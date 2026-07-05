La particular reacción del DT de Inglaterra cuando le preguntaron si iba a usar Viagra para enfrentar a México

¡TUCHEL ROMPE EL SILENCIO!😳💊🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



En la previa del duelo ante México, Thomas Tuchel fue cuestionado sobre el supuesto uso de viagra por parte de Inglaterra y no dudó en responder, aclarando la situación antes del partido de octavos de final. 👀 pic.twitter.com/r5dAfqAfgz — Claro Sports (@ClaroSports) July 5, 2026

El cuerpo técnico y los jugadores de la selección de Inglaterra descartaron de manera enfática y con tono humorístico los rumores sobre un supuesto uso de Viagra para enfrentar los efectos de la altitud antes del duelo de octavos de final ante México en el Estadio Azteca.

El encuentro, que se desarrolla en Ciudad de México a 2.200 metros sobre el nivel del mar, ha generado expectativas no solo por el desafío deportivo, sino también por las condiciones fisiológicas que podrían afectar a los futbolistas visitantes.

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Según informó The Sun, la altitud del Azteca representa una ventaja histórica para la selección mexicana, que acumula 70 victorias, 17 empates y solo dos derrotas en ese escenario. Frente a este contexto, circularon versiones sobre una posible estrategia del equipo dirigido por Thomas Tuchel para mitigar el impacto de la altitud mediante el uso de sildenafil, conocido comercialmente como Viagra.

Durante la rueda de prensa previa al partido, el seleccionador inglés se refirió con ironía a la consulta sobre el tema. “No me llegaron ni la información ni el apoyo”, respondió Tuchel sonriendo. “Eso no es cierto”, aclaró, desmintiendo cualquier vínculo entre la preparación de su plantel y el uso de la mencionada sustancia. El medio británico había sugerido que los futbolistas ingleses podrían beneficiarse del fármaco, que no se encuentra prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), para reducir la presión pulmonar y mejorar el suministro de oxígeno en condiciones de altura.

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Inglaterra se enfrentará a México por un lugar en cuartos de final (Reuters)

El propio Jordan Henderson, experimentado mediocampista de Inglaterra y ex capitán del Liverpool, también abordó la cuestión con una broma. “Bueno, la Viagra ayuda”, soltó Henderson antes de precisar con rapidez entre risas: “Estoy bromeando”.

El debate sobre el posible uso de Viagra por parte de atletas en altura no es nuevo. El fármaco, desarrollado inicialmente como remedio para la hipertensión y que luego se popularizó como tratamiento para la disfunción eréctil, ha sido objeto de estudios por parte de la propia Agencia Mundial Antidopaje. Una investigación del organismo internacional evaluó su impacto en el rendimiento físico de deportistas sometidos a condiciones de hipoxia. “La eficacia del sildenafil durante el ejercicio en altitud está intrínsecamente relacionada con su capacidad para mejorar el suministro de oxígeno mediante el aumento de la saturación arterial de oxígeno y/o el gasto cardíaco”, concluyó el proyecto.

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No obstante, los expertos consideran que los beneficios reales aparecen a partir de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, una altitud superior a la del estadio mexicano.

A pesar de la negación formal sobre el uso del fármaco, el propio Tuchel reconoció las dificultades que la altitud puede provocar en el rendimiento físico de sus dirigidos. “¿Sabes qué? Lo notamos”, expresó el entrenador alemán en la víspera del encuentro. “Sentí un ligero dolor de cabeza y, estando en la habitación del hotel todo el día, no dormí tan bien como los días anteriores. No es nada que no puedas manejar y al que no puedas adaptarte, los jugadores lo sintieron durante los primeros minutos de la sesión de entrenamiento, y a medida que avanzaba, pudieron sobrellevarlo mejor”, compartió, en declaraciones reproducidas por medios británicos.

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En lo estrictamente deportivo, el seleccionado inglés llega al cruce ante México tras eliminar a la República Democrática del Congo con una victoria por 2-1, gracias a un doblete de Harry Kane, y luego de un empate sin goles frente a Ghana en la fase de grupos. El equipo de Javier Aguirre buscará aprovechar la localía y las condiciones del Azteca para alcanzar una victoria de alto impacto en el certamen.