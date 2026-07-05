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La brillante largada del argentino Nico Varrone en la Fórmula 2: superó a siete autos en Silverstone

El bonaerense arrancó 19º y avanzó siete lugares en el GP de Gran Bretaña. Luego lo perjudicó un toque de un rival y terminó 13º. Matthia Colnaghi resultó 21º en la Fórmula 3

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Nicolás Varrone se lució en la carrera principal de Fórmula 2 en Silverstone, en el marco del Gran Premio de Gran Bretaña, válido por la séptima fecha del campeonato. El piloto argentino de 25 años tuvo una gran remontada que lo llevó del 19° al 11° lugar en el inicio del evento en el histórico autódromo inglés.

La largada tuvo un cambio de mando temprano: el poleman Rafael Camara perdió posiciones y cayó al tercer lugar, mientras Kush Maini y Nikola Tsolov avanzaron al primero y segundo, respectivamente. Varrone, con el auto #22 de Van Amersfoort, capitalizó el inicio y saltó ocho lugares en el primer giro.

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El piloto oriundo de Ingeniero Maschwitz ingresó a boxes en la vuelta siete para pasar de neumáticos blandos a duros, lo que lo retrasó de forma parcial al 19° puesto. La recuperación llegó cuando los líderes que habían largado con gomas duras comenzaron a detenerse a partir del giro 23, pero un toque al intentar superar a Tasanapol Inthraphuvasak dañó el alerón delantero y lo hizo caer al 13°.

El resultado marcó una mejora frente al sábado: en la sprint terminó 14° en pista, aunque una sanción posterior lo relegó al 18°.

*Definición de la carrera de Fórmula 3

Cabe recordar que Varrone hace seis años que no corre en monopostos y se mide contra oponentes que tienen más experiencia en la Fórmula 2 y vienen compitiendo en las categorías promocionales de monoplazas. Luego de ser campeón en Francia de la V de V Challenge en 2018 y de ganar en la Fórmula 3 Británica en 2019, debido a la pandemia de COVID-19 y la suspensión de la actividad, se quedó sin presupuesto. Se reinventó en el mundo del Endurance y fue campeón mundial en la clase LMGTE Am en 2023, año en el que ganó en su divisional las 24 Horas de Le Mans, y también dos clásicos estadounidenses, las 24 Horas de Daytona y las 12 Horas de Sebring. Es piloto oficial de General Motors y la esperanza está puesta en tener un lugar en el staff de pilotos en la estructura de Cadillac en la F1.

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El triunfo fue para Nikola Tsolov, que se impuso con el auto del equipo Campos Racing. El búlgaro sigue liderando el campeonato y en el podio inglés lo escoltaron el compañero de Varrone, el mexicano Rafael Villagómez y que además marcó el récord de vuelta, y el indio Kush Maini.

Varrone sorprendió en la categoría antesala a la F1. En el comienzo de la temporada lideró 13 vueltas en Australia, luego fue cuarto en la carrera Sprint en Miami y también peleó por la pole posición en Canadá, donde fue sexto en la segunda competencia.

Mientras que en la Fórmula 3, el argentino Matthia Colnaghi finalizó P21 en Silverstone. El piloto de 17 años, nacido en Monza y de madre argentina, sufrió desde mitad de carrera por la degradación de neumáticos y bajó el ritmo en el cierre para evitar una penalización por límites de pista. Su equipo, el MP Motorsport, tendrá que trabajar en su puesta a punto para evitar el alto consumo del caucho y que Colnaghi pueda tener un auto para dar pelea. En las últimas vueltas bajo el ritmo debido a estar cerca de ser penalizado por superar los límites de pista.

La próxima presentación de Nicolás Varrone y Matthia Colnaghi en la Fórmula 2 y Fórmula 3 será entre el 17 y el 19 de julio, cuando la categoría dispute la siguiente fecha en el histórico circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica, como siempre acompañando a la Fórmula 1.

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