Ciencia

Entrenar solo dos días por semana también protege el corazón: la ciencia desmitifica el ejercicio diario

Nuevas investigaciones señalan que el beneficio cardiovascular depende del tiempo e intensidad acumulados, y no de la frecuencia. Expertos recomiendan ajustar la actividad física a cada rutina personal para lograr resultados sostenidos

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Persona con camiseta azul y pantalón corto negro corre por un camino al atardecer. Una nube de mosquitos la rodea. El sol bajo ilumina el césped y los árboles.
Nuevas investigaciones en casi 90.000 personas hallan que concentrar la actividad física en uno o dos días ofrece un riesgo cardiovascular similar a repartirla en la semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nuevas evidencias científicas sugieren que hacer ejercicio únicamente durante el fin de semana puede ser tan beneficioso para la salud cardiovascular como entrenar todos los días, según especialistas consultados por la revista estadounidense Prevention.

Las personas que concentran su actividad física en uno o dos días por semana muestran perfiles de riesgo cardíaco similares a quienes distribuyen el ejercicio a lo largo de la semana, de acuerdo con los testimonios de cardiólogos e investigadores.

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“El volumen total de ejercicio es lo que importa”

Infografía con personas ejercitándose, un corazón humano, un calendario, un cronómetro, una balanza y gráficos. Muestra requisitos de ejercicio y sus beneficios.
Una infografía detalla que 150 minutos semanales de actividad física, ya sea diaria o concentrada en el fin de semana, ofrecen beneficios equivalentes para la salud cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Patrick T. Ellinor, jefe interino de cardiología del Hospital General de Massachusetts y director de la Iniciativa de Enfermedades Cardiovasculares del Instituto Broad del MIT y Harvard, explicó que “los esfuerzos por mejorar la actividad física, incluso si se concentran en uno o dos días a la semana, deberían ser beneficiosos para el riesgo cardiovascular”, en declaraciones citadas por la revista Prevention.

El especialista remarcó que los datos más recientes muestran que “lo que más importa es el volumen total de actividad, más que el patrón”, lo que implica que dos sesiones intensas de 75 minutos cada fin de semana, o cualquier variante que sume el tiempo recomendado, pueden ofrecer la misma protección para el corazón que el ejercicio diario.

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Añadió que el equipo de investigación planea analizar si la actividad física concentrada en el fin de semana también resulta efectiva frente a otras enfermedades, y consideró que estos resultados pueden impulsar futuros estudios sobre intervenciones más prácticas y eficientes.

El ejercicio fortalece el corazón en cualquier formato

Hombre atlético de 40+ años con ropa deportiva azul y negra se toca el pecho, sentado en un banco. Una imagen digital de un corazón y un ECG se superpone sobre su torso.
Especialistas citados señalan que sumar el tiempo recomendado, aunque sea en jornadas concentradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el Dr. John Bahadorani, cardiólogo intervencionista certificado del MemorialCare Heart & Vascular Institute en el Saddleback Medical Center de California, mencionó que “la actividad física regular fortalece el músculo cardíaco, reduce la presión arterial, disminuye el colesterol LDL y aumenta el HDL”. El profesional destacó que el ejercicio ayuda a mantener un peso saludable, mejora la circulación y favorece el uso eficiente del oxígeno, factores que contribuyen a una buena salud cardiovascular.

Puntualizó que el momento de la semana elegido para entrenar no altera estos beneficios y recomendó encontrar actividades que resulten placenteras, como caminar, nadar, bailar o andar en bicicleta, para facilitar la continuidad a largo plazo. “Comienza con objetivos alcanzables y aumenta gradualmente la intensidad y la duración a medida que mejore tu condición física”, aconsejó el especialista, quien sugirió además variar las rutinas y buscar apoyo en familiares y amigos.

En paralelo, un estudio publicado en el Journal of the American Heart Association analizó a casi 90.000 personas y concluyó que quienes concentran su actividad física en uno o dos días a la semana presentan una reducción del riesgo de mortalidad cardiovascular comparable a quienes ejercitan a lo largo de toda la semana.

Los médicos destacan la importancia de la constancia y la intensidad

Según las directrices estadounidenses, los adultos deben completar al menos 150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada, sin que sea necesario repartir el esfuerzo en los siete días. El Dr. Ellinor subrayó que los resultados recientes muestran que el volumen semanal es el factor clave y que la intensidad adecuada permite alcanzar mejoras relevantes incluso con pocas sesiones.

Por su parte, el Dr. Bahadorani recordó que, tras un entrenamiento exigente, la presión arterial y el control del azúcar en sangre mejoran durante 24 a 48 horas, y que estos efectos se suman al beneficio acumulativo de la actividad regular. El cardiólogo recomendó prestar atención a la sensación de fatiga y buscar asesoramiento médico antes de incrementar la intensidad del ejercicio.

Estudios recientes avalan el testimonio de los expertos

Cinco adolescentes en un parque con césped verde: una joven hace estocadas, un joven hace flexiones, otro joven corre, y dos jóvenes están de pie.
Un estudio del Journal of the American Heart Association detecta que quienes agrupan su práctica física en el fin de semana logran una reducción del riesgo de muerte cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe elaborado por la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología difundido por la revista científica ScienceDaily, basado en datos de más de medio millón de personas, respalda el testimonio de los especialistas: apenas 30 minutos semanales de ejercicio intenso pueden transformar la salud cardiovascular y reducir el riesgo de más de 30 enfermedades asociadas al estilo de vida. Los investigadores coinciden en que la clave está en alcanzar la intensidad suficiente durante cada sesión, independientemente del día en que se realice.

Los cardiólogos estadounidenses consultados enfatizan que los resultados deben interpretarse como una oportunidad para adaptar la actividad física a las posibilidades de cada persona, sin perder de vista la importancia de la constancia y el volumen semanal. Según los especialistas, quienes solo pueden entrenar durante el fin de semana también obtienen una protección significativa para el corazón.

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