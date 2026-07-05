La revisión científica vincula a la moringa con posibles mejoras en la presión arterial

Una revisión basada en estudios con animales y modelos de laboratorio, describe compuestos antioxidantes y antiinflamatorios podrían favorecer la función vascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión científica reciente concluyó que la moringa puede ayudar a mejorar la función de los vasos sanguíneos, disminuir la inflamación y actuar como antioxidante, lo que se traduce en posibles efectos positivos sobre la presión arterial. El suplemento, derivado de un árbol tropical originario del sur de Asia, se ganó un lugar destacado en el interés de la comunidad médica y de los consumidores que buscan alternativas naturales para el cuidado de la salud.

El análisis, publicado en la revista científica ScienceDirect, señaló que los compuestos de la moringa oleifera presentan características antioxidantes y antiinflamatorias. Estos atributos interesan a expertos en nutrición y medicina cardiovascular, dado que podrían intervenir en mecanismos clave para el control de la presión arterial.

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Sin embargo, la propia publicación subrayó que aún se requieren ensayos clínicos en humanos para determinar la eficacia real del suplemento y su seguridad a largo plazo.

¿Qué dice la ciencia sobre la moringa y la presión arterial?

Expertas señalaron aún no permite recomendar este suplemento como alternativa a fármacos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los extractos de moringa muestran efectos favorables en la salud cardiovascular de animales de laboratorio, según los resultados de la revisión científica. Los compuestos presentes en la planta facilitan la dilatación de los vasos sanguíneos y contribuyen a la reducción de la inflamación, dos procesos con impacto directo en los niveles de presión arterial.

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La mayor parte de la evidencia disponible corresponde a estudios en animales y modelos de laboratorio, según la dietista registrada y profesora clínica asociada de nutrición y dietética en la Universidad Estatal de Missouri, Natalie Allen, citada por la revista estadounidense VeryWell Health. La ausencia de una dosis definida y de un método de administración uniforme complica la elaboración de recomendaciones específicas para la población.

La necesidad de prudencia recibió respaldo de Emma Laing, directora de dietética en la Universidad de Georgia. Los estudios realizados atribuyen posibles beneficios cardiovasculares a la moringa en determinados casos, aunque falta evidencia suficiente para recomendar su uso en lugar de tratamientos estándar para la presión arterial.

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En ese sentido, señaló que, aunque la moringa presenta alto valor nutricional, la ciencia no respalda su uso como sustituto de medicamentos recetados para la hipertensión.

Precauciones y posibles efectos secundarios

La síntesis de estudios sugiere que extractos de esta planta podrían facilitar la dilatación de los vasos sanguíneos y reducir la inflamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo científico no detalló exhaustivamente los posibles efectos adversos del alimento, pero investigaciones previas sugieren que su consumo puede provocar náuseas y diarrea en algunas personas. También podría interactuar con medicamentos para la presión arterial o la diabetes, lo que incrementa el riesgo de efectos secundarios no deseados.

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Laing recomendó que cualquier persona interesada en incorporar moringa a su dieta consulte previamente con un profesional de la salud, especialmente si se encuentra embarazada, en período de lactancia o bajo tratamiento con otros suplementos o fármacos.

La automedicación con suplementos vegetales no reemplaza los tratamientos avalados por la evidencia científica ni la atención profesional. La respuesta al suplemento puede variar según el estado de salud, la dosis utilizada y la presencia de otras condiciones médicas, por lo que los expertos recomiendan supervisión médica y precaución.

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Estrategias validadas para el control de la presión arterial

El propio trabajo subraya que la promesa observada en animales y en laboratorio debe confirmarse en estudios clínicos que evalúen eficacia real y seguridad a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipertensión arterial figura entre las principales causas de enfermedad cardiovascular y suele no presentar síntomas, lo que motiva su denominación como “asesino silencioso”. La creciente popularidad de alternativas naturales como la moringa pone en primer plano la necesidad de enfoques respaldados por la evidencia científica.

Las medidas más eficaces para el control de la presión arterial incluyen una dieta equilibrada, actividad física regular y cumplimiento estricto de los tratamientos médicos indicados.

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Las recomendaciones con mayor respaldo científico abarcan la dieta DASH, la limitación en el consumo de sal, el manejo adecuado del estrés y la incorporación de ejercicio físico en la rutina diaria.

La especialista Natalie Allen advirtió que “la moringa puede resultar prometedora, aunque la evidencia no alcanza el nivel suficiente para considerarla un tratamiento comprobado para la presión arterial”. El mayor beneficio surge de la combinación de hábitos saludables, supervisión profesional y cumplimiento de los tratamientos prescritos.

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