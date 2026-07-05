La suba del dólar duplicó a la inflación de junio: cuánto impactará en el próximo índice de precios

El dólar subió solo 2% en lo que va del año, frente a una inflación minorista que ya acumuló 14,7%. (Imagen ilustrativa Infobae)

El balance de junio dejó al dólar subiendo cerca del 5%, más que el doble que la inflación, que el consenso de los economistas ubica por debajo de la línea del 2%. No obstante, el billete sigue corriendo de atrás a los precios: en lo que va del año, el dólar subió solo 2% frente a una inflación minorista que ya acumuló 14,7%.

Si existe una preocupación vinculada al dólar entre los actores económicos sigue estando del lado de los que lo ven bajo y de los que lo ven alto, pese a la suba del mes pasado. Lejos de cualquier alarma cambiaria, el despertar del dólar puede traer algún efecto sobre la inflación, justo cuando acaba de concretarse el cambio de tendencia. Tras 10 meses de suba y un pico de 3,4% en marzo, para junio se espera que la inflación siga en desaceleración y empiece con 1.

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Si bien distintos analistas consultados por Infobae ven un traslado a precios moderado y temporario, la suba del dólar no dejará de impactar. Un primer efecto ya se conoció esta semana. El secretario de Energía y Minería, Daniel González, afirmó que una parte del alza que se verá en las facturas de gas de este mes tiene que ver con el dólar de junio. “El gas sube 3%, la mitad es por la inflación de meses anteriores y también por el costo del gas, que es en dólares. Entonces, como subió alguito el tipo de cambio, hubo un impacto en ese 3%“, señaló el funcionario.

Hay analistas, de los que siguen de cerca la evolución de los precios, que ya percibieron que el “alguito” tiene un efecto inflacionario, cuyo alcance no es alarmante pero tampoco puede obviarse. El economista Fernando Marull, quien hace una medición semanal de inflación, vio que la última semana de junio registró un 0,9%, mientras que las semanas anteriores habían oscilado entre 0,3% y 0,4%. “Se aceleró entre el final de junio y el comienzo de este mes. El dólar se empezó a trasladar un poquito a la inflación”, señaló en declaraciones a Ahora Play. Igualmente, no cambió su estimación para el IPC de junio: 1,8%.

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Marull pone el foco en que no todos los sectores van a poder trasladar este dólar más alto a los precios, porque si lo hacen no podrán vender. Y a la hora de buscar razones para entender por qué subió el dólar, pone más el acento en lo global que en lo local. “Acá no corre lo de la gente que se fue al Mundial o el pago del aguinaldo. Se devaluaron todas las monedas. Si el dólar subió en el mundo, ¿por qué no va a subir en el país más dolarizado del mundo?“, se preguntó.

Para Sebastián Menescaldi, aún cuando el tipo de cambio no se va a disparar ni nada parecido, “hay un reacomodamiento del tipo de cambio en el segundo semestre y eso va a tener impacto en la inflación, va a generar que no se va a desacelerar tan rápido, la va a ubicar entre el 1,5% y el 2%. Eso es lo que nosotros estamos previendo”.

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El director de EcoGo ve un panorama cambiario claro: menos oferta de dólares que en el primer semestre, porque se atenúa el saldo comercial y se reduce la emisión de ON, y mayor demanda por cobertura a medida que se acerque la elección, sumado a un contexto internacional de fortalecimiento de la moneda estadounidense.

El informe semanal de la consultora resume ese escenario: “El panorama económico adopta un sesgo hacia una desaceleración de la inflación más lenta. La suba en el tipo de cambio, el potencial freno en la esterilización de pesos por parte del Tesoro y el BCRA, más una política más permisiva de ingresos junto a un BCRA que sigue comprando dólares para acumular reservas sostienen nuestra proyección de inflación en torno al 2% mensual hasta fin de año, antes una profundización en la caída en las variaciones mensuales de la inflación".

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En otra consultora que sigue el día a día los precios, LCG, ven que la influencia del dólar sobre la inflación va a existir pero con un efecto limitado, según explicó su director, Javier Okseniuk. El dólar más alto de junio “seguramente tenga un impacto en primera instancia en precios mayoristas, y luego, dependiendo de cómo siga la actividad y el consumo, podrá trasladarse a precios minoristas. Pero cualquier deslizamiento cambiario debería tener un impacto transitorio”.

Okseniuk consideró que la rapidez de la desinflación dependerá de cómo se articule la estrategia monetaria y cambiaria, donde “todavía hay mucho para hacer”. Un dólar más alto, dijo, pegará primero en productos importados y en los bienes transables, pero recalcó que “todo dependerá de cuán aceitada esté la actividad económica”.

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Ramiro Tosi, de Sudamericana Visión, también recomendó poner el ojo en la inflación mayorista de junio (se publica el próximo 17 de julio) para ver el efecto del dólar más alto. Pero no ve un impacto de relevancia: “Es probable que pese más la desaceleración que se viene midiendo en Alimentos y Bebidas, un segmento que representa casi 28% del total del índice, que la suba del dólar. No veo un gran impacto en junio”.

Tampoco ve que una depreciación que duplique al índice de inflación sea algo que puede repetirse en exceso. Tosi recordó que todavía el mercado ve una suba moderada del dólar en el segundo semestre, con cotizaciones para el dólar futuro de $1650 para diciembre. Ese mercado espera un alza del 13% para el tipo de cambio en lo que queda del año, mientras la inflación, si consigue perforar el 2%, podría ubicarse entre 8 y 10%, explicó Tosi.

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