“Joint Sea-2026”: China y Rusia anunciaron ejercicios militares conjuntos en el Pacífico mientras crecen las disputas marítimas asiáticas

Buques de las armadas rusa y china patrullando conjuntamente el océano Pacífico y realizando ejercicios navales en el mar de China Oriental, el 18 de agosto de 2023 (REUTERS)

Las Armadas de China y Rusia realizarán ejercicios militares conjuntos este mes en aguas y espacio aéreo chinos, seguidos de una patrulla marítima en áreas del Pacífico, según informó el Ministerio de Defensa de China. Las maniobras, denominadas “Joint Sea-2026” y enmarcadas en una creciente tensión en Asia por los desplazamientos navales de Beijing frente a Japón y Taiwán, tendrán lugar cerca del puerto de Qingdao, en la provincia de Shandong, sobre la costa del mar Amarillo.

De acuerdo con el comunicado oficial, las operaciones forman parte del plan anual de cooperación entre las fuerzas armadas de ambos países. El objetivo declarado es “responder de forma conjunta a los retos de seguridad” y “salvaguardar la paz y la estabilidad regionales”.

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La cartera de Defensa no detalló las coordenadas de las futuras patrullas marítimas, aunque en 2025 este tipo de operaciones llegaron hasta Guam, el estrecho de Bering y aguas próximas a Hawái.

En el marco de la cooperación, a finales de junio los ejércitos de ambos países efectuaron una patrulla aérea conjunta sobre el mar del Japón, el mar de China Oriental, o también denominado Mar del Este, y el océano Pacífico occidental. Como respuesta, Corea del Sur y Japón desplegaron sus propios cazas, mientras que Tokio manifestó su “profunda preocupación” a Beijing y Moscú a través de canales diplomáticos.

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Las aguas donde se desarrollarán los nuevos ejercicios, próximas a Qingdao, se encuentran a entre mil y dos mil kilómetros de las zonas en disputa con Tokio y Manila.

Buques de las armadas rusa y china patrullando conjuntamente el océano Pacífico y realizando ejercicios navales en el mar de China Oriental (REUTERS)

El anuncio coincidió con la reanudación de las patrullas marítimas de la Guardia Costera de China en aguas al este de Taiwán. Estas actividades, enfocadas en el control e inspección de buques, comenzaron en junio y sucitaron quejas de Taipéi y varios países europeos, que las califican como una “amenaza” a la estabilidad regional y a la libertad de navegación.

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El Gobierno de Taiwán acusó este domingo a China de “socavar el statu quo y la estabilidad regional”. En un comunicado, el Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán (MAC), organismo responsable de la política exterior de la isla respecto a China, Hong Kong y Macao, sostuvo: “China no tiene soberanía ni derechos en las aguas al este de Taiwán”. El Ejecutivo taiwanés condenó lo que describió como “violaciones del derecho internacional cometidas por la Guardia Costera china”.

La entidad gubernamental reiteró su rechazo a las acciones chinas y señaló: “Los actos ilícitos siguen siendo ilícitos por muchas veces que se repitan”. El MAC aseguró que la ciudadanía puede confiar en que el Gobierno continuará reforzando la cooperación con socios democráticos internacionales para proteger la libertad de navegación y la seguridad de las rutas marítimas en el área.

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El presidente ruso, Vladimir Putin (centro), acompañado por el ministro de Defensa, Serguéi Shoigú (izquierda), y Valeri Guerásimov, jefe del Estado Mayor General de Rusia, supervisa las maniobras militares "Vostok-2022" (AFP/Archivo)

“El Gobierno de Taiwán también continuará fortaleciendo la cooperación con socios democráticos de todo el mundo para salvaguardar conjuntamente la libertad de navegación y la seguridad de las rutas marítimas en estas aguas, al tiempo que se opondrá con firmeza a cualquier acto atroz que pretenda alterar el orden internacional mediante el uso de la fuerza o la coerción”, afirmó la institución.

El conflicto marítimo regional se agrava por el contencioso territorial entre China y Japón en torno a las islas Diaoyu o Senkaku, así como por las reclamaciones de Beijing sobre casi toda la extensión del mar de China Meridional, paso de cerca de un tercio del comercio marítimo mundial y fuente de disputas con varios países del sudeste asiático. Desde comienzos de 2022, poco antes del inicio de la invasión a Ucrania, China y Rusia intensificaron su alianza estratégica, incluyendo visitas oficiales de los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin.

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(Con información de EFE)