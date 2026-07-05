La ciudad que la selva ocultó durante dos mil años en la Amazonía ecuatoriana

Valle del Río Upano (Créditos: Exprésate)

El bosque parece no tener fin. Desde el aire, la Amazonía ecuatoriana es un océano verde que se ondula entre montañas, ríos y nubes bajas. A simple vista no hay ruinas, ni murallas, ni templos que delaten que allí, donde hoy solo se escucha el zumbido de los insectos y el canto de las aves, alguna vez vivieron miles de personas. La selva hizo lo que mejor sabe hacer: cubrirlo todo.

Durante cerca de dos milenios, el valle del río Upano permaneció guardando una historia que nadie podía ver. Bajo raíces centenarias y árboles que crecieron generación tras generación descansaba una de las mayores redes urbanas precolombinas descubiertas en la Amazonía. No estaba construida con piedra, como las ciudades mayas o incas, sino con tierra cuidadosamente moldeada por manos humanas. Sus calles, plazas y plataformas habían desaparecido del paisaje, absorbidas por una vegetación que convirtió la memoria de aquella civilización en una superficie aparentemente intacta. Solo la tecnología del siglo XXI consiguió atravesar ese manto verde.

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Esta imagen LIDAR, proporcionada por investigadores en enero de 2024, muestra complejos de plataformas rectangulares dispuestas alrededor de pequeñas plazas y distribuidas a lo largo de amplias calles excavadas en el sitio de Kunguints, en el valle de Upano, Ecuador. Arqueólogos han descubierto un conjunto de ciudades perdidas en la selva amazónica que albergaba al menos a 10 000 agricultores hace unos 2000 años, según un artículo publicado el jueves 11 de enero de 2024 en la revista Science (Antoine Dorison, Stéphen Rostain vía AP)

Cuando un avión sobrevoló la región equipado con un sistema LiDAR, una tecnología que utiliza millones de pulsos láser para reconstruir el relieve del terreno bajo la vegetación; apareció un mapa imposible. Donde los satélites solo mostraban bosque, comenzaron a dibujarse líneas perfectamente rectas, plataformas geométricas y caminos que unían asentamientos separados por kilómetros. La imagen reveló algo que ningún explorador habría podido advertir caminando entre los árboles: aquella no era una colección aislada de aldeas, sino un paisaje urbano planificado siglos antes de la llegada de los europeos.

El hallazgo, liderado por el arqueólogo francés Stéphen Rostain y publicado en la revista Science, cambió una de las ideas más arraigadas sobre la historia de la Amazonía. Durante décadas predominó la creencia de que la selva había sido incapaz de sostener grandes poblaciones permanentes. La escasa fertilidad de los suelos, las lluvias constantes y la densidad del bosque parecían incompatibles con el surgimiento de ciudades. El Upano demostró exactamente lo contrario.

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Una ciudad construida con tierra, agua y ceniza

El análisis de sedimentos del lago Cormorán muestra 2.700 años de ocupación humana y transformación ambiental en la región (Esri, DeLorme Publishing Company / Nature Communications)

El escenario donde prosperó esta sociedad parece, a primera vista, una contradicción. El valle del Upano se encuentra en las estribaciones orientales de los Andes ecuatorianos, en la actual provincia de Morona Santiago, bajo la permanente vigilancia del volcán Sangay, uno de los volcanes más activos del planeta.

Durante siglos, las erupciones cubrieron el territorio con cenizas. Lo que para otras poblaciones habría significado únicamente destrucción, allí terminó convirtiéndose en una ventaja. Los depósitos volcánicos enriquecieron los suelos y favorecieron una agricultura capaz de sostener comunidades numerosas. El riesgo siempre estuvo presente, pero también la fertilidad que permitió transformar el paisaje.

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Los arqueólogos creen que los primeros asentamientos comenzaron a desarrollarse alrededor del año 500 antes de Cristo. Con el paso de los siglos fueron creciendo hasta conformar una compleja red de centros habitados conectados entre sí. No existía una única ciudad monumental, sino múltiples núcleos organizados como si formaran parte de una misma estructura territorial.

Imagen sin fecha de la Amazonia ecuatoriana cedida por WWF. EFE/Nico Kingman

Las imágenes obtenidas mediante LiDAR identificaron cerca de 6.000 plataformas artificiales distribuidas en al menos quince asentamientos principales, cinco de ellos de dimensiones considerablemente mayores. Entre unos y otros se extendía una red de caminos rectilíneos que, en algunos casos, recorría más de veinte kilómetros sin desviarse significativamente del trazado original.

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La precisión de esas vías continúa sorprendiendo a los especialistas. Muchas atraviesan quebradas y pequeñas elevaciones sin seguir el recorrido natural del terreno, una evidencia de que fueron concebidas como parte de un plan común y no como senderos abiertos progresivamente por el uso cotidiano.

Sobre las plataformas se levantaban viviendas, edificios comunales y espacios ceremoniales. Las excavaciones han permitido encontrar restos de fogones, cerámicas, herramientas de piedra y semillas carbonizadas que ayudan a reconstruir escenas de la vida diaria. También aparecieron recipientes con residuos de bebidas fermentadas elaboradas a partir de maíz, una práctica ampliamente documentada en distintas sociedades prehispánicas andinas y amazónicas.

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La selva no era un vacío

Durante mucho tiempo, la Amazonía fue descrita como un espacio casi inhóspito para el desarrollo urbano. Esa idea comenzó a resquebrajarse en los últimos años gracias a descubrimientos en distintas regiones del continente, pero el caso ecuatoriano aporta una dimensión diferente.

ARCHIVO - El Parque Nacional Yasuni puede apreciarse el 17 de mayo de 2007 en la selva del noreste de Ecuador (AP Foto/Dolores Ochoa, archivo)

Los investigadores describen el modelo del Upano como un “urbanismo de jardines”. Las áreas residenciales no estaban separadas de los espacios agrícolas; ambas convivían en un mismo paisaje donde los cultivos formaban parte de la propia estructura urbana. Los habitantes sembraban principalmente maíz, yuca y camote, mientras aprovechaban los recursos del bosque y de los ríos cercanos.

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El agua también fue incorporada a la planificación. Diversas excavaciones han identificado canales y sistemas de drenaje destinados a controlar el exceso de humedad propio de un clima tropical. Lejos de adaptarse pasivamente al entorno, sus habitantes modificaron el paisaje para hacerlo más productivo.

Aunque todavía se desconoce cómo se organizaba políticamente esta sociedad, el mantenimiento de miles de plataformas, caminos elevados y espacios públicos durante generaciones supone una coordinación difícil de explicar sin formas relativamente complejas de autoridad y cooperación.

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Una ciudad perdida transformó los paisajes en la Amazonia de Ecuador (Europa Press)

Las estimaciones sobre la población varían entre los especialistas. El equipo que publicó el estudio en Science calcula que entre 15.000 y 30.000 personas pudieron habitar el sistema urbano en su momento de mayor desarrollo. Otros investigadores consideran que, si se toma en cuenta toda la red regional de asentamientos relacionados, la cifra pudo haber sido considerablemente superior.

Lo que resulta indiscutible es que el Upano se convirtió en uno de los ejemplos más antiguos de urbanismo amazónico identificados hasta ahora.

El legado de una ciudad invisible

En algún momento entre los siglos IV y VI de nuestra era, los asentamientos comenzaron a ser abandonados. Los investigadores todavía buscan comprender las razones exactas. Una de las principales hipótesis apunta al incremento de la actividad del volcán Sangay, cuyas erupciones pudieron alterar de manera decisiva las condiciones de vida en el valle. Es posible que factores sociales y ambientales actuaran de forma simultánea hasta provocar el desplazamiento gradual de la población.

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Selva Amazónica, Sudamérica (Adobe Stock)

Las construcciones dejaron de mantenerse. Los caminos desaparecieron bajo capas de sedimentos. La vegetación ocupó nuevamente el espacio que durante siglos había sido transformado por el ser humano. La naturaleza terminó ocultando casi cualquier huella visible de aquella civilización.

Paradójicamente, fue esa misma selva la que permitió su conservación. Al quedar protegidas bajo una cubierta vegetal prácticamente inalterada, muchas de las estructuras sobrevivieron al paso del tiempo con una integridad extraordinaria.

Hoy, el valle del Upano ya no representa únicamente un descubrimiento arqueológico. También constituye una invitación a revisar los mapas mentales con los que durante décadas se interpretó la historia de Sudamérica. La Amazonía deja de aparecer como un escenario vacío entre los Andes y el Atlántico para recuperar su condición de territorio profundamente transformado por sociedades capaces de planificar, construir y sostener complejos paisajes urbanos mucho antes de la conquista europea.