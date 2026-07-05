Crimen y Justicia

Activaron la Alerta Nati por la desaparición de tres adolescentes de 14, 16 y 17 años en Neuquén

La denuncia por la desaparición de María Valentina Ortiz Brizuela, Brian Exequiel Altamirano y Lucas Julián Sosa llevó a la inmediata activación del protocolo de búsqueda para menores en la provincia

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Se trata de tres adolescentes de 14, 16 y 17 años cuya búsqueda moviliza a fuerzas policiales y a la comunidad neuquina bajo el sistema de Alerta Nati
Se trata de tres adolescentes de 14, 16 y 17 años cuya búsqueda moviliza a fuerzas policiales y a la comunidad neuquina bajo el sistema de Alerta Nati

La Policía de Neuquén activó la Alerta Nati por la desaparición de tres adolescentes de 14, 16 y 17 años en la capital provincial, un mecanismo previsto para la búsqueda inmediata de menores de 18 años. El aviso tiene el objetivo de evitar demorar en denuncias de este tipo. Según LMNeuquén, la alerta se emitió mientras las denuncias fueron radicadas en comisarías del oeste de la ciudad y la búsqueda se concentraba en estas horas en la capital neuquina.

La adolescente de 14 años fue identificada como María Valentina Ortiz Brizuela. La denuncia por su paradero se presentó en la Comisaría 16 del barrio San Lorenzo, en el noroeste de la capital provincial. De acuerdo con la denuncia, Valentina Ortiz: es de contextura delgada, mide 1,70 metros, tiene tez blanca, ojos marrones y cabello oscuro y largo. Además se detalló que vestía pantalón de jean azul, campera negra y zapatillas blancas la última vez que fue vista.

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La búsqueda de María Valentina Ortiz Brizuela, de 14 años
La búsqueda de María Valentina Ortiz Brizuela, de 14 años

El segundo caso de menores de edad en la provincia de Neuquén corresponde a Brian Exequiel Altamirano, de 16 años. Su desaparición también motivó la activación del protocolo de búsqueda difundido por la fuerza provincial. Brian Exequiel Altamirano fue descrito como: de contextura delgada, de 1,70 metros de altura, tez trigueña, ojos marrones y cabello corto negro. Al momento de desaparecer llevaba zapatillas negras, pulóver negro y pantalón de jean color celeste.

Brian Exequiel Altamirano, de 16 años, fue visto por última vez en el oeste de la ciudad
Brian Exequiel Altamirano, de 16 años, fue visto por última vez en el oeste de la ciudad

El tercer adolescente buscado es Lucas Julián Sosa, de 17 años, con domicilio en el barrio La Sirena. Según la denuncia, es de contextura delgada, mide 1,65 metros, tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello corto negro. Al momento de su desaparición llevaba una campera negra, además de pantalón, buzo y zapatillas del mismo color. Para aportar datos sobre él o sobre Brian, las autoridades indicaron comunicarse con la Fiscalía de Homicidios o con la Comisaría 17 al teléfono (299) 4430098.

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Lucas Julián Sosa, de 17 años, desapareció en el barrio La Sirena en Neuquén
Lucas Julián Sosa, de 17 años, desapareció en el barrio La Sirena en Neuquén

En el caso de María Valentina Ortiz Brizuela, cualquier información debe informarse a la Fiscalía de Homicidios o a la Comisaría 16 al teléfono (299) 4485428. La publicación precisó que las denuncias por los tres casos fueron radicadas en dependencias del oeste neuquino.

La norma que regula ese procedimiento es la Ley 2705, promulgada el 30 de junio de 2010. Esta establece los procedimientos que deben seguirse ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años en Neuquén. Esta legislación busca garantizar una respuesta rápida y coordinada, con la participación de organismos judiciales, policiales y de la comunidad.

La Alerta Nati debe su nombre a Natalia Ciccioli, la niña de 12 años que desapareció el 16 de enero de 1994 en San Martín de los Andes. Había salido de su casa para pasear por el centro de la ciudad y no se volvió a saber de ella. Por entonces, para denunciar la desaparición de una persona había que esperar 48 horas. El antecedente señala que el impacto social del caso llevó a vecinos de la comunidad a organizar búsquedas por su cuenta.

Actualmente, la Alerta Nati permite que el aviso de búsqueda se difunda de manera inmediata a través de los medios de comunicación, redes sociales y canales oficiales, con el objetivo de involucrar a toda la sociedad en la localización de los menores. La colaboración ciudadana resulta clave para aportar datos que puedan ayudar a dar con el paradero de los adolescentes.

Ese marco es el que ahora se aplica en la búsqueda de María Valentina Ortiz Brizuela, Brian Exequiel Altamirano y Lucas Julián Sosa, los tres adolescentes por los que la Policía de la Provincia emitió la alerta en la ciudad de Neuquén. Ante cualquier información, las autoridades solicitan comunicarse de manera urgente con las dependencias policiales correspondientes.

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