Crimen y Justicia

Investigan la muerte de un instructor de vuelo luego de que se cayera de una avioneta en Córdoba

Aunque la identidad del instructor no trascendió, se conoció que tenía 42 años. Todavía no se determinó en qué circunstancias se produjo el accidente

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La avioneta había salido desde el aeródromo de Coronel Olmedo
La avioneta había salido desde el aeródromo de Coronel Olmedo

Un instructor de vuelo de 42 años murió el sábado a la tarde luego de que se cayera desde una avioneta en una zona rural de Toledo, en el departamento Río Segundo, provincia de Córdoba. El hecho se encuentra bajo investigación judicial y ha generado una profunda conmoción en la comunidad.

La secuencia se desarrolló luego de que la aeronave despegara desde Coronel Olmedo. En ese momento, el hombre se encontraba acompañando a una alumna de 22 años, quien se encontraba realizando una práctica de vuelo. Después de que el profesor se cayera, la joven logró aterrizar la avioneta y fue quien dio aviso a las autoridades.

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Una vez alertados, los equipos de emergencia de Toledo y el personal policial de la Patrulla Rural Centro acudieron al lugar siguiendo instrucciones de la fiscalía encargada del caso. Tras realizarse un rastrillaje en la zona señalada por la alumna, los rescatistas localizaron el cuerpo sin vida del instructor en medio de un campo.

De acuerdo con la información publicada por ElDoce.tv, la justicia investiga las circunstancias precisas del hecho, que permanece en etapa preliminar y sin hipótesis confirmadas. Por este motivo, los investigadores continúan recabando pruebas y testimonios para esclarecer cómo ocurrió el accidente y cuál fue la secuencia exacta que derivó en la tragedia.

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El cuerpo del hombre fue localizado en un campo (Gentileza: El Doce.tv)
El cuerpo del hombre fue localizado en un campo (Gentileza: El Doce.tv)

Tragedia en Allen: un joven instructor de vuelo murió en un siniestro de avioneta

En abril del año pasado, una avioneta Cessna 182D Skylane se estrelló en la ciudad de Allen, provincia de Río Negro, provocando la muerte de un instructor de vuelo y dejando a dos personas heridas. Las autoridades investigaban el posible error cometido durante el despegue.

El hecho ocurrió a primera hora del lunes 28 de abril, cuando los servicios de emergencia recibieron una alerta sobre un siniestro en la zona del Aeroclub de Allen, ubicado a orillas del río Limay y reconocido como uno de los principales centros de vuelos recreativos y deportivos de la región. Al llegar, la Policía y Bomberos confirmaron la muerte de Juan Francisco Molla Klein, un joven instructor de vuelo de 30 años, quien se encontraba en la pista en el momento del impacto.

Avioneta Río Negro
Así quedó la avioneta que se estrelló en Río Negro (AN Allen)

La aeronave, matrícula LV-HTM, era utilizada habitualmente para saltos en paracaídas y estaba vinculada al grupo Skydive Neuquén, conocido en la zona por sus actividades extremas. Según la reconstrucción inicial, el piloto perdió el control de la avioneta durante el despegue y embistió a Molla Klein con una de las ruedas, causándole la muerte en el acto. Las autoridades aún no han determinado si el instructor estaba filmando la maniobra o colaborando en el proceso de aterrizaje.

“El piloto, por cuestiones que se están investigando, pierde el control del avión en el despegue y embiste a una persona”, explicó Lorena Baeza, la directora del hospital de Allen, a medios locales. La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) inició una investigación para esclarecer cómo se produjo el accidente.

Avioneta Río Negro
La víctima fue identificada como Juan Francisco Molla Klein

Las otras dos personas heridas fueron identificadas como una pareja oriunda de Cipolletti que viajaba a bordo de la avioneta. La mujer fue atendida en el hospital de Allen por un golpe en la cabeza, pero no presentaba lesiones graves. Mientras tanto, el piloto, en estado de shock, fue evaluado y dado de alta tras las revisiones médicas.

El accidente generó consternación en la comunidad aeronáutica y deportiva del Alto Valle. Molla Klein era un reconocido instructor y piloto de vuelo, con más de 200 saltos en aviones Cessna 182 y una activa participación en el Aeroclub de Allen. Además, formaba parte del Maragunta Rugby Club, institución que suspendió sus actividades y expresó su pesar en redes sociales.

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