país.

Khalid Ahmed Satary habría operado una red de laboratorios de diagnóstico que facturó a Medicare pruebas genéticas sin necesidad médica entre 2016 y 2019. (FBI)

¿Qué alcance internacional tiene la búsqueda de Satary?

La búsqueda de Satary tiene un componente internacional, ya que el FBI advierte que podría desplazarse o tener vínculos con ciudades como Houston (Texas), Atlanta (Georgia), Delray Beach (Florida), Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Jordania e Israel/Palestina. Las autoridades han identificado múltiples fechas de nacimiento utilizadas por Satary: 27 de mayo de 1972, 28 de marzo de 1972 y 27 de noviembre de 1972, lo que complica su rastreo. La ficha oficial resalta que el fugitivo puede usar diversos nombres y nacionalidades para ocultar su identidad y dificultar su localización.

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¿Qué recompensas y medidas ha anunciado el FBI?

El FBI ofrece una recompensa de hasta 150.000 dólares a quien aporte información que permita la captura y condena de Khalid Ahmed Satary. El caso fue confirmado oficialmente por la agencia y reproducido por medios como Palm Beach Post y CBS12 el 7 de julio de 2026. El FBI mantiene líneas abiertas para recibir información en el teléfono gratuito 1-800-CALL-FBI y en el portal digital tips.fbi.gov.

La agencia señala: “Satary es buscado por su presunta participación en una conspiración de fraude sanitario por valor de 547 millones de dólares, afectando gravemente los recursos del programa Medicare”. La inclusión de Satary en la lista de los más buscados es considerada una medida para reforzar la cooperación ciudadana y aumentar las probabilidades de su captura.

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El FBI advirtió que Khalid Ahmed Satary podría tener vínculos o desplazarse por ciudades de Estados Unidos, Dubái, Jordania e Israel/Palestina, y que usa alias y fechas de nacimiento distintas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene este caso en el sistema sanitario de Estados Unidos?

El fraude atribuido a Satary representa un golpe considerable a los recursos públicos destinados a la salud en Estados Unidos. Los más de 547 millones de dólares defraudados corresponden a fondos destinados a la cobertura de pruebas y tratamientos médicos para personas mayores y grupos vulnerables. El FBI y medios estadounidenses advierten que este tipo de delitos impacta directamente en la sostenibilidad del sistema sanitario público y en la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

El caso Satary forma parte de una serie de investigaciones federales sobre fraudes sanitarios de gran escala. La respuesta institucional incluye el fortalecimiento de los mecanismos de control y la colaboración entre agencias federales, estatales e internacionales, según el FBI.

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¿Existe riesgo para la ciudadanía y qué puede esperarse a partir de ahora?

La alerta emitida por el FBI implica que Satary podría intentar desplazarse a diferentes países o regiones para eludir la justicia. Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, para aportar información sobre su paradero. El FBI recuerda que la denuncia de fraudes sanitarios contribuye a proteger los recursos públicos y garantizar el acceso a la atención médica.

A partir de ahora, se espera que la investigación continúe a nivel federal e internacional. El seguimiento del caso Satary se mantiene abierto y la recompensa permanece vigente hasta que las autoridades logren su captura y condena, según los reportes oficiales y medios estadounidenses.

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