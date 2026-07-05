Ucrania atacó una base aérea rusa clave en Crimea en medio de contactos diplomáticos con Trump

Base aérea de Gvardeiskoye, en la región de Simferopol, península de Crimea

Las fuerzas armadas de Ucrania atacaron con éxito el aeródromo militar de Gvardéiskoye, una de las principales bases de aviación táctica y naval de Rusia en la ocupada península de Crimea. El golpe se enmarca en una intensificación de la campaña de ataques de largo alcance de Kiev, ejecutada mientras los líderes de ambos países mantuvieron intensos contactos telefónicos por separado con el presidente estadounidense, Donald Trump, para abordar el fin de una guerra que ya supera los cuatro años de duración.

El Estado Mayor General de Ucrania detalló que las instalaciones bombardeadas en Crimea sirven a Moscú para dar soporte logístico, mantenimiento técnico y lanzar misiones de combate aéreas. La ofensiva de la pasada madrugada también alcanzó puentes clave sobre los ríos Hruzkyi Yalanchyk y Kalmius en la provincia de Donetsk, estructuras vitales que el ejército ruso emplea para el traslado de personal, armamento y municiones hacia el frente. Adicionalmente, las fuerzas ucranianas destruyeron tres depósitos de municiones en las regiones de Donetsk, Lugansk y Kherson.

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Guerra de desgaste con drones

Un militar de la 93ª Brigada Mecanizada ucraniana asiste a un residente herido tras un ataque ruso con drones en la ciudad fronteriza de Druzhkivka, en la región de Donetsk. (Iryna Rybakova/REUTERS)

La campaña de Kiev sobre la península —anexionada ilegalmente por Moscú en 2014— provocó pérdidas humanas. Funcionarios designados por el Kremlin informaron que una persona murió en un ataque ucraniano contra el norte de Crimea en las primeras horas del domingo. El gobernador regional ruso, Serguéi Aksiónov, confirmó el fallecimiento y añadió que otras dos personas resultaron heridas, una de ellas en estado grave, tras el incremento de las incursiones de largo alcance con las que Ucrania busca aislar la vital península.

Paralelamente, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus sistemas de defensa antiaérea derribaron 71 drones ucranianos de ala fija sobre las regiones de Bélgorod, Briansk, Rostov, el mar Negro y la propia Crimea. Funcionarios designados por el Kremlin en el norte de la península confirmaron que al menos una persona murió y otras dos resultaron heridas producto de las incursiones nocturnas. Las autoridades rusas señalaron que la intensidad de los ataques de esta jornada fue comparativamente menor a la del día previo, cuando reportaron la interceptación de casi 400 aparatos dirigidos a objetivos estratégicos, incluyendo terminales petroleras e infraestructura de servicios.

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En contraparte, el espacio aéreo ucraniano sufrió una de las oleadas más densas de las últimas semanas. La Fuerza Aérea de Ucrania comunicó el derribo de 112 drones de ataque rusos y tres misiles guiados Kh-59/69. Los ataques rusos, lanzados desde Crimea y regiones fronterizas, causaron impactos directos en tres ubicaciones del país e involucraron el uso de misiles aire-tierra Kh-31 desde el mar Negro, los cuales no lograron alcanzar sus objetivos principales.

Disputa por el bastión de Kostyantynivka

En esta foto proporcionada por el servicio de prensa de la 93ra Brigada Mecanizada Separada Kholodnyi Yar, soldados en un punto de recogida antes de dirigirse a sus puestos en el frente cerca de Kostyantynivka, en la región de Donetsk, Ucrania, el martes 17 de febrero de 2026. (Iryna Rybakova/Servicio de prensa de la 93ra Brigada Mecanizada Separada Kholodnyi Yar de Ucrania via AP)

En el frente de batalla terrestre, la confusión y las declaraciones cruzadas dominan la situación en la provincia oriental de Donetsk. El asesor de asuntos exteriores del Kremlin, Yuri Ushakov, afirmó el sábado que el presidente Vladímir Putin comunicó a Donald Trump la captura del estratégico bastión ucraniano de Kostyantynivka, una localidad clave con una población previa a la guerra de 78.000 habitantes. Rusia calificó este avance como un paso fundamental para el control total del Donbás.

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Sin embargo, el gobierno de Kiev desmintió categóricamente la pérdida de la ciudad. El portavoz militar de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, Andriy Kovalyov, aseguró que Kostyantynivka permanece bajo control ucraniano, si bien admitió que pequeños grupos de infiltración rusos han intentado asegurar posiciones dentro de los límites urbanos. El presidente Volodimir Zelensky calificó los anuncios de Moscú como “otra mentira rusa”.

La escalada militar coincide con una intensa actividad diplomática en Washington. Tanto Putin como Zelenskyy felicitaron a Trump por el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos y discutieron perspectivas de paz. Mientras Zelensky apuntó a una “perspectiva real” para concluir las hostilidades antes de la próxima cumbre de la OTAN en Ankara, el Kremlin reiteró que cualquier salida negociada debe contemplar los intereses territoriales fundamentales de Rusia. En tanto, los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se preparan para continuar las labores de mediación en Moscú.

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