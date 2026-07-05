La brillante largada del argentino Nico Varrone en la Fórmula 2: superó a siete autos en Silverstone

Nicolás Varrone se lució en la carrera principal de Fórmula 2 en Silverstone, en el marco del Gran Premio de Gran Bretaña, válido por la séptima fecha del campeonato. El piloto argentino de 25 años tuvo una gran remontada que lo llevó del 19° al 11° lugar en el inicio del evento en el histórico autódromo inglés.

La largada tuvo un cambio de mando temprano: el poleman Rafael Camara perdió posiciones y cayó al tercer lugar, mientras Kush Maini y Nikola Tsolov avanzaron al primero y segundo, respectivamente. Varrone, con el auto #22 de Van Amersfoort, capitalizó el inicio y saltó ocho lugares en el primer giro.

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El piloto oriundo de Ingeniero Maschwitz ingresó a boxes en la vuelta siete para pasar de neumáticos blandos a duros, lo que lo retrasó de forma parcial al 19° puesto. La recuperación llegó cuando los líderes que habían largado con gomas duras comenzaron a detenerse a partir del giro 23, pero un toque al intentar superar a Tasanapol Inthraphuvasak dañó el alerón delantero y lo hizo caer al 13°.

El resultado marcó una mejora frente al sábado: en la sprint terminó 14° en pista, aunque una sanción posterior lo relegó al 18°.

*Definición de la carrera de Fórmula 3

Cabe recordar que Varrone hace seis años que no corre en monopostos y se mide contra oponentes que tienen más experiencia en la Fórmula 2 y vienen compitiendo en las categorías promocionales de monoplazas. Luego de ser campeón en Francia de la V de V Challenge en 2018 y de ganar en la Fórmula 3 Británica en 2019, debido a la pandemia de COVID-19 y la suspensión de la actividad, se quedó sin presupuesto. Se reinventó en el mundo del Endurance y fue campeón mundial en la clase LMGTE Am en 2023, año en el que ganó en su divisional las 24 Horas de Le Mans, y también dos clásicos estadounidenses, las 24 Horas de Daytona y las 12 Horas de Sebring. Es piloto oficial de General Motors y la esperanza está puesta en tener un lugar en el staff de pilotos en la estructura de Cadillac en la F1.

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El triunfo fue para Nikola Tsolov, que se impuso con el auto del equipo Campos Racing. El búlgaro sigue liderando el campeonato y en el podio inglés lo escoltaron el compañero de Varrone, el mexicano Rafael Villagómez y que además marcó el récord de vuelta, y el indio Kush Maini.

Varrone sorprendió en la categoría antesala a la F1. En el comienzo de la temporada lideró 13 vueltas en Australia, luego fue cuarto en la carrera Sprint en Miami y también peleó por la pole posición en Canadá, donde fue sexto en la segunda competencia.

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Mientras que en la Fórmula 3, el argentino Matthia Colnaghi finalizó P21 en Silverstone. El piloto de 17 años, nacido en Monza y de madre argentina, sufrió desde mitad de carrera por la degradación de neumáticos y bajó el ritmo en el cierre para evitar una penalización por límites de pista. Su equipo, el MP Motorsport, tendrá que trabajar en su puesta a punto para evitar el alto consumo del caucho y que Colnaghi pueda tener un auto para dar pelea. En las últimas vueltas bajo el ritmo debido a estar cerca de ser penalizado por superar los límites de pista.

La próxima presentación de Nicolás Varrone y Matthia Colnaghi en la Fórmula 2 y Fórmula 3 será entre el 17 y el 19 de julio, cuando la categoría dispute la siguiente fecha en el histórico circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica, como siempre acompañando a la Fórmula 1.

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