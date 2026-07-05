Crimen y Justicia

Detuvieron a cuatro personas por robar celulares en Córdoba durante los festejos por el triunfo de Argentina

Según confirmaron las autoridades, los acusados fueron atrapados a pocos metros del lugar. Además, se logró recuperar los dispositivos robados

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Cientos de personas se reunieron en el centro de la ciudad de Córdoba después del partido de la selección argentina (Gentileza: El Doce.tv)
Cientos de personas se reunieron en el centro de la ciudad de Córdoba después del partido de la selección argentina (Gentileza: El Doce.tv)

Cuando cientos de personas se congregaron la noche del viernes en el Patio Olmos, en la provincia de Córdoba, para celebrar la victoria de la selección argentina frente a Cabo Verde, las autoridades detuvieron a cuatro personas acusadas de haber robado varios celulares en el tumulto.

Las detenciones se llevaron a cabo en la intersección de Obispo Trejo y bulevar San Juan, a pocos metros del lugar principal de la concentración. Según la información provista por la Policía de Córdoba, los acusados fueron identificados como un hombre y tres mujeres, todos mayores de edad.

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Durante el operativo, se recuperaron tres teléfonos que habían sido robados. Después de esto, los detenidos fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia, que ahora debe determinar su grado de responsabilidad en los hechos.

Según la información publicada por El Doce.tv, no es la primera vez que se registran episodios similares en el sector. La semana previa, un agente policial resultó herido tras haber sido agredido por hinchas mientras intervenía en otro robo de celulares en el mismo lugar. Estos hechos han puesto en alerta a las autoridades, que evalúan reforzar las medidas de seguridad por las celebraciones vinculadas al Mundial.

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Las autoridades evaluarían reforzar las medidas de seguridad durante los festejos por el Mundial
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Neuquén: detuvieron a un hombre que se fugó tras haber atropellado a un agente durante los festejos mundialistas

Un hombre de 26 años fue detenido en la localidad de Aluminé, provincia de Neuquén, luego de que se diera a la fuga segundos después de que atropellara a un policía durante los festejos por la victoria de la selección argentina ante Cabo Verde por los 16.º de final.

El agente, que fue identificado como un sargento ayudante que cumplía funciones en Bernardo Troncoso, fue trasladado primero al hospital local. Tras una primera revisión médica, lo diagnosticaron con politraumatismos, pero no se detalló en qué zonas del cuerpo habría sufrido las lesiones.

El conductor se dio a la fuga, pero logró ser detenido horas más tarde (Gentileza: Noticias NQN)

Poco después de que fuera ingresado, el personal médico pidió que fuera derivado a una clínica de San Martín de los Andes para que pudieran realizarle estudios de mayor complejidad. Desde ese momento, la víctima permanece internada bajo observación médica. El parte médico indicó que el policía atropellado deberá cumplir con un período de reposo laboral para que pueda recuperarse por completo.

El incidente ocurrió el viernes por la noche, pasadas las 22:00 horas, cuando un Volkswagen Gol de color rojo conducido por el detenido embistió al efectivo. Gracias a que los presentes estaban grabando los festejos, el hecho quedó registrado en video y fue difundido en redes sociales. Incluso, en las imágenes se pudo observar también que una vecina resultó golpeada, aunque solo habría sufrido lesiones de menor gravedad.

El momento en el que se vio al oficial caer al suelo, tras ser atropellado
El momento en el que se vio al oficial caer al suelo, tras ser atropellado

Pese a haber atropellado al oficial, el conductor abandonó el lugar sin auxiliar a los heridos. Inmediatamente, los vecinos y otros policías asistieron al agente lesionado, mientras se activó un operativo de búsqueda para localizar al responsable. Según publicó el medio local Alerta Digital, el vehículo fue hallado en una vivienda de Aluminé, en la zona de avenida RIM 26 y Monseñor Cagliero, tras información aportada por la comunidad.

Al llegar al domicilio, los efectivos policiales encontraron el automóvil estacionado en el patio y solicitaron una orden judicial para proceder. Durante la intervención, realizaron una inspección del vehículo y recolectaron pruebas para esclarecer la mecánica del hecho.

Hacia las 23:30 horas, el sospechoso salió de la vivienda y, al notar la presencia de los agentes, comenzó a insultarlos. Además, según indicaron en el parte policial, este lanzó objetos contra los uniformados, por lo que fue reducido y trasladado al hospital local para una inspección médica. Por disposición de la fiscal Laura Pizzipaulo, deberá quedar alojado en una dependencia policial.

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